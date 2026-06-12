Установил iOS 27 за вас — рассказываю, стоит ли обновляться

Установил iOS 27 на основной айфон и спустя несколько дней готов поделиться впечатлениями. Apple раздала первую developer-бету сразу после презентации WWDC 2026, и сидеть на ней пришлось со всеми вытекающими: лагами, прожорливой батареей и сюрпризами в приложениях. Если решите повторить мой подвиг, установить iOS 27 можно по нашей инструкции. Ниже разложил по полочкам, что уже работает, что отваливается и на что больше всего жалоб.



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Какие функции iOS 27 работают без ошибок

Начну с хорошего, потому что оно есть. Сама система ощущается шустрее iOS 26, причем это заметил не только я, но и другие пользователи. У части владельцев (у малой части) iPhone не грелся даже в первые дни после установки, а расход батареи был примерно как на стабильной версии, что для первой беты редкость.

Большинство приложений запускается без проблем. Но есть трудности с банковскими приложениями, в частности с Т-Банком и вылетает Самокат. Но вопрос с Т-Банком можно решить по нашей инструкции, а Самокат явно обновят в ближайшее время. В остальном же все достаточно стабильно. Отдельно отмечу, что Apple наконец-то довела до ума интерфейс Liquid Glass, который год собирал тонну критики за нечитаемость.

По мелочи тоже завезли приятное:

громкость будильника теперь настраивается отдельно от системной (на Android это умеют сто лет, но спасибо и на этом);

от системной (на Android это умеют сто лет, но спасибо и на этом); в приложении «Дневник» к записям добавили время;

для AirPods Pro 3 появился кастомный эквалайзер;

на линейке iPhone 17 заработала двойная съёмка в FaceTime.

Установка у большинства проходит гладко, в том числе на iPhone 17 Pro Max с включённым VoiceOver. То есть катастрофы уровня «кирпич сразу после прошивки» массово нет. Хотите следить за тестами новых фишек первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там новинки iOS 27 разбираем по горячим следам.

Главные проблемы iOS 27 после обновления

А теперь к ложке дёгтя, точнее к целому половнику. Главная претензия предсказуемая: дикий расход батареи в первые сутки-двое. Причина в фоновой индексации под Apple Intelligence, и у некоторых на iPhone 17 Pro Max только экран блокировки съедал по 20-30 процентов за пару часов. Вместе с этим идёт перегрев во время индексации и раздувание раздела «Системные данные» до 30-50 ГБ. Потом цифры обычно откатываются назад, но осадочек и тёплый корпус остаются.

Помимо этого появились следующие проблемы:

в Telegram отваливается клавиатура , что для нашей аудитории прямо болезненно;

, что для нашей аудитории прямо болезненно; часть банковских и 2FA-приложений крашится или зависает на заставке;

рвётся Bluetooth и беспроводной CarPlay, у кого-то отвалились сотовые данные;

иногда подлагивает и перерисовывается интерфейс.

Тут важный момент про банки и аутентификаторы. Почти всегда вина не Apple, а разработчиков приложений: они проверяют версию ОС ради безопасности и просто блокируют запуск на неизвестной системе. Лечится обновлением самих приложений, обычно в течение одной-двух недель после выхода беты. Но пока они не подтянулись, вы остаётесь без доступа к деньгам и кодам, а это уже совсем не шутки. Ну а для российских банков придется ждать новые версии с другими названиями.

И отдельно про откат. С беты iOS 27 вернуться на iOS 18 нельзя, полноценного IPSW для этого нет. Поддерживается только iOS 26. Так что если вы перепрыгиваете одну ОС и обновляетесь сразу с 18 на 27, то имейте в виду, что пути назад не будет. Если всё же придётся отступать, мы показывали, как откатиться с iOS 27 на iOS 26.

Почему Siri AI может не заработать на вашем iPhone

Вся презентация крутилась вокруг обновлённой Siri на Google Gemini и перестроенного Apple Intelligence. Звучит как причина бежать обновляться, но на практике всё упирается в нюансы.

Во-первых, новая Siri выдаётся через лист ожидания, и многие тестеры до сих пор сидят в очереди, пока система сутками что-то индексирует. Например, у меня она так и не активировалась. Если увидите такой статус и захотите понять, что такое Indexing in progress и как его ускорить, у нас есть отдельный разбор. Поставить бету и тут же поговорить с умным ассистентом всё равно не выйдет.

Во-вторых, продвинутые функции требуют как минимум iPhone 15 Pro и новее: нужен чип уровня A17 Pro и 8 ГБ оперативки. На более старых поддерживаемых моделях вы получите системные улучшения, но не полноценный ИИ.

В-третьих, и это ключевое для тех, кто сидит через смену региона: в Евросоюзе новой Siri AI нет из-за местных законов. Некоторым ради попадания в waitlist пришлось опять переключать регион App Store на не-европейский и менять язык на английский. То есть вы поставите сырую бету, помучаетесь с откатом, а ради чего всё затевалось, можете так и не увидеть.

Стоит ли устанавливать бета-версию iOS 27

Если коротко, то нет. И вот почему это не вкусовщина, а трезвый расчёт. Перед нами первая developer-бета, а она по традиции самая сырая из всех. Apple сама пишет в release notes, что сборка для разработчиков и может содержать критические баги. История это подтверждает: ту же iOS 17.3 beta 2 в своё время отозвали через несколько часов после релиза, потому что у тестеров начали окирпичиваться айфоны. Так что разговоры про «у меня всё стабильно» это просто чужой удачный опыт, а не гарантия для вашего устройства.

Публичная бета ожидается в середине июля, а финальный релиз iOS 27 со всеми новыми функциями выйдет осенью вместе с iPhone 18. Подождать пару-тройку недель до публички, а лучше до третьей-четвёртой беты, ничего вам не стоит, зато к тому моменту разработчики подтянут банки и аутентификаторы, а Apple прибьёт самые злые баги.

Вывод простой: на основное устройство ставить не стоит. Если в нём ваши деньги, рабочие приложения и единственная связь с миром, риск остаться без всего этого посреди дня перевешивает любопытство. А если руки совсем чешутся, разворачивайте бету только на втором, запасном айфоне и обязательно сделайте полный бэкап перед установкой. Сомневаетесь, ставить или ждать? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, подскажем по ситуации.