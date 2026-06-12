9 функций iOS 27, которые полезнее новой Siri AI

Кирилл Пироженко

Про новую Siri и Apple Intelligence на WWDC 2026 сказали столько, что за громкими обещаниями легко не заметить главного. А главное в том, что умный ассистент пока доступен далеко не всем: многие до сих пор сидят в листе ожидания и просто читают про анонсы. Зато всё остальное в iOS 27 работает уже сейчас, и поставить первую бету iOS 27 может любой желающий. Среди мелких изменений нашлось несколько таких, которыми я пользуюсь чаще, чем рассчитывал. Собрал девять функций, которые легко пропустить, но именно они меняют повседневный опыт.

Нашли реально полезные функции iOS 27. Фото.

Нашли реально полезные функции iOS 27

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Как сделать фотографию из видео на iPhone

Знакомая ситуация: сняли видео, а потом захотели вытащить из него один удачный кадр. Раньше приходилось делать скриншот, обрезать его и только потом куда-то отправлять. Качество при этом, понятное дело, страдало.

Как сделать фотографию из видео на iPhone. Можно сделать фото из видео прямо в галерее. Фото.

Можно сделать фото из видео прямо в галерее

В iOS 27 всё проще. Во время просмотра ролика нажмите на меню из трёх точек в правом верхнем углу и выберите «Сохранить кадр как фото». Система вытащит нужный момент и положит его в медиатеку отдельным снимком, причём в полном разрешении, а не в виде обрезанного скриншота.

И это лишь одна из десятков мелочей. Все остальные мы разобрали в материале про 30 новых функций iOS 27.

Принудительная загрузка фото в iCloud на iPhone

Не все берут iPhone с запасом памяти на годы вперёд, поэтому iCloud для многих штука важная. Но была одна старая болячка: Фото iCloud обычно ждут, пока телефон не подключат к Wi-Fi и зарядке, и только тогда начинают заливать снимки в облако.

Принудительная загрузка фото в iCloud на iPhone. Гибкие настройки синхронизации с iCloud. Фото.

Гибкие настройки синхронизации с iCloud

Теперь контроля стало больше. Вы можете запустить выгрузку прямо сейчас, не дожидаясь нужных условий. Это пригодится в поездке: наснимали гору фотографий и сразу отправили их в облако, на случай если телефон потеряется, его украдут или он улетит в бассейн.

Самое удобное, что режим можно включить всего на один день. После этого iOS сама вернётся к привычному поведению, и не придётся потом вспоминать, что вы там накрутили в настройках.

Поиск всех фотографий, снятых на iPhone

Об этом просили годами. До сих пор приложение «Фото» сваливало в одну кучу всё подряд: и кадры с камеры, и картинки из WhatsApp с Telegram, и скриншоты. Видео и снимки экрана Apple отделяла, а вот отдельной полки именно для ваших собственных фотографий не было.

Поиск всех фотографий, снятых на iPhone. Теперь можно выбрать только изображения, сделанные на айфон. Фото.

Теперь можно выбрать только изображения, сделанные на айфон

В iOS 27 она появилась. Чтобы найти, откройте вкладку «Подборки», затем «Утилиты» и пункт «Снято мной». Дальше вы видите только то, что снимали сами, без чужих мемов и пересланных картинок.

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Отдельная громкость будильника на iPhone

Отдельная громкость будильника на iPhone. У будильников теперь отдельный ползунок громкости. Фото.

У будильников теперь отдельный ползунок громкости

На Android так живут давно, а до iPhone отдельная регулировка громкости добралась только сейчас. Раньше громкость будильника была намертво связана с громкостью звонка: убавили одно, автоматически убавилось и другое.

В iOS 27 можно задать разные уровни для будильника, звонка, таймеров и других системных звуков. То есть звонок держите потише, чтобы не пугать офис, а будильник выкручиваете на максимум, чтобы точно проснуться. Или наоборот, кому как удобнее.

Новая настройка будильника в iOS 27 для выходных дней

Новая настройка будильника в iOS 27 для выходных дней. Будильник может сам определять выходные. Фото.

Будильник может сам определять выходные

Ещё одно небольшое, но приятное обновление в приложении «Часы». Теперь оно умеет определять ваши выходные. Функция смотрит в календарь и сверяется с праздниками региона, чтобы понять, когда вставать рано не нужно.

Пример. У вас стоит будильник на утро буднего дня, но следующий день оказался государственным праздником. iOS заранее спросит, не хотите ли вы пропустить этот сигнал. Мелочь, а лишний час сна по праздникам того стоит.

Как быстро вставить скопированный текст на iPhone

Как быстро вставить скопированный текст на iPhone. Буфер обмена встроили в клавиатуру. Фото.

Буфер обмена встроили в клавиатуру

Заметил ещё одну удобную вещь. Клавиатура теперь показывает скопированный текст и даже скриншоты прямо в строке подсказок. Скопировали что-то, перешли в другое приложение, и над клавиатурой сразу появляется этот фрагмент для быстрой вставки.

Раньше так работали в основном одноразовые коды из СМС и ссылки. Теперь Apple распространила механику гораздо шире, и копировать-вставлять стало заметно быстрее.

Новые настройки экрана блокировки в iOS 27

Если вы, как и я, любите видеть больше обоев и меньше циферблата, в iOS 27 для этого появился вариант. Можно включить компактные часы, где дата и время уместятся в одну строку сверху.

Новые настройки экрана блокировки в iOS 27. Часы можно уменьшить до размера муравья. Фото.

Часы можно уменьшить до размера муравья

Изменение крошечное, но обои наконец-то видно целиком. Кстати, скачать обои из iOS 27 и macOS 27 можно отдельно. Заодно Apple сделала так, что элементы управления плеером на экране блокировки можно смахнуть, прямо как уведомления. Особенно удобно, когда вы транслируете что-то с Apple TV и эти кнопки только мешают смотреть на картинку.

Как улучшить интернет на iPhone при слабом Wi-Fi

Если Wi-Fi слабый или постоянно отваливается, iOS 27 умеет подключать сотовые данные параллельно, чтобы всё работало плавно. Apple назвала это Connectivity Assist.

Как улучшить интернет на iPhone при слабом Wi-Fi. Можно ускорить интернет. Фото.

Можно ускорить интернет

Скорость и стабильность от этого выигрывают, но есть нюанс: мобильного трафика будет уходить больше. У меня за двое суток функция съела около 300 МБ. Включается всё в «Настройки» — «Wi-Fi» — Connectivity Assist. Так что если у вас не безлимит, держите это в голове.

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Как создать собственную карту в Apple Wallet на iPhone

Как создать собственную карту в Apple Wallet на iPhone. Можно добавлять в Wallet любые пластиковые и бумажные карты. Фото.

Можно добавлять в Wallet любые пластиковые и бумажные карты

Наконец-то Apple добавила в Wallet то, о чём просили давно: создание собственных карт и пропусков. Теперь можно вручную закинуть в кошелёк билеты на мероприятия, клубные карты и прочие пропуска. Допустим, у вас бумажный билет без цифровой версии. Сканируете его iPhone, и из него получается полноценная карта Wallet.

При создании Apple предложит несколько шаблонов, среди них клубные и событийные. Дальше настраиваете под себя: имя карты, место, тип прохода, номер участника и даже фон. Удобно, если носите с собой стопку пластика и бумажек.

Какие функции iOS 27 действительно полезны каждый день

После пары дней с бетой становится понятно, что iOS 27 это не только обновление ради новой Siri. Apple отдельно поработала над основой: приложения запускаются быстрее, а мы уже проверили, как изменилась передача файлов через AirDrop.

Заработает ли новая Siri так, как её расписали, мы ещё проверим. Тем более что новую Siri получат не все iPhone: кое-кому банально не хватит оперативной памяти. Но даже без неё обновление уже выглядит на удивление весомым. И именно эти мелкие функции, а не громкий ИИ, я ловлю себя на том, что использую каждый день.

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