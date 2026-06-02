Запрос на удаление учетной записи в Telegram: не переходите по ссылке, это ловушка

Представьте: вы открываете Telegram, а там сообщение от самого Telegram с синей галочкой и фирменным логотипом. В нём написано, что кто-то запросил удаление вашего аккаунта, привязанного к вашему номеру. Если это были не вы — срочно нажмите кнопку, чтобы отменить процесс. Звучит тревожно, выглядит официально, и рука сама тянется нажать. Именно на этот рефлекс и рассчитывают мошенники, которые сейчас массово угоняют Telegram-аккаунты у россиян. Схема пошла в массы не случайно: сейчас, Telegram в России стали блокировать менее усердно и мессенджером пользуются миллионы — тем интереснее он злоумышленникам.



Новая схема кражи аккаунтов в Telegram

Жертве приходит сообщение от аккаунта, который маскируется под официальный Telegram: тот же логотип, синяя галочка верификации, выверенный текст. В сообщении говорится, что поступил запрос на удаление учётной записи, привязанной к вашему номеру телефона. Дальше идёт классический приём — давление и срок: если вы не отмените действие в течение 24 часов, аккаунт будет удалён «со всей перепиской, файлами и контактами», а пароль от двухэтапной аутентификации сбросится.

Внизу сообщения — большая кнопка «ЗАПУСТИТЬ» и ссылка на так называемое веб-приложение. По сути это обычный Telegram-бот с безобидным на вид именем вроде verification login service, но никакого отношения к Telegram он не имеет. Когда человек нажимает кнопку, бот просит ввести пятизначный код, который якобы нужен «для проверки» или «для отмены удаления».

Вот здесь и кроется обман. Код из SMS или уведомления Telegram нужен ровно для одной вещи — для входа в аккаунт на новом устройстве. Никакой «проверки пользователя» и «отмены удаления» через код не существует. Введя цифры в форму бота, вы фактически авторизуете мошенника на его телефоне, и он получает полный доступ к вашей переписке.

Ставка у злоумышленников на массовость: мессенджер остаётся одним из самых популярных в стране, и на волне разговоров о том, когда в России разблокируют Telegram, тревожные сообщения заходят особенно легко.

Отличия настоящего аккаунта Telegram от мошенников

Хорошая новость в том, что распознать фейк несложно — даже до того, как вы прочитаете текст. У официального служебного бота Telegram есть ряд особенностей, которые мошенники подделать не могут.

Главный маркер: у настоящего служебного аккаунта Telegram никогда не бывает статуса «был(а) недавно». Системные уведомления приходят от служебного канала, у которого нет времени последнего захода. Это первый звоночек.

Дальше — детали в профиле отправителя, если открыть его карточку:

Прямая пометка «Не официальный аккаунт» — настоящий сервис так себя не подписывает.

— настоящий сервис так себя не подписывает. Свежая дата регистрации , например декабрь 2024 года, тогда как официальные служебные аккаунты существуют годами.

, например декабрь 2024 года, тогда как официальные служебные аккаунты существуют годами. Запись о том, что пользователь сменил имя несколько дней назад — мошенники переименовывают аккаунт под Telegram прямо перед рассылкой.

— мошенники переименовывают аккаунт под Telegram прямо перед рассылкой. Кнопка «Заблокировать» в карточке — у системных уведомлений ее не бывает.

И последнее: настоящий Telegram никогда не просит отменять удаление аккаунта через какого-то бота или внешнюю ссылку. Все важные действия с учётной записью происходят только внутри официальных настроек приложения.

Что будет, если сообщить код Telegram мошенникам

Допустим, человек поддался панике и всё-таки ввёл код. Что дальше? Мошенники мгновенно подключают своё устройство к аккаунту. Если у жертвы не включён облачный пароль (двухэтапная аутентификация), доступ теряется сразу и полностью.

Угнанный аккаунт редко удаляют — он гораздо ценнее в рабочем состоянии. Через него рассылают спам и тот же самый развод вашим контактам, просят перевести деньги «в долг до завтра» от вашего имени, а если у вас есть канал или чат с аудиторией — площадку используют для фейковой продажи рекламы или публикации сомнительного контента. Иногда меняют облачный пароль и привязанную почту, чтобы вы не смогли быстро вернуть доступ.

Если вы всё же ввели код, действовать нужно немедленно. Зайдите в «Настройки — Устройства» и завершите все сеансы, кроме текущего. Затем в разделе «Конфиденциальность — Боты и сайты» отзовите разрешения у подозрительного сервиса. Сразу же установите облачный пароль, если его не было, и поменяйте привязанную электронную почту. При полной потере доступа пишите в поддержку на адрес recover@telegram.org.

Пока доступ не восстановлен, оставаться на связи можно через другие мессенджеры — мы уже подробно разбирали, чем пользоваться вместо Telegram и WhatsApp.

Настройки безопасности Telegram, которые стоит включить

Лучшая защита от этой схемы — простая и бесплатная. Достаточно соблюдать несколько правил, и попытка угона провалится, даже если вы случайно перейдёте по ссылке.

Включите облачный пароль в «Настройки — Конфиденциальность — Облачный пароль». Без него для входа хватает одного кода, с ним — нет. Никому и никогда не сообщайте коды из SMS и уведомлений. Тот, кто отправил вам код, на самом деле сам же его и запросил. Не нажимайте кнопки и не открывайте боты из тревожных сообщений, даже если они выглядят как официальные. Проверяйте карточку отправителя — статус «недавно», пометка «не официальный аккаунт» и свежая регистрация выдают подделку. Помните: Telegram не ведёт переписку об удалении аккаунта через ботов и сторонние ссылки.

Схема рассчитана исключительно на испуг и спешку. Стоит на секунду остановиться, открыть профиль отправителя и вспомнить про статус «был(а) недавно» — и вся конструкция мошенников рассыпается. Сохраните эту инструкцию и перешлите тем, кто может растеряться: пожилым родственникам, коллегам, владельцам каналов.