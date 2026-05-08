Подойдет ли MacBook Neo для вайбкодинга

Самый дешёвый MacBook в истории Apple — Neo за $599 (примерно от 65 000 ₽ в России) — оказался способен запускать Claude Code, программу для написания кода с помощью искусственного интеллекта. Но с серьёзными оговорками по памяти и нагреву. Разработчики провели подробный стресс-тест базовой модели MacBook Neo с чипом A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти. Ниже — что это значит на практике для тех, кто хочет купить дешёвый Mac под задачи с ИИ.



Сколько оперативной памяти нужно Claude Code на MacBook Neo

MacBook Neo — базовая модель Apple за $599 (около 65 000 ₽ в России). В тесте участвовала комплектация с чипом Apple A18 Pro на шести ядрах (2 мощных и 4 энергосберегающих), 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD.

Claude Code — это утилита командной строки от Anthropic, через которую разработчики просят ИИ писать и переделывать код. Сами вычисления идут в облаке, но компьютер при этом тоже работает: открывает файлы проекта, ищет нужные фрагменты кода, выполняет команды и может вести несколько задач одновременно. Это даёт ощутимую нагрузку на процессор, память и диск.

Главный вопрос к машине с 8 ГБ — поместится ли в неё серьёзный инструмент разработки. По замерам автора, Claude Code занимает около 1 ГБ памяти на 13 процессах вместе с десктопным приложением Claude. Это примерно 12,4% всей доступной памяти Neo. macOS при этом активно сжимает данные в памяти: 4909 МБ информации упаковываются в 1893 МБ физической памяти, коэффициент сжатия — 2,6x. И главное — за всю тестовую сессию не было ни одной записи в swap (выгрузки данных из оперативной памяти на SSD, которая обычно тормозит систему).

На встроенном накопителе Claude занимает около 12,6 ГБ: само приложение — 623 МБ, временные файлы и история работы — около 12 ГБ, настройки — 13 МБ. На 256-гигабайтном накопителе это примерно 5% всего места. При работающем Claude свободными остаются около 2 ГБ памяти. Этого хватит на браузер с несколькими вкладками, но запустить всё и сразу не получится — потолок в 8 ГБ ощущается реально.

Как быстро работает Claude Code на MacBook Neo

По замерам, в обычном режиме работы всё ощущается достаточно быстро. Открытие программы занимает 52 мс (это двадцатая часть секунды, то есть очень быстро), поиск по 50 файлам — 53 мс, проверка состояния проекта — 65 мс. Пять параллельных агентских задач запускаются за 195 мс.

Каждое действие укладывается в пятую часть секунды — такую задержку человек просто не замечает. Для обычной работы с Claude Code (чтение файлов, работа с проектом, поиск по коду) процессор A18 Pro справляется без видимых усилий.

Почему MacBook Neo теряет производительность под нагрузкой

Вот тут начинается самое интересное. На MacBook Neo прогнали Geekbench 6 в трёх режимах:

В чистом холодном состоянии (ничего не запущено): одноядерный результат — 3569, многоядерный — 8879. Это уровень флагманов текущего поколения, где-то рядом с Apple M3.

Во время живой сессии Claude (десктопное приложение, CLI и активный VNC): 709 и 1305. Падение по одному ядру — 80%, по многоядерному — 85%.

После 5 минут стресс-теста на все ядра: 476 и 1340. Падение — около 87% и 85%.

Если перевести цифры в понятный язык, получается так. MacBook Neo проседает до уровня устройств 2012 года — в рабочей сессии с Claude производительность оказывается на уровне Intel Core i7-3770K (десктопного процессора 2012 года) или ультрабука уровня Intel Core i5-4250U 2013 года. После тепловой просадки машина опускается до уровня бюджетных Pentium и Celeron начала 2020-х или ноутбуков начала 2010-х.

Причина — в MacBook Neo нет вентилятора. Процессор не может остыть сам по себе, поэтому при долгой нагрузке он вынужден снижать скорость работы, чтобы не перегреться.

Троттлинг MacBook Neo: когда он начинается

В 5-минутном тесте на максимальную нагрузку процессор первые 60 секунд работал на полную мощность, а затем резко сбросил обороты и остался в замедленном режиме. Это падение производительности в 6,6 раза, и происходит оно мгновенно — как будто кто-то щёлкнул выключателем.

Для Claude Code это критично только в одном случае — когда ИИ ведёт сразу несколько задач параллельно. Одна задача (открыть файл, найти нужный код, внести правку) машину не напрягает. А вот пять задач одновременно упрутся в перегрев меньше чем за минуту.

Парадокс в том, что Claude Code ощущается быстрым даже после замедления. Дело в том, что большую часть времени программа просто ждёт ответа от сервера, а не нагружает процессор. Поэтому на практике всё работает заметно лучше, чем показывают тесты.

Стоит ли покупать MacBook Neo под Claude Code

Вывод простой: для обычной работы с Claude Code Neo справляется. Программа запускается мгновенно, всё работает отзывчиво, памяти хватает. Для студента, любителя или того, кто только пробует писать код с помощью ИИ, базовая модель — рабочий вариант для старта. Для более серьёзных задач машина не подходит:

несколько задач ИИ одновременно на длительное время

сборка крупных программных проектов вместе с Claude

запуск тестов параллельно с работой ИИ

одновременная работа нескольких тяжёлых программ

запуск собственных моделей ИИ на компьютере

Тем, кому Neo подходит по бюджету: стоит присмотреться к версии за $699 с 512 ГБ хранилища. На большем накопителе 12,6 ГБ под Claude переносятся легче, и остаётся место под проекты.

Если нужен дешёвый Mac, чтобы попробовать писать код с помощью ИИ — MacBook Neo задачу решает, и это самый доступный вариант в линейке Apple. Если в планах серьёзная работа с несколькими задачами и фоновыми программами — лучше смотреть в сторону Mac с вентилятором и большим объёмом памяти. Потолок в 8 ГБ и отсутствие вентилятора — это реальные ограничения, а не маркетинговая придирка.