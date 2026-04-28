Телефонные коды стран мира: полная таблица в 2026 году
Телефонный код страны — это цифровой префикс, который нужно набрать перед номером абонента при международном звонке. Без него вызов просто не дойдёт до нужной страны. Если вам нужно узнать свой номер телефона перед звонком за границу — начните с этого. Ниже — полная таблица кодов, пояснения по популярным направлениям и инструкция по набору с мобильного телефона.
Что такое код страны в номере телефона
Каждая страна или территория имеет уникальный числовой префикс, который присваивает Международный союз электросвязи (ITU). Когда вы звоните за границу, телефонная сеть использует этот код, чтобы направить вызов в нужную страну, а уже там — на конкретного оператора и абонента.
Код страны ставится сразу после знака «+» (или после международного префикса 00 в некоторых сетях). Например, чтобы позвонить в Германию, вы набираете +49, а затем номер абонента. Для звонка в Россию или Казахстан — +7.
Длина кода варьируется от одной цифры (например, +1 для США и Канады) до трёх-четырёх цифр (например, +994 для Азербайджана). Чем короче код, тем, как правило, крупнее страна по числу абонентов — так исторически распределялись номерные ресурсы.
Коды стран для международных звонков
Ниже приведён список телефонных кодов стран мира по алфавиту (по русскому названию). Таблица включает самостоятельные государства и зависимые территории, у которых есть собственный телефонный код.
|Страна
|Код
|Австралия
|+61
|Австрия
|+43
|Азербайджан
|+994
|Албания
|+355
|Алжир
|+213
|Американское Самоа
|+684
|Ангола
|+244
|Ангилья
|+1-264
|Андорра
|+376
|Антигуа и Барбуда
|+1-268
|Аргентина
|+54
|Армения
|+374
|Багамы
|+1-242
|Бангладеш
|+880
|Барбадос
|+1-246
|Бахрейн
|+973
|Белиз
|+501
|Белоруссия
|+375
|Бельгия
|+32
|Бенин
|+229
|Бермудские острова
|+1-441
|Боливия
|+591
|Босния и Герцеговина
|+387
|Ботсвана
|+267
|Бразилия
|+55
|Бруней
|+673
|Болгария
|+359
|Буркина-Фасо
|+226
|Бурунди
|+257
|Вануату
|+678
|Ватикан
|+39
|Великобритания
|+44
|Венгрия
|+36
|Венесуэла
|+58
|Восточный Тимор
|+670
|Вьетнам
|+84
|Габон
|+241
|Гаити
|+509
|Гайана
|+592
|Гамбия
|+220
|Гана
|+233
|Гватемала
|+502
|Гвинея
|+224
|Гвинея-Бисау
|+245
|Германия
|+49
|Гибралтар
|+350
|Гондурас
|+504
|Гонконг
|+852
|Гренада
|+1-473
|Гренландия
|+299
|Греция
|+30
|Грузия
|+995
|Гуам
|+1-671
|Дания
|+45
|Джибути
|+253
|Диего-Гарсия
|+246
|Доминика
|+1-767
|Доминиканская Республика
|+1-809
|Египет
|+20
|Заир (ДР Конго)
|+243
|Замбия
|+260
|Западная Сахара
|+212
|Западное Самоа
|+685
|Зимбабве
|+263
|Израиль
|+972
|Индия
|+91
|Индонезия
|+62
|Иордания
|+962
|Ирак
|+964
|Иран
|+98
|Ирландия
|+353
|Исландия
|+354
|Испания
|+34
|Италия
|+39
|Йемен
|+967
|Кабо-Верде
|+238
|Казахстан
|+7
|Каймановы острова
|+1-345
|Камбоджа
|+855
|Камерун
|+237
|Канада
|+1
|Катар
|+974
|Кения
|+254
|Кипр
|+357
|Кирибати
|+686
|Китай
|+86
|Колумбия
|+57
|Коморские острова
|+269
|Конго
|+242
|Коста-Рика
|+506
|Кот-д’Ивуар
|+225
|Куба
|+53
|Кувейт
|+965
|Кыргызстан
|+996
|Лаос
|+856
|Латвия
|+371
|Лесото
|+266
|Либерия
|+231
|Ливан
|+961
|Ливия
|+218
|Литва
|+370
|Лихтенштейн
|+423
|Люксембург
|+352
|Маврикий
|+230
|Мавритания
|+222
|Мадагаскар
|+261
|Макао
|+853
|Македония
|+389
|Малави
|+265
|Малайзия
|+60
|Мали
|+223
|Мальдивы
|+960
|Мальта
|+356
|Марокко
|+212
|Мартиника
|+596
|Маршалловы острова
|+692
|Мексика
|+52
|Микронезия
|+691
|Мозамбик
|+258
|Монако
|+377
|Монголия
|+976
|Монтсеррат
|+1-664
|Мьянма
|+95
|Намибия
|+264
|Науру
|+674
|Непал
|+977
|Нигер
|+227
|Нигерия
|+234
|Нидерланды
|+31
|Нидерландские Антиллы
|+599
|Никарагуа
|+505
|Ниуэ
|+683
|Новая Зеландия
|+64
|Новая Каледония
|+687
|Норвегия
|+47
|ОАЭ
|+971
|Оман
|+968
|Острова Кука
|+682
|Острова Святой Елены
|+247
|Острова Теркс и Кайкос
|+1-649
|Пакистан
|+92
|Панама
|+507
|Папуа — Новая Гвинея
|+675
|Парагвай
|+595
|Перу
|+51
|Польша
|+48
|Португалия
|+351
|Пуэрто-Рико
|+1-787
|Реюньон
|+262
|Россия
|+7
|Руанда
|+250
|Румыния
|+40
|Сальвадор
|+503
|Сан-Марино
|+378
|Сан-Томе и Принсипи
|+239
|Саудовская Аравия
|+966
|Свазиленд
|+268
|Северная Корея
|+850
|Сейшельские острова
|+248
|Сенегал
|+221
|Сен-Пьер и Микелон
|+508
|Сент-Винсент и Гренадины
|+1-784
|Сент-Китс и Невис
|+1-869
|Сент-Люсия
|+1-758
|Сингапур
|+65
|Сирия
|+963
|Словакия
|+421
|Словения
|+386
|Соломоновы острова
|+677
|Сомали
|+252
|Судан
|+249
|Суринам
|+597
|США
|+1
|Сьерра-Леоне
|+232
|Таджикистан
|+992
|Тайвань
|+886
|Таиланд
|+66
|Танзания
|+255
|Того
|+228
|Токелау
|+690
|Тонга
|+676
|Тринидад и Тобаго
|+1-868
|Тувалу
|+688
|Тунис
|+216
|Турция
|+90
|Туркменистан
|+993
|Уганда
|+256
|Узбекистан
|+998
|Украина
|+380
|Уоллис и Футуна
|+681
|Уругвай
|+598
|Фарерские острова
|+298
|Фиджи
|+679
|Филиппины
|+63
|Финляндия
|+358
|Фолклендские острова
|+500
|Франция
|+33
|Французская Гвиана
|+594
|Французская Полинезия
|+689
|Французские Антиллы
|+590
|Хорватия
|+385
|ЦАР
|+236
|Чад
|+235
|Чехия
|+420
|Чили
|+56
|Швейцария
|+41
|Швеция
|+46
|Шпицберген и Ян-Майен
|+47
|Шри-Ланка
|+94
|Эквадор
|+593
|Экваториальная Гвинея
|+240
|Эритрея
|+291
|Эстония
|+372
|Эфиопия
|+251
|ЮАР
|+27
|Южная Корея
|+82
|Ямайка
|+1-876
|Япония
|+81
Код +33, +34, +966, +372: какие это страны
Некоторые коды ищут чаще остальных — обычно это связано с туризмом, работой или входящими звонками с незнакомых номеров. Вот краткая расшифровка самых запрашиваемых телефонных кодов:
- +33 — Франция. Звонки из Парижа и других французских городов начинаются с этого кода.
- +34 — Испания. Один из самых частых кодов для туристических направлений.
- +966 — Саудовская Аравия. Часто встречается в деловых контактах и при звонках из стран Персидского залива.
- +372 — Эстония. Нередко фигурирует во входящих звонках из-за использования эстонских SIM-карт и VoIP-сервисов.
- +971 — ОАЭ. Дубай, Абу-Даби и другие эмираты.
- +44 — Великобритания.
- +49 — Германия.
- +86 — Китай.
- +81 — Япония.
- +82 — Южная Корея.
- +90 — Турция. Популярное направление для отдыха и бизнеса.
- +1 — США и Канада. Обе страны делят один и тот же код; конкретную страну можно определить по следующим трём цифрам (код города или оператора).
Якщо вам звонят с номера, начинающегося на один из этих кодов, а вы никого из соответствующей страны не ждёте, будьте осторожны — это может быть спам или мошеннический звонок.
Коды России, Казахстана и стран СНГ для звонков
Россия и Казахстан используют общий код +7 — это исторически сложившееся наследие единой советской телефонной системы. Различить их можно по следующим цифрам: российские мобильные номера обычно начинаются с +7 9xx, а казахстанские — с +7 7xx.
Если вы недавно сменили оператора или номер и хотите обновить номер телефона в мессенджере, сделать это стоит до международных звонков — чтобы контакты видели актуальные данные.
Вот коды остальных стран СНГ и ближнего зарубежья, которые чаще всего нужны при звонках из России:
- +375 — Белоруссия
- +380 — Украина
- +374 — Армения
- +994 — Азербайджан
- +995 — Грузия
- +996 — Кыргызстан
- +992 — Таджикистан
- +993 — Туркменистан
- +998 — Узбекистан
- +371 — Латвия
- +370 — Литва
- +372 — Эстония
Запомнить проще всего по первым цифрам: коды стран Закавказья начинаются с +99x, а стран Средней Азии — тоже с +99x, но с другими окончаниями. Прибалтийские страны — это +37x.
Отличие ISO-кода страны от телефонного
Помимо телефонных кодов существуют буквенные обозначения стран по стандарту ISO 3166. Их часто путают с телефонными, но назначение у них совершенно разное. Буквенные ISO-коды используются в интернете (доменные зоны), в авиабилетах, банковских переводах и документах, а телефонные — только при наборе номера.
Несколько примеров для наглядности:
- Австрия: телефонный код +43, буквенный ISO-код — AT
- ОАЭ: телефонный код +971, ISO-код — AE
- Швеция: телефонный код +46, ISO-код — SE
- Эстония: телефонный код +372, ISO-код — EE
- Россия: телефонный код +7, ISO-код — RU
Никакой системной связи между буквенным и числовым кодом нет — они присваиваются разными организациями. Если вы видите двухбуквенное обозначение страны (например, при регистрации Apple ID или в настройках региона на iPhone), это ISO-код, а не сокращение от телефонного.
Как набрать номер за границу с iPhone и Android
Набор международного номера одинаков на любом современном смартфоне, будь то iPhone или Android-устройство. Вот пошаговая инструкция:
- Откройте приложение «Телефон».
- Нажмите и удерживайте цифру «0» — на экране появится знак «+». Это международный префикс, он заменяет набор «8-10» (для звонков из России) или «00» (в большинстве других стран).
- Введите код страны (например, 33 для Франции).
- Введите номер абонента без начального нуля. В большинстве стран местные номера начинаются с нуля, но при международном наборе его нужно убрать.
- Нажмите кнопку вызова.
На iPhone есть удобная деталь: если контакт сохранён с полным международным номером (со знаком «+» и кодом страны), звонок пройдёт корректно из любой точки мира — неважно, в какой стране вы находитесь и какая SIM-карта стоит в телефоне. Кстати, если вам нужно поменять номер телефона в Telegram после переезда в другую страну, это тоже делается буквально в пару нажатий. Пример: чтобы позвонить на испанский мобильный номер 612 345 678, наберите +34 612 345 678.
Как определить страну по телефонному коду номера
Если на экране телефона высветился незнакомый номер с международным кодом, определить страну можно несколькими способами:
- По первым цифрам после «+». Найдите код в таблице выше. Например, +44 — Великобритания, +90 — Турция, +971 — ОАЭ.
- Через встроенный определитель. На iPhone с iOS 18 и выше можно включить функцию «Заглушение неизвестных» (Settings, затем Phone, затем Silence Unknown Callers) — она автоматически отправит звонок в голосовую почту, если номера нет в ваших контактах.
- Через приложения-определители. Сервисы вроде Truecaller или Яндекс с определителем номера могут показать не только страну, но и репутацию номера — помечен ли он как спам.
Стоит помнить, что код страны не всегда означает, что звонящий физически находится в этой стране. VoIP-сервисы и виртуальные номера позволяют звонить с любого кода из любой точки мира. Поэтому если вам звонят с незнакомого международного номера и просят что-то подтвердить, продиктовать код из SMS или перевести деньги — это почти наверняка мошенники.
Таблица телефонных кодов — справочная информация, которая пригодится при международных звонках, в путешествиях и для проверки незнакомых входящих номеров.