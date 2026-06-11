BORK V810 Neuron — моющий пылесос с функцией пара

Даже если свободного времени почти нет, избавиться от пыли и грязи проще, чем кажется. Достаточно найти лучший вертикальный пылесос, который превратит уборку в удовольствие. Как раз такой случай — BORK V810 Neuron: этот профи по чистоте заставит посмотреть на скучную процедуру совершенно под другим углом.



Что умеет беспроводной моющий пылесос BORK V810 Neuron

BORK V810 Neuron — это сразу три устройства в одном корпусе. Он работает как обычный пылесос для сухой уборки, как моющий пылесос для влажной мойки пола и как полноценный пароочиститель. Последнее — и есть киллер-фича пылесоса. Дело в том, что бренд сделал ставку на редкую функцию — уборку горячим паром с температурой 110 °C.

На практике это работает так: всего за 20 секунд устройство разогревает пар, который подаётся на поверхность через четыре отверстия. Горячий поток проникает в поры материала и буквально разрушает въевшиеся пятна изнутри — то, с чем обычная влажная тряпка не справляется. А с силой всасывания 16 800 Па и мощностью 680 Вт пылесос собирает с пола всё, включая мелкую пыль, шерсть и волосы.

BORK V810 Neuron

Характеристики BORK V810 Neuron

Прежде чем перейти к деталям, соберём ключевые параметры в одном месте. По характеристикам BORK V810 — один из самых топовых вертикальных пылесосов на рынке:

Параметр Значение Аккумулятор 7400 мАч Мощность всасывания 16 800 Па Мощность пылесоса 680 Вт Время работы до 75 минут Время зарядки 4 часа Площадь уборки до 230 кв.м Бак для чистой воды 820 мл Бак для грязной воды 720 мл Температура пара 110 °C Вес 5,7 кг

Рекордное время работы до 75 минут — одно из главных преимуществ модели. Ёмкий аккумулятор на 7400 мАч позволяет убрать большую квартиру или дом за один заход. Да и вес всего 5,7 кг.

BORK V810 Neuron

Пылесос BORK для мытья полов и удаления пятен

Еще одно преимущество пылесоса BORK V810 Neuron — моющий роллер, который сдвинут к краю корпуса. За счёт этого слепая зона между валиком и плинтусом составляет всего около 3 миллиметров, и пол моется практически вплотную к стене. С повседневной мойкой пылесос справляется идеально: не оставляет разводов и пятен, умеренно смачивая поверхность.

Отдельного внимания заслуживает технология Ozone Eco-Clean: в баке для чистой воды установлена система озонирования, которая обеззараживает воду прямо во время уборки, дезинфицируя поверхности и убивая вирусы, бактерии. После влажной уборки можно включить моментальную сушку пола: встроенный вентилятор направляет поток воздуха на поверхность за чистящим модулем, досушивая остатки влаги. После такой уборки по полу можно ходить сразу.

BORK V810 Neuron

Дополнительно эффективность повышает умный дозатор моющего средства Tesla Valve: жидкость автоматически подается в резервуар с водой в нужной пропорции и в режиме мойки, и при самоочистке.

BORK V810 Neuron

Самоочистка, сушка и обеззараживание воды — функции BORK V810 Neuron

Главная боль владельцев моющих пылесосов — чистить устройство после каждой уборки. В BORK V810 Neuron эта проблема решена на уровне станции. После работы достаточно поставить пылесос на базу, и он сам очистит роллер и систему всасывания, а затем высушит валик горячим воздухом — никакого затхлого запаха и бактерий.

Дизайн и качество BORK V810 Neuron

Управляется BORK V810 Neuron одной рукой, и это действительно удобно. На ручке расположен информативный LCD-дисплей, три механические кнопки, рычажок регулировки подачи воды и курок для управления мощностью. На экране отображается заряд, выбранный режим, статус готовности пара и подсказки. Предусмотрено три основных режима: сухая уборка, влажная и пар.

Есть и приятные мелочи: автоматическое увеличение мощности при обнаружении сильных загрязнений, защита бака от накипи и съёмная верхняя крышка на магнитах для удобного обслуживания. Сборка и материалы — на высоте: именно этого ждёшь от премиального сегмента.

BORK V810 Neuron

Стоит ли покупать BORK V810 Neuron

BORK V810 Neuron — это не «ещё один пылесос», а топовое устройство для тех, кому недостаточно просто пройтись по полу шваброй. В первую очередь его оценят семьи с детьми, владельцы домашних животных и аллергики — все, кому важна не видимость чистоты, а реальная гигиена. Глядя на его функции, он делает то, что обычным устройствам с поддержкой влажной уборки не под силу.

Да, модель относится к премиальному сегменту. Но за эти деньги вы получаете три устройства в одном, а не просто пылесос как у других известных брендов. Вдобавок — рекордную автономность, полноценную самоочистку и сушку, а также дизайн и эргономику. Если ищете беспроводной пылесос без компромиссов и готовы вложиться один раз, но надолго — флагманская модель от BORK точно заслуживает места в вашем доме.

BORK V810 Neuron