BORK V810 Neuron — моющий пылесос с функцией пара
Даже если свободного времени почти нет, избавиться от пыли и грязи проще, чем кажется. Достаточно найти лучший вертикальный пылесос, который превратит уборку в удовольствие. Как раз такой случай — BORK V810 Neuron: этот профи по чистоте заставит посмотреть на скучную процедуру совершенно под другим углом.
Что умеет беспроводной моющий пылесос BORK V810 Neuron
BORK V810 Neuron — это сразу три устройства в одном корпусе. Он работает как обычный пылесос для сухой уборки, как моющий пылесос для влажной мойки пола и как полноценный пароочиститель. Последнее — и есть киллер-фича пылесоса. Дело в том, что бренд сделал ставку на редкую функцию — уборку горячим паром с температурой 110 °C.
На практике это работает так: всего за 20 секунд устройство разогревает пар, который подаётся на поверхность через четыре отверстия. Горячий поток проникает в поры материала и буквально разрушает въевшиеся пятна изнутри — то, с чем обычная влажная тряпка не справляется. А с силой всасывания 16 800 Па и мощностью 680 Вт пылесос собирает с пола всё, включая мелкую пыль, шерсть и волосы.
Характеристики BORK V810 Neuron
Прежде чем перейти к деталям, соберём ключевые параметры в одном месте. По характеристикам BORK V810 — один из самых топовых вертикальных пылесосов на рынке:
|Параметр
|Значение
|Аккумулятор
|7400 мАч
|Мощность всасывания
|16 800 Па
|Мощность пылесоса
|680 Вт
|Время работы
|до 75 минут
|Время зарядки
|4 часа
|Площадь уборки
|до 230 кв.м
|Бак для чистой воды
|820 мл
|Бак для грязной воды
|720 мл
|Температура пара
|110 °C
|Вес
|5,7 кг
Рекордное время работы до 75 минут — одно из главных преимуществ модели. Ёмкий аккумулятор на 7400 мАч позволяет убрать большую квартиру или дом за один заход. Да и вес всего 5,7 кг.
Пылесос BORK для мытья полов и удаления пятен
Еще одно преимущество пылесоса BORK V810 Neuron — моющий роллер, который сдвинут к краю корпуса. За счёт этого слепая зона между валиком и плинтусом составляет всего около 3 миллиметров, и пол моется практически вплотную к стене. С повседневной мойкой пылесос справляется идеально: не оставляет разводов и пятен, умеренно смачивая поверхность.
Отдельного внимания заслуживает технология Ozone Eco-Clean: в баке для чистой воды установлена система озонирования, которая обеззараживает воду прямо во время уборки, дезинфицируя поверхности и убивая вирусы, бактерии. После влажной уборки можно включить моментальную сушку пола: встроенный вентилятор направляет поток воздуха на поверхность за чистящим модулем, досушивая остатки влаги. После такой уборки по полу можно ходить сразу.
Дополнительно эффективность повышает умный дозатор моющего средства Tesla Valve: жидкость автоматически подается в резервуар с водой в нужной пропорции и в режиме мойки, и при самоочистке.
Самоочистка, сушка и обеззараживание воды — функции BORK V810 Neuron
Главная боль владельцев моющих пылесосов — чистить устройство после каждой уборки. В BORK V810 Neuron эта проблема решена на уровне станции. После работы достаточно поставить пылесос на базу, и он сам очистит роллер и систему всасывания, а затем высушит валик горячим воздухом — никакого затхлого запаха и бактерий.
Дизайн и качество BORK V810 Neuron
Управляется BORK V810 Neuron одной рукой, и это действительно удобно. На ручке расположен информативный LCD-дисплей, три механические кнопки, рычажок регулировки подачи воды и курок для управления мощностью. На экране отображается заряд, выбранный режим, статус готовности пара и подсказки. Предусмотрено три основных режима: сухая уборка, влажная и пар.
Есть и приятные мелочи: автоматическое увеличение мощности при обнаружении сильных загрязнений, защита бака от накипи и съёмная верхняя крышка на магнитах для удобного обслуживания. Сборка и материалы — на высоте: именно этого ждёшь от премиального сегмента.
Стоит ли покупать BORK V810 Neuron
BORK V810 Neuron — это не «ещё один пылесос», а топовое устройство для тех, кому недостаточно просто пройтись по полу шваброй. В первую очередь его оценят семьи с детьми, владельцы домашних животных и аллергики — все, кому важна не видимость чистоты, а реальная гигиена. Глядя на его функции, он делает то, что обычным устройствам с поддержкой влажной уборки не под силу.
Да, модель относится к премиальному сегменту. Но за эти деньги вы получаете три устройства в одном, а не просто пылесос как у других известных брендов. Вдобавок — рекордную автономность, полноценную самоочистку и сушку, а также дизайн и эргономику. Если ищете беспроводной пылесос без компромиссов и готовы вложиться один раз, но надолго — флагманская модель от BORK точно заслуживает места в вашем доме.