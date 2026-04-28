Телефонные коды стран мира: полная таблица в 2026 году

Миша Королев

Телефонный код страны — это цифровой префикс, который нужно набрать перед номером абонента при международном звонке. Без него вызов просто не дойдёт до нужной страны. Если вам нужно узнать свой номер телефона перед звонком за границу — начните с этого. Ниже — полная таблица кодов, пояснения по популярным направлениям и инструкция по набору с мобильного телефона.

Наша таблица пригодится, если хотите узнать, откуда вам звонят

Что такое код страны в номере телефона

Каждая страна или территория имеет уникальный числовой префикс, который присваивает Международный союз электросвязи (ITU). Когда вы звоните за границу, телефонная сеть использует этот код, чтобы направить вызов в нужную страну, а уже там — на конкретного оператора и абонента.

Код страны ставится сразу после знака «+» (или после международного префикса 00 в некоторых сетях). Например, чтобы позвонить в Германию, вы набираете +49, а затем номер абонента. Для звонка в Россию или Казахстан — +7.

Длина кода варьируется от одной цифры (например, +1 для США и Канады) до трёх-четырёх цифр (например, +994 для Азербайджана). Чем короче код, тем, как правило, крупнее страна по числу абонентов — так исторически распределялись номерные ресурсы.

Коды стран для международных звонков

Ниже приведён список телефонных кодов стран мира по алфавиту (по русскому названию). Таблица включает самостоятельные государства и зависимые территории, у которых есть собственный телефонный код.

Страна Код
Австралия +61
Австрия +43
Азербайджан +994
Албания +355
Алжир +213
Американское Самоа +684
Ангола +244
Ангилья +1-264
Андорра +376
Антигуа и Барбуда +1-268
Аргентина +54
Армения +374
Багамы +1-242
Бангладеш +880
Барбадос +1-246
Бахрейн +973
Белиз +501
Белоруссия +375
Бельгия +32
Бенин +229
Бермудские острова +1-441
Боливия +591
Босния и Герцеговина +387
Ботсвана +267
Бразилия +55
Бруней +673
Болгария +359
Буркина-Фасо +226
Бурунди +257
Вануату +678
Ватикан +39
Великобритания +44
Венгрия +36
Венесуэла +58
Восточный Тимор +670
Вьетнам +84
Габон +241
Гаити +509
Гайана +592
Гамбия +220
Гана +233
Гватемала +502
Гвинея +224
Гвинея-Бисау +245
Германия +49
Гибралтар +350
Гондурас +504
Гонконг +852
Гренада +1-473
Гренландия +299
Греция +30
Грузия +995
Гуам +1-671
Дания +45
Джибути +253
Диего-Гарсия +246
Доминика +1-767
Доминиканская Республика +1-809
Египет +20
Заир (ДР Конго) +243
Замбия +260
Западная Сахара +212
Западное Самоа +685
Зимбабве +263
Израиль +972
Индия +91
Индонезия +62
Иордания +962
Ирак +964
Иран +98
Ирландия +353
Исландия +354
Испания +34
Италия +39
Йемен +967
Кабо-Верде +238
Казахстан +7
Каймановы острова +1-345
Камбоджа +855
Камерун +237
Канада +1
Катар +974
Кения +254
Кипр +357
Кирибати +686
Китай +86
Колумбия +57
Коморские острова +269
Конго +242
Коста-Рика +506
Кот-д’Ивуар +225
Куба +53
Кувейт +965
Кыргызстан +996
Лаос +856
Латвия +371
Лесото +266
Либерия +231
Ливан +961
Ливия +218
Литва +370
Лихтенштейн +423
Люксембург +352
Маврикий +230
Мавритания +222
Мадагаскар +261
Макао +853
Македония +389
Малави +265
Малайзия +60
Мали +223
Мальдивы +960
Мальта +356
Марокко +212
Мартиника +596
Маршалловы острова +692
Мексика +52
Микронезия +691
Мозамбик +258
Монако +377
Монголия +976
Монтсеррат +1-664
Мьянма +95
Намибия +264
Науру +674
Непал +977
Нигер +227
Нигерия +234
Нидерланды +31
Нидерландские Антиллы +599
Никарагуа +505
Ниуэ +683
Новая Зеландия +64
Новая Каледония +687
Норвегия +47
ОАЭ +971
Оман +968
Острова Кука +682
Острова Святой Елены +247
Острова Теркс и Кайкос +1-649
Пакистан +92
Панама +507
Папуа — Новая Гвинея +675
Парагвай +595
Перу +51
Польша +48
Португалия +351
Пуэрто-Рико +1-787
Реюньон +262
Россия +7
Руанда +250
Румыния +40
Сальвадор +503
Сан-Марино +378
Сан-Томе и Принсипи +239
Саудовская Аравия +966
Свазиленд +268
Северная Корея +850
Сейшельские острова +248
Сенегал +221
Сен-Пьер и Микелон +508
Сент-Винсент и Гренадины +1-784
Сент-Китс и Невис +1-869
Сент-Люсия +1-758
Сингапур +65
Сирия +963
Словакия +421
Словения +386
Соломоновы острова +677
Сомали +252
Судан +249
Суринам +597
США +1
Сьерра-Леоне +232
Таджикистан +992
Тайвань +886
Таиланд +66
Танзания +255
Того +228
Токелау +690
Тонга +676
Тринидад и Тобаго +1-868
Тувалу +688
Тунис +216
Турция +90
Туркменистан +993
Уганда +256
Узбекистан +998
Украина +380
Уоллис и Футуна +681
Уругвай +598
Фарерские острова +298
Фиджи +679
Филиппины +63
Финляндия +358
Фолклендские острова +500
Франция +33
Французская Гвиана +594
Французская Полинезия +689
Французские Антиллы +590
Хорватия +385
ЦАР +236
Чад +235
Чехия +420
Чили +56
Швейцария +41
Швеция +46
Шпицберген и Ян-Майен +47
Шри-Ланка +94
Эквадор +593
Экваториальная Гвинея +240
Эритрея +291
Эстония +372
Эфиопия +251
ЮАР +27
Южная Корея +82
Ямайка +1-876
Япония +81

Код +33, +34, +966, +372: какие это страны

Некоторые коды ищут чаще остальных — обычно это связано с туризмом, работой или входящими звонками с незнакомых номеров. Вот краткая расшифровка самых запрашиваемых телефонных кодов:

  • +33 — Франция. Звонки из Парижа и других французских городов начинаются с этого кода.
  • +34 — Испания. Один из самых частых кодов для туристических направлений.
  • +966 — Саудовская Аравия. Часто встречается в деловых контактах и при звонках из стран Персидского залива.
  • +372 — Эстония. Нередко фигурирует во входящих звонках из-за использования эстонских SIM-карт и VoIP-сервисов.
  • +971 — ОАЭ. Дубай, Абу-Даби и другие эмираты.
  • +44 — Великобритания.
  • +49 — Германия.
  • +86 — Китай.
  • +81 — Япония.
  • +82 — Южная Корея.
  • +90 — Турция. Популярное направление для отдыха и бизнеса.
  • +1 — США и Канада. Обе страны делят один и тот же код; конкретную страну можно определить по следующим трём цифрам (код города или оператора).

Если вам звонят с номера, начинающегося на один из этих кодов, а вы никого из соответствующей страны не ждёте, будьте осторожны — это может быть спам или мошеннический звонок.

Коды России, Казахстана и стран СНГ для звонков

Россия и Казахстан используют общий код +7 — это исторически сложившееся наследие единой советской телефонной системы. Различить их можно по следующим цифрам: российские мобильные номера обычно начинаются с +7 9xx, а казахстанские — с +7 7xx.

Если вы недавно сменили оператора или номер и хотите обновить номер телефона в мессенджере, сделать это стоит до международных звонков — чтобы контакты видели актуальные данные.

Вот коды остальных стран СНГ и ближнего зарубежья, которые чаще всего нужны при звонках из России:

  • +375 — Белоруссия
  • +380 — Украина
  • +374 — Армения
  • +994 — Азербайджан
  • +995 — Грузия
  • +996 — Кыргызстан
  • +992 — Таджикистан
  • +993 — Туркменистан
  • +998 — Узбекистан
  • +371 — Латвия
  • +370 — Литва
  • +372 — Эстония

Запомнить проще всего по первым цифрам: коды стран Закавказья начинаются с +99x, а стран Средней Азии — тоже с +99x, но с другими окончаниями. Прибалтийские страны — это +37x.

Отличие ISO-кода страны от телефонного

Помимо телефонных кодов существуют буквенные обозначения стран по стандарту ISO 3166. Их часто путают с телефонными, но назначение у них совершенно разное. Буквенные ISO-коды используются в интернете (доменные зоны), в авиабилетах, банковских переводах и документах, а телефонные — только при наборе номера.

Несколько примеров для наглядности:

  • Австрия: телефонный код +43, буквенный ISO-код — AT
  • ОАЭ: телефонный код +971, ISO-код — AE
  • Швеция: телефонный код +46, ISO-код — SE
  • Эстония: телефонный код +372, ISO-код — EE
  • Россия: телефонный код +7, ISO-код — RU

Никакой системной связи между буквенным и числовым кодом нет — они присваиваются разными организациями. Если вы видите двухбуквенное обозначение страны (например, при регистрации Apple ID или в настройках региона на iPhone), это ISO-код, а не сокращение от телефонного.

Как набрать номер за границу с iPhone и Android

Набор международного номера одинаков на любом современном смартфоне, будь то iPhone или Android-устройство. Вот пошаговая инструкция:

  1. Откройте приложение «Телефон».
  2. Нажмите и удерживайте цифру «0» — на экране появится знак «+». Это международный префикс, он заменяет набор «8-10» (для звонков из России) или «00» (в большинстве других стран).
  3. Введите код страны (например, 33 для Франции).
  4. Введите номер абонента без начального нуля. В большинстве стран местные номера начинаются с нуля, но при международном наборе его нужно убрать.
  5. Нажмите кнопку вызова.

На iPhone есть удобная деталь: если контакт сохранён с полным международным номером (со знаком «+» и кодом страны), звонок пройдёт корректно из любой точки мира — неважно, в какой стране вы находитесь и какая SIM-карта стоит в телефоне. Кстати, если вам нужно поменять номер телефона в Telegram после переезда в другую страну, это тоже делается буквально в пару нажатий. Пример: чтобы позвонить на испанский мобильный номер 612 345 678, наберите +34 612 345 678.

Как определить страну по телефонному коду номера

Если на экране телефона высветился незнакомый номер с международным кодом, определить страну можно несколькими способами:

  • По первым цифрам после «+». Найдите код в таблице выше. Например, +44 — Великобритания, +90 — Турция, +971 — ОАЭ.
  • Через встроенный определитель. На iPhone с iOS 18 и выше можно включить функцию «Заглушение неизвестных» (Settings, затем Phone, затем Silence Unknown Callers) — она автоматически отправит звонок в голосовую почту, если номера нет в ваших контактах.
  • Через приложения-определители. Сервисы вроде Truecaller или Яндекс с определителем номера могут показать не только страну, но и репутацию номера — помечен ли он как спам.

Стоит помнить, что код страны не всегда означает, что звонящий физически находится в этой стране. VoIP-сервисы и виртуальные номера позволяют звонить с любого кода из любой точки мира. Поэтому если вам звонят с незнакомого международного номера и просят что-то подтвердить, продиктовать код из SMS или перевести деньги — это почти наверняка мошенники.

Таблица телефонных кодов — справочная информация, которая пригодится при международных звонках, в путешествиях и для проверки незнакомых входящих номеров. Сохраните эту страницу в закладки, чтобы не искать каждый раз заново.

