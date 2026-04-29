Пылесосы Roborock со скидками на Ozon, ВБ и Яндекс Маркете: какую модель выбрать и как сэкономить на покупке
Roborock выводит на российский рынок сразу две новинки 2026 года — вертикальный моющий пылесос F25 ACE Pro и робот-пылесос Qrevo C Pro. Одна модель заточена под ручную уборку с микропенной технологией, вторая убирает квартиру сама, пока вы на работе. Если вы уже изучали лучшие пылесосы Roborock в 2026 году, то эти две модели точно заслуживают внимания. Разбираемся, что умеет каждая из них и кому какая подойдёт.
Моющий пылесос Roborock F25 ACE Pro для влажной уборки
Главная фишка F25 ACE Pro — микропенная технология очистки. По нажатию кнопки пылесос генерирует 167 миллионов микропузырьков, которые проникают в структуру загрязнения и буквально «отклеивают» его от пола. Работает это не только с пылью: производитель обещает, что пена справится с засохшими пятнами от еды и жировыми следами на кухонном полу.
Помимо пены, F25 ACE Pro берёт и грубой силой. Мощность всасывания составляет 25 000 Па — это серьёзный показатель для вертикального сегмента. Для сравнения: у предыдущих моделей линейки F25 мощность составляла 20 000 Па. Давление щётки на пол при этом достигает 30 Н, так что даже въевшиеся загрязнения не устоят.
Управлять пылесосом несложно — за это отвечает интеллектуальная двухмоторная система с полным приводом. Пылесос фактически едет сам, вам остаётся только направлять его. Предусмотрена функция автоматического запуска и остановки: поставили на пол — начал работать, подняли — выключился. Отдельный плюс — корпус складывается до угла 180°, что позволяет добраться под низкую мебель.
Как работает самоочистка Roborock F25 ACE Pro
Пожалуй, самая неприятная часть работы с моющим пылесосом — это то, что происходит с грязной водой после уборки. У F25 ACE Pro эту проблему решили радикально. Док-станция выполняет самоочистку при температуре 95 °C, а затем сушит роллер горячим воздухом. Есть и режим экспресс-сушки за 5 минут — удобно, когда нужно быстро продолжить уборку.
Отдельный модуль с антибактериальной защитой нейтрализует запахи. Производитель утверждает, что даже если оставить грязную воду в резервуаре на две недели, неприятного запаха не появится. Проверять это, конечно, не хочется, но сама идея внушает уважение.
Время работы Roborock F25 ACE Pro без подзарядки
У F25 ACE Pro достаточно ёмкие баки: 1000 мл для чистой воды и 720 мл для грязной. Этого хватает на уборку большой квартиры без дозаправки. Аккумулятор на 4000 мА·ч обеспечивает до 60 минут работы в экономичном режиме — этого достаточно, чтобы пройти площадь около 550 м². В максимальном режиме автономность снижается до 30 минут, но и этого хватит на стандартную двух-трёхкомнатную квартиру.
Всего у пылесоса четыре режима работы: Эко, Авто, Макс и режим «Губка» для сбора жидкости. В автоматическом режиме устройство само определяет степень загрязнения и регулирует мощность.
Робот-пылесос Roborock Qrevo C Pro с влажной уборкой
Вторая новинка — робот-пылесос Qrevo C Pro. Это устройство совсем другого класса: здесь не нужно ходить с пылесосом по квартире. Робот делает всё сам, включая мытьё полов. Если интересно, как устроены современные роботы-пылесосы Roborock изнутри, рекомендуем наш подробный обзор.
Мощность всасывания — 18 500 Па. Это более чем в два раза выше, чем у предшественника Qrevo Pro с его 7 000 Па. Комбинированная система из боковой метёлки и основной турбощётки собирает мусор с любых покрытий — от паркета до ковров с высоким ворсом. При обнаружении ковра мощность автоматически увеличивается, а моющие салфетки поднимаются, чтобы не намочить ворс.
Как Roborock Qrevo C Pro моет полы горячей водой
Qrevo C Pro оснащён двумя вращающимися салфетками, которые промываются горячей водой при 75 °C на док-станции. Производитель заявляет уровень стерилизации 99,99%. Для семей с маленькими детьми и домашними животными это важный аргумент — ребёнок, который ползает по полу, должен ползать по чистому полу.
Технология FlexiArm позволяет роботу подбираться к плинтусам на расстояние до 1 мм. Выдвижная салфетка активируется автоматически, когда робот обнаруживает угол или край мебели. По данным Roborock, это обеспечивает покрытие до 98,8% площади помещения.
Остались вопросы по выбору робота-пылесоса?
Навигация Roborock Qrevo C Pro и уборка по расписанию
В Qrevo C Pro используется система AI-распознавания объектов, которая умеет идентифицировать и обходить различные предметы на полу — от игрушек до зарядных кабелей. Навигация на базе лидара строит точную карту помещения, а приложение Roborock на русском языке позволяет настраивать расписание, задавать запретные зоны и запускать уборку удалённо.
Ёмкий аккумулятор обеспечивает до 240 минут непрерывной работы — этого хватит для квартиры площадью до 200 м². Если заряд заканчивается в процессе уборки, робот сам возвращается на базу, заряжается и продолжает с того места, где остановился.
Многофункциональная док-станция берёт на себя всё обслуживание: автоматическая выгрузка мусора, заполнение бака чистой водой, промывка салфеток и сушка тёплым воздухом. Вмешательство пользователя сведено к минимуму.
Где купить Roborock со скидкой
Обе модели уже доступны на российских маркетплейсах. Roborock F25 ACE Pro можно найти на OZON, Яндекс Маркете и Wildberries. С промокодами можно немного сэкономить:
|Модель
|Площадка
|Промокод
|F25 ACE Pro
|OZON
|ROKYMARKET
|F25 ACE Pro
|Яндекс Маркет
|ROBOROCK2026
|F25 ACE Pro
|Wildberries
|F258
|Qrevo C Pro
|OZON
|MGZ410
|Qrevo C Pro
|Яндекс Маркет
|ROBOROCK2026
|Qrevo C Pro
|Wildberries
|—
Выбор между F25 ACE Pro и Qrevo C Pro — это, по сути, выбор между двумя разными подходами к уборке. Вертикальный F25 ACE Pro подойдёт тем, кто хочет контролировать процесс: быстро пройтись по кухне после готовки, оттереть пятно пеной, собрать разлитый сок. Это ручной инструмент, пусть и очень продвинутый.
Qrevo C Pro — для тех, кто хочет делегировать уборку целиком. Запустил через приложение, ушёл на работу, вернулся в чистую квартиру. Робот сам пропылесосит, помоет полы, промоет салфетки и выгрузит мусор. Вмешиваться нужно минимально.
В идеальном мире, конечно, стоит иметь оба устройства — робот для ежедневного поддержания чистоты, а вертикальный пылесос для точечной борьбы с серьёзными загрязнениями. Благо, с действующими промокодами комплект обойдётся заметно дешевле, чем по полной цене.