Сколько ваш iPhone будет получать обновления iOS и патчи безопасности

На днях Apple выпустила iOS 27 даже для iPhone 11 и снова запустила старый спор: а сколько лет на самом деле должен обновляться смартфон? Если вы присматриваете подержанный или восстановленный iPhone либо прикидываете, пора ли менять свой, стоит понимать, сколько лет Apple поддерживает iPhone. От этого зависит, как долго вы будете получать обновления iOS, защиту от уязвимостей и доступ к официальному ремонту. Дальше — актуальные сроки, список совместимых моделей и логика, по которой Apple записывает iPhone в устаревшие.



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Сразу успокоим: программную поддержку iPhone получает много лет. Чаще всего обновления безопасности приходят семь-восемь лет, а замена аккумулятора и другой ремонт обычно доступны для устройств возрастом от пяти до семи лет. Но пара нюансов всё же есть, и их лучше выяснить до покупки или до того, как нажмёте кнопку обновления.

Как долго выходят обновления iOS для iPhone

Жёсткого срока поддержки у Apple нет, но на практике крупные обновления iOS приходят на iPhone примерно пять-семь лет, а защитные патчи выходят ещё дольше — бывает, что десять лет и больше. Чтобы понять, сколько ещё прослужит смартфон, различайте два типа обновлений.

Крупные обновления iOS — это новые версии системы с новыми функциями, переработанным интерфейсом и свежими приложениями. Их iPhone получает примерно пять-семь лет. Тот же iPhone 11 2019 года работает с iOS 26 и сможет перейти на iOS 27, хотя часть новых возможностей старому железу будет недоступна.

— это новые версии системы с новыми функциями, переработанным интерфейсом и свежими приложениями. Их iPhone получает примерно пять-семь лет. Тот же работает с iOS 26 и сможет перейти на iOS 27, хотя часть новых возможностей старому железу будет недоступна. Обновления безопасности — это критические исправления уязвимостей. Они продолжают выходить даже после того, как смартфон перестал получать крупные версии iOS, и продлевают безопасную жизнь устройства ещё на несколько лет.

Простой пример. iPhone XR и iPhone XS 2018 года не могут установить iOS 26, но Apple продолжала выпускать для них обновления безопасности в рамках iOS 18. Модели постарше — iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, iPhone 7, iPhone 6s и 6s Plus, а также первый iPhone SE — получали защитные патчи через iOS 15 и iOS 16. То есть некоторые смартфоны 2015 года всё ещё закрывали дыры в безопасности больше десяти лет спустя после выхода.

Поменялось и то, как Apple раздаёт защитные обновления. Теперь патчи безопасности для iOS 18 достаются только тем iPhone, которые не тянут iOS 26. Если ваш смартфон совместим с iOS 26, но вы сидите на iOS 18, для свежих исправлений придётся обновиться до iOS 26. Раньше защитные патчи получало любое устройство на подходящей версии системы.

Какие iPhone можно обновить до новой iOS

Самый старый iPhone, который тянет iOS 26 и будущую iOS 27, — это iPhone 11 2019 года. Обе версии системы поддерживают один и тот же набор моделей — все iPhone, вышедшие с 2019 года.

iPhone 17 и iPhone Air, включая iPhone 17e (2025)

iPhone 16 и iPhone 16e (2024)

iPhone 15 (2023)

iPhone 14 (2022)

iPhone SE 3-го поколения (2022)

iPhone 13 (2021)

iPhone 12 (2020)

iPhone SE 2-го поколения (2020)

iPhone 11 (2019)

В последние годы новые версии iOS ставятся примерно на модели шести лет выпуска, а если приплюсовать защитные патчи для старых версий, безопасно пользоваться телефоном выходит ещё примерно на год дольше. Хотите первыми узнавать про новые версии iOS и совместимые модели? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Самые старые iPhone с обновлениями безопасности

На начало 2026 года картина такая:

iPhone XS и iPhone XR — получают обновления безопасности через iOS 18.

— получают обновления безопасности через iOS 18. iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, первый iPhone SE и iPhone 6s держатся на защитных патчах в рамках iOS 16 и iOS 15.

Кстати, такие апдейты — не формальность. Например, Apple срочно выпускала патч безопасности iOS 18 против опасного вируса. Так что даже на старых моделях такие обновления стоит ставить сразу. Получается, самый старый iPhone, всё ещё получавший обновления безопасности, — это iPhone 6s 2015 года. А iPhone 11 уже работает с актуальной iOS 26 и готов к iOS 27.

Правда, надолго поддержки этих ветеранов вряд ли хватит. Выход iOS 27 осенью 2026 года вполне может поставить точку в обновлениях iOS 15 и iOS 16, а заодно и в жизни iPhone, которые на них держатся. Косвенный звоночек уже есть: первый iPhone SE Apple перевела в устаревшие, а iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X, iPhone XS и XS Max, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max попали в винтажные.

Какие iPhone не стоит покупать в 2026 году

Этими моделями мы пользоваться не советуем: они либо уже без критических обновлений безопасности, либо вот-вот их лишатся. А это прямой риск для устройства и данных — незакрытые дыры превращают смартфон в лёгкую мишень.

iPhone XR (2018)

iPhone XS и XS Max (2018)

iPhone X (2017)

iPhone 8 и 8 Plus (2017)

iPhone 7 и 7 Plus (2016)

iPhone SE первого поколения (2016)

iPhone 6s и 6s Plus (2015)

iPhone 6 и 6 Plus (2014)

iPhone 5s (2013) и более старые модели

Не уверены, стоит ли дальше держать такой смартфон? Загляните в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем, что выбрать на замену. Если у вас одна из этих моделей и на ней лежат почта, банковские приложения и личные фото, пора задуматься о замене. Отдельно про iPhone 11: формально это всё ещё самый старый совместимый с iOS 26 смартфон, но вышел он в 2019 году и подбирается к семилетнему рубежу, а его версии Pro и Pro Max уже признаны винтажными.

До какого года будут обновляться разные модели iPhone

Точных дат Apple не публикует. Но поддержка обычно длится пять-семь лет после того, как модель сняли с продажи, так что примерные ориентиры такие:

iPhone XS — примерно до 2026 года

iPhone XR — примерно 2026-2028

iPhone 11 — примерно 2027-2029

iPhone SE 2-го поколения — примерно 2027-2029

iPhone 12 — примерно 2028-2030

iPhone 13 — примерно до 2032

iPhone SE 3-го поколения — примерно до 2033

iPhone 14 — примерно до 2034

iPhone 15 — примерно до 2035

iPhone 16 — примерно до 2036

iPhone 17 — примерно до 2037

Пока обновления ещё приходят, вы сами решаете, ставить ли их сразу. Я, например, не тороплюсь — вот почему я отключил автообновление iOS и советую то же самое. Состарить старые модели быстрее может ещё одна вещь — функции Apple Intelligence. У них свои требования к железу, поэтому iPhone, которые их не тянут, рискуют раньше остаться без новых возможностей, даже если формально ещё получают обновления.

Что значит винтажный и устаревший iPhone

С ремонтом правило отдельное. Apple чинит iPhone семь лет с того момента, как перестала продавать конкретную модель. Пока с момента снятия с продажи не прошло семи лет, смартфон починят либо сама Apple, либо авторизованный сервис. Тут Apple делит технику на две категории.

Винтажные продукты — те, что Apple сняла с продажи от пяти до семи лет назад. Они уже старые, но ремонт ещё возможен, если есть нужные запчасти.

— те, что Apple сняла с продажи от пяти до семи лет назад. Они уже старые, но ремонт ещё возможен, если есть нужные запчасти. Устаревшие продукты — те, что сняты с продажи больше семи лет назад. Это конец цикла: ни Apple, ни авторизованные сервисы их уже не ремонтируют.

К устаревшим уже отнесли первые поколения iPhone, iPhone 3G и 3GS, iPhone 4 и 4s, iPhone 5 и 5c, iPhone 5s, iPhone 6 и 6 Plus, iPhone 6s и 6s Plus на 32 ГБ, iPhone 8 и 8 Plus в версии (PRODUCT)Red, а также iPhone SE 2016 года. Для них официального ремонта больше нет.

В винтажные попали iPhone 6s и 6s Plus в ряде версий памяти, iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X, iPhone XS и XS Max, а также iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Формально ремонт ещё доступен, но на практике найти оригинальные запчасти всё труднее. Все модели начиная с iPhone 12 поддерживаются полностью.

Если коротко: берёте подержанный iPhone — смотрите минимум на iPhone 12 или новее. Это и несколько лет крупных обновлений iOS, и защитные патчи, и доступ к ремонту. iPhone XS, XR и всё, что старше, брать не стоит из-за рисков безопасности. А если у вас сейчас iPhone 11, спланируйте замену в ближайший год-два, ориентируясь на выход iOS 27. И перед покупкой проверяйте, в какой категории — винтажной или устаревшей — находится конкретная модель, чтобы не остаться без официального сервиса.