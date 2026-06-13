10 товаров с AliExpress, которые я заказал на последней распродаже

Под недавнюю распродажу на AliExpress я набрал целую корзину. Что-то покупал для работы, что-то для себя, что-то из чистого любопытства. Собрал десять вещей, которые реально доехали и которыми я уже пользуюсь. Цены распродажные, у части товаров был купон и получилось немного сэкономить. Если что, до этого у меня выходили и похожие подборки с Wildberries и Ozon, но сегодня речь только про AliExpress.



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Защищённые умные часы для спорта вместо Apple Watch Ultra

Старые часы я угробил на пробежке под дождём, поэтому искал что-то покрепче. Защищённые умные часы Amazfit T-Rex 3 с виду как танк: корпус держит удары, экран спокойно переносит царапины. Зацепило меня время автономной работы. На одной зарядке живут неделями, а не сутки. Есть шагомер, трекер сна, уведомления с телефона. Ношу теперь и в зал, и в поездки, где розетку искать некогда.

Цена: 12 860 рублей (по купону)

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Беспроводные наушники-клипсы, если обычные выпадают

Не люблю затычки в ушах, особенно летом. Наушники-клипсы Baseus MC1 Pro цепляются за край уха и не лезут внутрь, ухо дышит, а звук всё равно в нужном месте. Гуляю с ними по городу и слышу машины, дома слышу, когда зовут с кухни. Поддержка LDAC даёт нормальный звук, есть защита от влаги, так что лёгкий дождь не страшен.

Цена: 3 130 рублей

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Компактный MP3-плеер с Bluetooth, и белые списки не страшны

Захотелось разгрузить iPhone и не тратить его батарею на музыку в дороге. MP3-плеер INNIOASIS на 64 ГБ внешне один в один старый iPod, даже колесо на месте. Закинул туда любимые альбомы, подключил наушники по Bluetooth и слушаю в метро, не трогая телефон. FM-радио тоже есть. Ностальгия и польза в одном корпусе.

Цена: 4 840 рублей

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USB-микрофон для записи голоса

Решил попробовать записывать подкасты, а встроенный микрофон ноутбука для такого звучит совсем слабо. USB-микрофон Zealsound воткнул в порт и сразу слышно разницу: голос чище, без бубнящего эха. Конденсаторный, с кардиоидной направленностью, так что лишние шумы по бокам срезает. Идёт со своей треногой, что удобно. Подсветка RGB чисто для настроения, но на столе смотрится приятно.

Цена: 1 340 рублей (в комбо-корзине)

Купить микрофон на AliExpress

Портативная колонка для крутых вечеринок

Летом часто выбираемся на природу, и телефонного динамика там не хватает совсем. Колонку Tribit StormBox Blast на 90 Вт взял ради громкости, и она не подвела: давит так, что слышно через всю поляну. Защита от влаги есть, брызг и дождя не боится. Играет долго от одного заряда, до конца вечера дотягивает спокойно.

Цена: 12 570 рублей (по купону)

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Bluetooth-трекер для поиска вещей, для тех, кто вечно все теряет

Вечно теряю ключи перед выходом, знакомая беда. Трекеры UGREEN Smart Tag в наборе из двух штук работают с приложением Локатор на iPhone, как фирменные AirTag, только дешевле. Один кинул в сумку, второй на связку ключей. Теперь открываю карту и вижу, где они лежат. Батарейки хватает надолго. Про такие фишки экосистемы Apple мы пишем постоянно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цена: 1 680 рублей

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Автодержатель для айфона с беспроводной зарядкой

В машине постоянно ловлю момент, когда телефон сел, а навигатор нужен. Магнитный держатель Baseus с зарядкой 15 Вт закрыл вопрос: цепляю iPhone магнитом, и он сразу заряжается. Держит крепко, на кочках не падает. Совместим с MagSafe, ставится в дефлектор. Маршрут больше не прерывается на полпути.

Цена: 1 310 рублей (по купону)

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Видеорегистратор-зеркало в машину

Хотел регистратор, но лишние провода и коробки на лобовом бесят. Видеорегистратор-зеркало Marubox M680GPS ставится прямо на штатное зеркало, спереди почти незаметно. Снимает на матрицу Sony, есть база камер и GPS, плюс управление со смартфона по Wi-Fi. Дорогу пишет чётко, номера читаются даже вечером. Если с настройкой Wi-Fi что-то не заладится, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Цена: 5 080 рублей

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USB-хаб для ноутбука, чтобы подключить все

У MacBook вечная история: портов мало, а воткнуть надо много. USB-хаб ORICO на четыре порта подключаю через Type-C и сразу цепляю флешку, мышку и кабель разом. Корпус компактный, кидаю в сумку и не замечаю. Скорость USB 3.0, файлы летают. Копеечная вещь, а жизнь упрощает заметно.

Цена: 400 рублей (по купону)

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Мощная зарядка с четырьмя портами для всей техники

Таскать кирпич от MacBook и отдельную зарядку для телефона надоело. Зарядка UGREEN на 160 Вт с технологией GaN тянет всё разом: ноутбук, iPhone и ещё пару устройств. Четыре порта, компактный корпус, в розетке места занимает немного. Бросил в рюкзак одну зарядку вместо трёх, и проблема решена.

Цена: 4 130 рублей (по купону)

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