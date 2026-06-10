10 вещей с AliExpress, которые стоят вашего внимания — выбор редактора AppleInsider.ru

У меня iPhone и MacBook — и за последние пару лет я перепробовал, наверное, штук пятьдесят разных аксессуаров к ним. Половину выкинул, треть отдал, а вот оставшиеся реально прижились и работают каждый день. Сегодня собрал десять таких вещей — от копеечного стекла на камеру до внешнего SSD для съёмки в ProRes. Всё с AliExpress, всё проверено лично, всё заслуживает вашего внимания.



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Защита камеры iPhone — ставлю на каждый новый телефон

Первое, что я делаю с новым iPhone — клею защиту на блок камер. Не потому что параноик, а потому что один раз уже видел результат: положил телефон на гранитную столешницу, услышал характерный звук и получил царапину ровно по центру линзы. Стекло тонкое, ставится за минуту, на качество фото не влияет — проверял на iPhone 15 Pro, разницы на снимках ноль.

Материал — закалённое стекло с олеофобным покрытием, так что отпечатки пальцев не остаются. Подходит под разные модели iPhone, включая серию Pro Max. За 100 рублей — это буквально расходник. Я беру по две штуки сразу, чтобы был запас на случай замены.

Цена: 100 рублей

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Стекло на камеру iPhone — купил себе и всей семье

Если предыдущий вариант — бюджетный минимум, то это защитное стекло на камеру — уже другой уровень. Здесь цельная рамка на весь блок камер, которая закрывает не только линзы, но и пространство между ними. Именно там обычно скапливается пыль и мелкий мусор, который потом портит макросъёмку. Я наклеил такое в октябре прошлого года — стекло на месте, ни одного скола.

Ставится ровно за счёт направляющих — промахнуться сложно. Совместимо с большинством чехлов, бортик не выпирает. Олеофобное покрытие реально работает: палец скользит, жирных следов нет.

Цена: 500 рублей

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Полупрозрачный чехол для iPhone, который не желтеет

Силиконовые прозрачные чехлы — боль каждого айфоновода. Через месяц желтеют, через два выглядят как из мусорки. Тут другой подход: полупрозрачный матовый чехол с жёсткой задней панелью и мягкими бортиками. Цвет iPhone видно, но не настолько, чтобы каждый отпечаток бросался в глаза. Ношу с марта — выглядит как новый.

Все вырезы точные, кнопки нажимаются чётко, бортик выше экрана и камеры на 1,5 мм. Есть варианты под iPhone от 13 до 17 серии. За 150 рублей это расходник, который не жалко менять раз в полгода. Другое дело, что менять пока не приходилось.

Цена: 150 рублей

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MagSafe-зарядка с подставкой — заменила мне будильник

Раньше я клал iPhone просто на тумбочку и утром тянулся за ним, как слепой крот. Теперь смартфон стоит магнитная док-станция с MagSafe, и телефон превращается в полноценный прикроватный будильник благодаря режиму ожидания StandBy. Большие часы, погода, уведомления — всё видно без очков. Магнит держит крепко, угол наклона регулируется.

Конструкция складная — в поездку забросил в рюкзак, и она не занимает места. Заряжает iPhone по стандарту Qi, мощность стандартная для MagSafe-совместимых зарядок. Провод USB-C в комплекте.

Цена: 1 180 рублей

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Anker Soundcore K20i — взял вместо AirPods и не жалею

Тут главное — не путать цену с качеством. Наушники Anker Soundcore K20i стоят чуть больше тысячи рублей, но внутри — кодек LDAC и сертификация Hi-Res Audio. Формат полувкладышей: сидят удобно, уши не устают даже за пару часов подряд. С iPhone работают по Bluetooth без проблем, кодек AAC поддерживается.

36 часов автономности с кейсом — это примерно неделя использования без подзарядки, если слушать по 4-5 часов в день. Басы плотные, середина чистая, для подкастов и музыки в дороге — более чем. Понятно, что это не замена AirPods Pro по шумодаву, но за 1000 рублей вы получаете звук, который стоит сильно дороже.

Цена: 1 000 рублей

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UGREEN Smart Track — кинул в кошелёк и забыл про потери

Потерять кошелёк или рюкзак — штука неприятная, а переживать об этом каждый день — ещё хуже. Трекер UGREEN Smart Track решает вопрос раз и навсегда: это карточка толщиной с банковскую карту, которая подключается к приложению «Локатор» на iPhone. Работает через сеть устройств Apple — то есть любой iPhone, iPad или Mac поблизости помогает определить местоположение.

Я кинул такую карточку в кошелёк в январе — и дважды она меня уже выручила, когда я забывал бумажник на работе. iPhone пикнул, я вернулся, проблема решена. По сути это аналог AirTag, но в плоском формате, который не занимает места. Стоит дешевле оригинального AirTag и удобнее для кошельков и документов.

Цена: 2 070 рублей

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UGREEN Studio Plus — жена забрала на второй день

Полноразмерные наушники обычно ассоциируются с чем-то громоздким и тяжёлым. UGREEN Studio Plus ломают этот шаблон: оголовье тонкое, чашки компактные, на голове сидят легко. Жена примерила и забрала — пришлось заказывать себе вторые. С iPhone подключаются моментально, поддерживают AAC, звук чистый и детальный.

Отдельно радует, что наушники складываются и убираются в чехол, который идёт в комплекте. Удобно бросить в сумку, когда едешь куда-то. Микрофон приличный — для созвонов хватает с запасом.

Цена: 2 300 рублей

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Матовый чехол для MacBook — надел осенью, снимать не планирую

MacBook красивый, спору нет. Но алюминий царапается на раз — достаточно одного неудачного контакта с молнией рюкзака. Я надел матовый чехол-накладку на свой MacBook Pro 14 прошлой осенью и с тех пор ни одной новой царапины. Поверхность soft-touch, приятная на ощупь, ноутбук не скользит по столу.

Есть версии под MacBook Air 13, Pro 13, Pro 14 и Pro 16 — все на чипах Apple Silicon. Чёрный цвет, защёлкивается на корпус без инструментов, вентиляционные отверстия совпадают с оригинальными. Не добавляет заметного веса и не мешает открывать крышку. В общем, нормальная такая инвестиция в сохранность ноутбука за 150 тысяч.

Цена: 1 330 рублей

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Внешний SSD для iPhone — снимаю ProRes и не думаю о памяти

Если вы хоть раз снимали видео в ProRes на iPhone, то знаете: минута ролика съедает гигабайт. Базовые 128 ГБ заканчиваются за одну съёмку. Внешний SSD для iPhone решает проблему радикально: подключается напрямую через USB-C и позволяет записывать видео сразу на внешний накопитель.

В комплекте идут короткие угловые переходники, чтобы диск не торчал и не мешал держать телефон в руках. Корпус компактный и лёгкий — в кармане не чувствуется. Скорости чтения и записи хватает для ProRes без дропов. За 5к рублей вы получаете то, чего Apple не даёт даже в топовых конфигурациях — расширяемую память для видеографов.

Цена: 4 849 рублей

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GaN-зарядка Vention — вожу с собой вместо комплектной

Apple до сих пор не кладёт зарядку в коробку, а покупать оригинальную за две тысячи — сомнительное удовольствие. Я вожу с собой компактную GaN-зарядку Vention с прошлого лета: 30 Вт, два порта — USB-C и USB-A. Хватает, чтобы быстро зарядить iPhone и параллельно подкинуть энергии AirPods.

Технология GaN — это про компактность и отсутствие перегрева. Блок реально маленький, вилка не перекрывает соседнюю розетку в удлинителе. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки. Раньше я таскал два блока — для телефона и для наушников. Теперь один, и в рюкзаке стало свободнее.

Цена: 600 рублей

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