Телеграм в России больше не будут ограничивать. Спасибо, что ставите МАКС

Уже почти три месяца Telegram в России работает вполсилы. Медиафайлы грузятся по несколько минут, кружочки зависают на полпути, голосовые звонки недоступны ещё с августа прошлого года. Всё это время пользователи гадали — будет хуже или уже дно? Свежее заявление из Госдумы даёт неожиданно обнадёживающий ответ. Те, кто следил за тем, что происходит с блокировкой Telegram в апреле, наверняка ожидали худшего.



Сколько пользователей у Max в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что количество пользователей мессенджера Max в России уже превысило аудиторию Telegram. По его словам, это принципиально меняет ситуацию — главная задача властей заключалась в том, чтобы граждане переходили на отечественные мессенджеры, и этот переход состоялся.

Динамика последних месяцев действительно впечатляет. По данным Mediascope, в январе 2026 года Telegram был безоговорочным лидером — около 96 млн пользователей в месяц. Max тогда занимал третье место с результатом около 74 млн, уступая ещё и WhatsApp. Но уже в феврале картина начала меняться: Telegram потерял часть аудитории, а Max вырос до 77,5 млн. К марту, по данным того же Mediascope, Max вышел на вторую строчку по среднесуточному охвату. А с учётом продолжающегося замедления Telegram в марте и апреле — разрыв наверняка сократился до минимума или вовсе исчез.

Не так давно Telegram в России неожиданно заработал без VPN, но с нюансами — впрочем, на общую тенденцию это мало повлияло.

Штрафы за использование Telegram в России

Самое важное в заявлении Свинцова — не цифры, а выводы, которые из них делаются. Депутат прямо сказал изданию «Подъём», что не видит причин для криминализации пользования Telegram или каких-либо других ужесточений. Действующие меры, по его оценке, достаточны.

Это заявление прозвучало на фоне новостей ФСБ о задержании семи человек, которых спецслужбы связали с вербовкой через Telegram. Казалось бы, идеальный повод закрутить гайки ещё сильнее. Но Свинцов рассудил иначе: раз пользователи массово переходят на Max, нагрузка на спецслужбы по мониторингу Telegram естественным образом снижается. Чем меньше людей в неподконтрольном мессенджере — тем проще отслеживать потенциальные угрозы. А раз задача решается сама собой, зачем давить сильнее?

Что нужно Telegram для легальной работы в России

При этом Свинцов подчеркнул, что для легальной работы Telegram в России препятствий нет. Но есть условие — руководство мессенджера должно само захотеть легализовать бизнес в стране. Депутат выразил надежду, что компания Павла Дурова «примет правильное решение», и добавил: нужно «просто желание руководства работать легально».

Интересно, насколько изменилась риторика. Ещё в марте тот же Свинцов предупреждал, что даже VPN не спасёт от ограничений, и сравнивал Telegram с Viber и ICQ — мол, люди забудут и переключатся. Тогда же он предупреждал о возможном признании мессенджера экстремистской организацией. Теперь тональность совершенно другая — никаких угроз, только приглашение к диалогу. Видимо, рост Max действительно снял остроту вопроса. Всех, кто интересуется перспективами, приглашаем узнать, когда в России разблокируют Telegram.

Что это значит для пользователей iPhone

Если вы до сих пор сидите в Telegram через VPN — можно немного расслабиться. По крайней мере в ближайшее время штрафов за использование мессенджера точно не будет. Текущие ограничения — замедление, проблемы с загрузкой медиа — скорее всего, останутся на прежнем уровне. Но новых волн блокировки или законодательных запретов ждать не стоит.

А вот мессенджер МАКС поставить всё-таки стоит, если вы этого ещё не сделали. Приложение бесплатное, доступно в App Store, работает стабильно и без VPN. Как минимум — это надёжный резервный канал связи на случай, если с Telegram станет ещё хуже. Как максимум — основной мессенджер, на который уже перешли десятки миллионов россиян.