10 товаров с AliExpress, которые я заказал на последней распродаже

Кирилл Пироженко

Под недавнюю распродажу на AliExpress я набрал целую корзину. Что-то покупал для работы, что-то для себя, что-то из чистого любопытства. Собрал десять вещей, которые реально доехали и которыми я уже пользуюсь. Цены распродажные, у части товаров был купон и получилось немного сэкономить. Если что, до этого у меня выходили и похожие подборки с Wildberries и Ozon, но сегодня речь только про AliExpress.

Вот примерно так у меня было дома, когда я ждал все заказы. Фото.

Вот примерно так у меня было дома, когда я ждал все заказы

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Защищённые умные часы для спорта вместо Apple Watch Ultra

Защищённые умные часы для спорта вместо Apple Watch Ultra. Часы бомба, советую. Фото.

Часы бомба, советую

Старые часы я угробил на пробежке под дождём, поэтому искал что-то покрепче. Защищённые умные часы Amazfit T-Rex 3 с виду как танк: корпус держит удары, экран спокойно переносит царапины. Зацепило меня время автономной работы. На одной зарядке живут неделями, а не сутки. Есть шагомер, трекер сна, уведомления с телефона. Ношу теперь и в зал, и в поездки, где розетку искать некогда.

Цена: 12 860 рублей (по купону)

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Беспроводные наушники-клипсы, если обычные выпадают

Беспроводные наушники-клипсы, если обычные выпадают. Если обычные наушники выпадают, вот спасение. Фото.

Если обычные наушники выпадают, вот спасение

Не люблю затычки в ушах, особенно летом. Наушники-клипсы Baseus MC1 Pro цепляются за край уха и не лезут внутрь, ухо дышит, а звук всё равно в нужном месте. Гуляю с ними по городу и слышу машины, дома слышу, когда зовут с кухни. Поддержка LDAC даёт нормальный звук, есть защита от влаги, так что лёгкий дождь не страшен.

Цена: 3 130 рублей

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Компактный MP3-плеер с Bluetooth, и белые списки не страшны

Компактный MP3-плеер с Bluetooth, и белые списки не страшны. Купил плеер и больше не завишу от стримингов. Фото.

Купил плеер и больше не завишу от стримингов

Захотелось разгрузить iPhone и не тратить его батарею на музыку в дороге. MP3-плеер INNIOASIS на 64 ГБ внешне один в один старый iPod, даже колесо на месте. Закинул туда любимые альбомы, подключил наушники по Bluetooth и слушаю в метро, не трогая телефон. FM-радио тоже есть. Ностальгия и польза в одном корпусе.

Цена: 4 840 рублей

Купить плеер на AliExpress

USB-микрофон для записи голоса

USB-микрофон для записи голоса. Проверим, попрут ли у меня подкасты. Фото.

Проверим, попрут ли у меня подкасты

Решил попробовать записывать подкасты, а встроенный микрофон ноутбука для такого звучит совсем слабо. USB-микрофон Zealsound воткнул в порт и сразу слышно разницу: голос чище, без бубнящего эха. Конденсаторный, с кардиоидной направленностью, так что лишние шумы по бокам срезает. Идёт со своей треногой, что удобно. Подсветка RGB чисто для настроения, но на столе смотрится приятно.

Цена: 1 340 рублей (в комбо-корзине)

Купить микрофон на AliExpress

Портативная колонка для крутых вечеринок

Портативная колонка для крутых вечеринок. Такая колонка легко раскачает любую тусовку. Фото.

Такая колонка легко раскачает любую тусовку

Летом часто выбираемся на природу, и телефонного динамика там не хватает совсем. Колонку Tribit StormBox Blast на 90 Вт взял ради громкости, и она не подвела: давит так, что слышно через всю поляну. Защита от влаги есть, брызг и дождя не боится. Играет долго от одного заряда, до конца вечера дотягивает спокойно.

Цена: 12 570 рублей (по купону)

Купить колонку на AliExpress

Bluetooth-трекер для поиска вещей, для тех, кто вечно все теряет

Bluetooth-трекер для поиска вещей, для тех, кто вечно все теряет. Идеальная замена дорогому AirTag. Фото.

Идеальная замена дорогому AirTag

Вечно теряю ключи перед выходом, знакомая беда. Трекеры UGREEN Smart Tag в наборе из двух штук работают с приложением Локатор на iPhone, как фирменные AirTag, только дешевле. Один кинул в сумку, второй на связку ключей. Теперь открываю карту и вижу, где они лежат. Батарейки хватает надолго. Про такие фишки экосистемы Apple мы пишем постоянно, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цена: 1 680 рублей

Купить трекеры на AliExpress

Автодержатель для айфона с беспроводной зарядкой

Автодержатель для айфона с беспроводной зарядкой. Выглядит прикольно и одновременно функционально. Фото.

Выглядит прикольно и одновременно функционально

В машине постоянно ловлю момент, когда телефон сел, а навигатор нужен. Магнитный держатель Baseus с зарядкой 15 Вт закрыл вопрос: цепляю iPhone магнитом, и он сразу заряжается. Держит крепко, на кочках не падает. Совместим с MagSafe, ставится в дефлектор. Маршрут больше не прерывается на полпути.

Цена: 1 310 рублей (по купону)

Купить держатель на AliExpress

Видеорегистратор-зеркало в машину

Видеорегистратор-зеркало в машину. Если бесят обычные регистраторы, то вот выход. Фото.

Если бесят обычные регистраторы, то вот выход

Хотел регистратор, но лишние провода и коробки на лобовом бесят. Видеорегистратор-зеркало Marubox M680GPS ставится прямо на штатное зеркало, спереди почти незаметно. Снимает на матрицу Sony, есть база камер и GPS, плюс управление со смартфона по Wi-Fi. Дорогу пишет чётко, номера читаются даже вечером. Если с настройкой Wi-Fi что-то не заладится, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Цена: 5 080 рублей

Купить регистратор на AliExpress

USB-хаб для ноутбука, чтобы подключить все

USB-хаб для ноутбука, чтобы подключить все. Сразу несколько USB для всей периферии. Фото.

Сразу несколько USB для всей периферии

У MacBook вечная история: портов мало, а воткнуть надо много. USB-хаб ORICO на четыре порта подключаю через Type-C и сразу цепляю флешку, мышку и кабель разом. Корпус компактный, кидаю в сумку и не замечаю. Скорость USB 3.0, файлы летают. Копеечная вещь, а жизнь упрощает заметно.

Цена: 400 рублей (по купону)

Купить хаб на AliExpress

Мощная зарядка с четырьмя портами для всей техники

Мощная зарядка с четырьмя портами для всей техники. Реально мощный блок питания для всего разом. Фото.

Реально мощный блок питания для всего разом

Таскать кирпич от MacBook и отдельную зарядку для телефона надоело. Зарядка UGREEN на 160 Вт с технологией GaN тянет всё разом: ноутбук, iPhone и ещё пару устройств. Четыре порта, компактный корпус, в розетке места занимает немного. Бросил в рюкзак одну зарядку вместо трёх, и проблема решена.

Цена: 4 130 рублей (по купону)

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