Телефонные коды стран мира: полная таблица в 2026 году

Телефонный код страны — это цифровой префикс, который нужно набрать перед номером абонента при международном звонке. Без него вызов просто не дойдёт до нужной страны. Если вам нужно узнать свой номер телефона перед звонком за границу — начните с этого. Ниже — полная таблица кодов, пояснения по популярным направлениям и инструкция по набору с мобильного телефона.



Что такое код страны в номере телефона

Каждая страна или территория имеет уникальный числовой префикс, который присваивает Международный союз электросвязи (ITU). Когда вы звоните за границу, телефонная сеть использует этот код, чтобы направить вызов в нужную страну, а уже там — на конкретного оператора и абонента.

Код страны ставится сразу после знака «+» (или после международного префикса 00 в некоторых сетях). Например, чтобы позвонить в Германию, вы набираете +49, а затем номер абонента. Для звонка в Россию или Казахстан — +7.

Длина кода варьируется от одной цифры (например, +1 для США и Канады) до трёх-четырёх цифр (например, +994 для Азербайджана). Чем короче код, тем, как правило, крупнее страна по числу абонентов — так исторически распределялись номерные ресурсы.

Коды стран для международных звонков

Ниже приведён список телефонных кодов стран мира по алфавиту (по русскому названию). Таблица включает самостоятельные государства и зависимые территории, у которых есть собственный телефонный код.

Страна Код Австралия +61 Австрия +43 Азербайджан +994 Албания +355 Алжир +213 Американское Самоа +684 Ангола +244 Ангилья +1-264 Андорра +376 Антигуа и Барбуда +1-268 Аргентина +54 Армения +374 Багамы +1-242 Бангладеш +880 Барбадос +1-246 Бахрейн +973 Белиз +501 Белоруссия +375 Бельгия +32 Бенин +229 Бермудские острова +1-441 Боливия +591 Босния и Герцеговина +387 Ботсвана +267 Бразилия +55 Бруней +673 Болгария +359 Буркина-Фасо +226 Бурунди +257 Вануату +678 Ватикан +39 Великобритания +44 Венгрия +36 Венесуэла +58 Восточный Тимор +670 Вьетнам +84 Габон +241 Гаити +509 Гайана +592 Гамбия +220 Гана +233 Гватемала +502 Гвинея +224 Гвинея-Бисау +245 Германия +49 Гибралтар +350 Гондурас +504 Гонконг +852 Гренада +1-473 Гренландия +299 Греция +30 Грузия +995 Гуам +1-671 Дания +45 Джибути +253 Диего-Гарсия +246 Доминика +1-767 Доминиканская Республика +1-809 Египет +20 Заир (ДР Конго) +243 Замбия +260 Западная Сахара +212 Западное Самоа +685 Зимбабве +263 Израиль +972 Индия +91 Индонезия +62 Иордания +962 Ирак +964 Иран +98 Ирландия +353 Исландия +354 Испания +34 Италия +39 Йемен +967 Кабо-Верде +238 Казахстан +7 Каймановы острова +1-345 Камбоджа +855 Камерун +237 Канада +1 Катар +974 Кения +254 Кипр +357 Кирибати +686 Китай +86 Колумбия +57 Коморские острова +269 Конго +242 Коста-Рика +506 Кот-д’Ивуар +225 Куба +53 Кувейт +965 Кыргызстан +996 Лаос +856 Латвия +371 Лесото +266 Либерия +231 Ливан +961 Ливия +218 Литва +370 Лихтенштейн +423 Люксембург +352 Маврикий +230 Мавритания +222 Мадагаскар +261 Макао +853 Македония +389 Малави +265 Малайзия +60 Мали +223 Мальдивы +960 Мальта +356 Марокко +212 Мартиника +596 Маршалловы острова +692 Мексика +52 Микронезия +691 Мозамбик +258 Монако +377 Монголия +976 Монтсеррат +1-664 Мьянма +95 Намибия +264 Науру +674 Непал +977 Нигер +227 Нигерия +234 Нидерланды +31 Нидерландские Антиллы +599 Никарагуа +505 Ниуэ +683 Новая Зеландия +64 Новая Каледония +687 Норвегия +47 ОАЭ +971 Оман +968 Острова Кука +682 Острова Святой Елены +247 Острова Теркс и Кайкос +1-649 Пакистан +92 Панама +507 Папуа — Новая Гвинея +675 Парагвай +595 Перу +51 Польша +48 Португалия +351 Пуэрто-Рико +1-787 Реюньон +262 Россия +7 Руанда +250 Румыния +40 Сальвадор +503 Сан-Марино +378 Сан-Томе и Принсипи +239 Саудовская Аравия +966 Свазиленд +268 Северная Корея +850 Сейшельские острова +248 Сенегал +221 Сен-Пьер и Микелон +508 Сент-Винсент и Гренадины +1-784 Сент-Китс и Невис +1-869 Сент-Люсия +1-758 Сингапур +65 Сирия +963 Словакия +421 Словения +386 Соломоновы острова +677 Сомали +252 Судан +249 Суринам +597 США +1 Сьерра-Леоне +232 Таджикистан +992 Тайвань +886 Таиланд +66 Танзания +255 Того +228 Токелау +690 Тонга +676 Тринидад и Тобаго +1-868 Тувалу +688 Тунис +216 Турция +90 Туркменистан +993 Уганда +256 Узбекистан +998 Украина +380 Уоллис и Футуна +681 Уругвай +598 Фарерские острова +298 Фиджи +679 Филиппины +63 Финляндия +358 Фолклендские острова +500 Франция +33 Французская Гвиана +594 Французская Полинезия +689 Французские Антиллы +590 Хорватия +385 ЦАР +236 Чад +235 Чехия +420 Чили +56 Швейцария +41 Швеция +46 Шпицберген и Ян-Майен +47 Шри-Ланка +94 Эквадор +593 Экваториальная Гвинея +240 Эритрея +291 Эстония +372 Эфиопия +251 ЮАР +27 Южная Корея +82 Ямайка +1-876 Япония +81

Код +33, +34, +966, +372: какие это страны

Некоторые коды ищут чаще остальных — обычно это связано с туризмом, работой или входящими звонками с незнакомых номеров. Вот краткая расшифровка самых запрашиваемых телефонных кодов:

+33 — Франция. Звонки из Парижа и других французских городов начинаются с этого кода.

+34 — Испания. Один из самых частых кодов для туристических направлений.

+966 — Саудовская Аравия. Часто встречается в деловых контактах и при звонках из стран Персидского залива.

+372 — Эстония. Нередко фигурирует во входящих звонках из-за использования эстонских SIM-карт и VoIP-сервисов.

+971 — ОАЭ. Дубай, Абу-Даби и другие эмираты.

+44 — Великобритания.

+49 — Германия.

+86 — Китай.

+81 — Япония.

+82 — Южная Корея.

+90 — Турция. Популярное направление для отдыха и бизнеса.

+1 — США и Канада. Обе страны делят один и тот же код; конкретную страну можно определить по следующим трём цифрам (код города или оператора).

Если вам звонят с номера, начинающегося на один из этих кодов, а вы никого из соответствующей страны не ждёте, будьте осторожны — это может быть спам или мошеннический звонок.

Коды России, Казахстана и стран СНГ для звонков

Россия и Казахстан используют общий код +7 — это исторически сложившееся наследие единой советской телефонной системы. Различить их можно по следующим цифрам: российские мобильные номера обычно начинаются с +7 9xx, а казахстанские — с +7 7xx.

Вот коды остальных стран СНГ и ближнего зарубежья, которые чаще всего нужны при звонках из России:

+375 — Белоруссия

+380 — Украина

+374 — Армения

+994 — Азербайджан

+995 — Грузия

+996 — Кыргызстан

+992 — Таджикистан

+993 — Туркменистан

+998 — Узбекистан

+371 — Латвия

+370 — Литва

+372 — Эстония

Запомнить проще всего по первым цифрам: коды стран Закавказья начинаются с +99x, а стран Средней Азии — тоже с +99x, но с другими окончаниями. Прибалтийские страны — это +37x.

Отличие ISO-кода страны от телефонного

Помимо телефонных кодов существуют буквенные обозначения стран по стандарту ISO 3166. Их часто путают с телефонными, но назначение у них совершенно разное. Буквенные ISO-коды используются в интернете (доменные зоны), в авиабилетах, банковских переводах и документах, а телефонные — только при наборе номера.

Несколько примеров для наглядности:

Австрия: телефонный код +43, буквенный ISO-код — AT

ОАЭ: телефонный код +971, ISO-код — AE

Швеция: телефонный код +46, ISO-код — SE

Эстония: телефонный код +372, ISO-код — EE

Россия: телефонный код +7, ISO-код — RU

Никакой системной связи между буквенным и числовым кодом нет — они присваиваются разными организациями. Если вы видите двухбуквенное обозначение страны (например, при регистрации Apple ID или в настройках региона на iPhone), это ISO-код, а не сокращение от телефонного.

Как набрать номер за границу с iPhone и Android

Набор международного номера одинаков на любом современном смартфоне, будь то iPhone или Android-устройство. Вот пошаговая инструкция:

Откройте приложение «Телефон». Нажмите и удерживайте цифру «0» — на экране появится знак «+». Это международный префикс, он заменяет набор «8-10» (для звонков из России) или «00» (в большинстве других стран). Введите код страны (например, 33 для Франции). Введите номер абонента без начального нуля. В большинстве стран местные номера начинаются с нуля, но при международном наборе его нужно убрать. Нажмите кнопку вызова.

На iPhone есть удобная деталь: если контакт сохранён с полным международным номером (со знаком «+» и кодом страны), звонок пройдёт корректно из любой точки мира — неважно, в какой стране вы находитесь и какая SIM-карта стоит в телефоне. Пример: чтобы позвонить на испанский мобильный номер 612 345 678, наберите +34 612 345 678.

Как определить страну по телефонному коду номера

Если на экране телефона высветился незнакомый номер с международным кодом, определить страну можно несколькими способами:

По первым цифрам после «+». Найдите код в таблице выше. Например, +44 — Великобритания, +90 — Турция, +971 — ОАЭ.

Найдите код в таблице выше. Например, +44 — Великобритания, +90 — Турция, +971 — ОАЭ. Через встроенный определитель. На iPhone с iOS 18 и выше можно включить функцию «Заглушение неизвестных» (Settings, затем Phone, затем Silence Unknown Callers) — она автоматически отправит звонок в голосовую почту, если номера нет в ваших контактах.

На iPhone с iOS 18 и выше можно включить функцию «Заглушение неизвестных» (Settings, затем Phone, затем Silence Unknown Callers) — она автоматически отправит звонок в голосовую почту, если номера нет в ваших контактах. Через приложения-определители. Сервисы вроде Truecaller или Яндекс с определителем номера могут показать не только страну, но и репутацию номера — помечен ли он как спам.

Стоит помнить, что код страны не всегда означает, что звонящий физически находится в этой стране. VoIP-сервисы и виртуальные номера позволяют звонить с любого кода из любой точки мира. Поэтому если вам звонят с незнакомого международного номера и просят что-то подтвердить, продиктовать код из SMS или перевести деньги — это почти наверняка мошенники.

Таблица телефонных кодов — справочная информация, которая пригодится при международных звонках, в путешествиях и для проверки незнакомых входящих номеров.