9 функций iOS 27, которые полезнее новой Siri AI

Про новую Siri и Apple Intelligence на WWDC 2026 сказали столько, что за громкими обещаниями легко не заметить главного. А главное в том, что умный ассистент пока доступен далеко не всем: многие до сих пор сидят в листе ожидания и просто читают про анонсы. Зато всё остальное в iOS 27 работает уже сейчас, и поставить первую бету iOS 27 может любой желающий. Среди мелких изменений нашлось несколько таких, которыми я пользуюсь чаще, чем рассчитывал. Собрал девять функций, которые легко пропустить, но именно они меняют повседневный опыт.



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Как сделать фотографию из видео на iPhone

Знакомая ситуация: сняли видео, а потом захотели вытащить из него один удачный кадр. Раньше приходилось делать скриншот, обрезать его и только потом куда-то отправлять. Качество при этом, понятное дело, страдало.

В iOS 27 всё проще. Во время просмотра ролика нажмите на меню из трёх точек в правом верхнем углу и выберите «Сохранить кадр как фото». Система вытащит нужный момент и положит его в медиатеку отдельным снимком, причём в полном разрешении, а не в виде обрезанного скриншота.

И это лишь одна из десятков мелочей. Все остальные мы разобрали в материале про 30 новых функций iOS 27.

Принудительная загрузка фото в iCloud на iPhone

Не все берут iPhone с запасом памяти на годы вперёд, поэтому iCloud для многих штука важная. Но была одна старая болячка: Фото iCloud обычно ждут, пока телефон не подключат к Wi-Fi и зарядке, и только тогда начинают заливать снимки в облако.

Теперь контроля стало больше. Вы можете запустить выгрузку прямо сейчас, не дожидаясь нужных условий. Это пригодится в поездке: наснимали гору фотографий и сразу отправили их в облако, на случай если телефон потеряется, его украдут или он улетит в бассейн.

Самое удобное, что режим можно включить всего на один день. После этого iOS сама вернётся к привычному поведению, и не придётся потом вспоминать, что вы там накрутили в настройках.

Поиск всех фотографий, снятых на iPhone

Об этом просили годами. До сих пор приложение «Фото» сваливало в одну кучу всё подряд: и кадры с камеры, и картинки из WhatsApp с Telegram, и скриншоты. Видео и снимки экрана Apple отделяла, а вот отдельной полки именно для ваших собственных фотографий не было.

В iOS 27 она появилась. Чтобы найти, откройте вкладку «Подборки», затем «Утилиты» и пункт «Снято мной». Дальше вы видите только то, что снимали сами, без чужих мемов и пересланных картинок.

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Отдельная громкость будильника на iPhone

На Android так живут давно, а до iPhone отдельная регулировка громкости добралась только сейчас. Раньше громкость будильника была намертво связана с громкостью звонка: убавили одно, автоматически убавилось и другое.

В iOS 27 можно задать разные уровни для будильника, звонка, таймеров и других системных звуков. То есть звонок держите потише, чтобы не пугать офис, а будильник выкручиваете на максимум, чтобы точно проснуться. Или наоборот, кому как удобнее.

Новая настройка будильника в iOS 27 для выходных дней

Ещё одно небольшое, но приятное обновление в приложении «Часы». Теперь оно умеет определять ваши выходные. Функция смотрит в календарь и сверяется с праздниками региона, чтобы понять, когда вставать рано не нужно.

Пример. У вас стоит будильник на утро буднего дня, но следующий день оказался государственным праздником. iOS заранее спросит, не хотите ли вы пропустить этот сигнал. Мелочь, а лишний час сна по праздникам того стоит.

Как быстро вставить скопированный текст на iPhone

Заметил ещё одну удобную вещь. Клавиатура теперь показывает скопированный текст и даже скриншоты прямо в строке подсказок. Скопировали что-то, перешли в другое приложение, и над клавиатурой сразу появляется этот фрагмент для быстрой вставки.

Раньше так работали в основном одноразовые коды из СМС и ссылки. Теперь Apple распространила механику гораздо шире, и копировать-вставлять стало заметно быстрее.

Новые настройки экрана блокировки в iOS 27

Если вы, как и я, любите видеть больше обоев и меньше циферблата, в iOS 27 для этого появился вариант. Можно включить компактные часы, где дата и время уместятся в одну строку сверху.

Изменение крошечное, но обои наконец-то видно целиком. Кстати, скачать обои из iOS 27 и macOS 27 можно отдельно. Заодно Apple сделала так, что элементы управления плеером на экране блокировки можно смахнуть, прямо как уведомления. Особенно удобно, когда вы транслируете что-то с Apple TV и эти кнопки только мешают смотреть на картинку.

Как улучшить интернет на iPhone при слабом Wi-Fi

Если Wi-Fi слабый или постоянно отваливается, iOS 27 умеет подключать сотовые данные параллельно, чтобы всё работало плавно. Apple назвала это Connectivity Assist.

Скорость и стабильность от этого выигрывают, но есть нюанс: мобильного трафика будет уходить больше. У меня за двое суток функция съела около 300 МБ. Включается всё в «Настройки» — «Wi-Fi» — Connectivity Assist. Так что если у вас не безлимит, держите это в голове.

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Как создать собственную карту в Apple Wallet на iPhone

Наконец-то Apple добавила в Wallet то, о чём просили давно: создание собственных карт и пропусков. Теперь можно вручную закинуть в кошелёк билеты на мероприятия, клубные карты и прочие пропуска. Допустим, у вас бумажный билет без цифровой версии. Сканируете его iPhone, и из него получается полноценная карта Wallet.

При создании Apple предложит несколько шаблонов, среди них клубные и событийные. Дальше настраиваете под себя: имя карты, место, тип прохода, номер участника и даже фон. Удобно, если носите с собой стопку пластика и бумажек.

Какие функции iOS 27 действительно полезны каждый день

После пары дней с бетой становится понятно, что iOS 27 это не только обновление ради новой Siri. Apple отдельно поработала над основой: приложения запускаются быстрее, а мы уже проверили, как изменилась передача файлов через AirDrop.

Заработает ли новая Siri так, как её расписали, мы ещё проверим. Тем более что новую Siri получат не все iPhone: кое-кому банально не хватит оперативной памяти. Но даже без неё обновление уже выглядит на удивление весомым. И именно эти мелкие функции, а не громкий ИИ, я ловлю себя на том, что использую каждый день.