Я поставил Telegram на Apple Watch и просто в шоке. Это худшее приложение для часов из всех

Apple Watch — это история не про длинные диалоги, а про быстрые ответы на бегу. Недавно в App Store появилось приложение Telegram для Apple Watch, и я сразу же поставил его на часы. Идея звучит идеально: при необходимости можно открыть любой чат и посмотреть его содержимое, даже не доставая айфон. Я проверил, как это работает на практике, и провёл с приложением несколько дней. Если коротко: простая авторизация растянулась на сутки, а дальше стало только веселее.



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Не работает авторизация Telegram на Apple Watch: что делать

Авторизация на часах задумана удобно. Приложение показывает QR-код прямо на экране Apple Watch, вы наводите на него камеру iPhone, и аккаунт подключается. На словах дело пяти секунд. У меня оно заняло почти сутки.

Код просто не формировался. Я открывал приложение, оно вылетало. Открывал заново, видел бесконечный индикатор загрузки, после которого экран снова закрывался сам. И так по кругу: запуск, ожидание, вылет. Ни кода, ни внятной ошибки, просто чёрный циферблат вместо приложения.

Я перезагрузил часы, переустановил приложение, проверил связь с iPhone. Не помогло вообще ничего. А потом, спустя примерно сутки, код вдруг появился сам, без всяких действий с моей стороны. Я быстро навёл камеру, и авторизация наконец прошла. Кстати, раз уж речь про вход в аккаунт: на всякий случай полезно знать, как защитить себя от потери аккаунта. Радоваться, правда, было рано.

Telegram для Apple Watch тормозит и закрывается сам

Главная беда в том, что приложение вылетает почти при каждом запуске. Это не фигура речи: открываете Telegram на часах и с большой вероятностью смотрите, как он закрывается через секунду после старта. Иногда получается зайти со второго раза, иногда с третьего.

Если приложение всё-таки открылось, начинается вторая серия. Чаты грузятся мучительно медленно: список диалогов подтягивается рывками, сообщения появляются с задержкой, а порой не появляются совсем. Сидишь и смотришь на спиннер, будто снова попал в эпоху мобильного интернета по карточкам.

Отдельная радость — переключение между чатами. Действие простейшее: тапнул на диалог, прочитал, вернулся назад. Но смена чата тоже нередко роняет приложение. То есть вас может выкинуть на циферблат ровно в тот момент, когда вы открываете переписку. Спокойно пролистать ленту сообщений не выходит.

Забавно, что на самом iPhone клиент работает идеально. Там нет ни вылетов, ни тормозов, и при желании можно даже установить два Telegram на iPhone и спокойно переключаться между аккаунтами. А вот на часах всё разваливается. Вывод напрашивается простой: нормально пользоваться приложением невозможно. Оно нестабильно на каждом шаге, от запуска до открытия конкретного чата, и так ведёт себя который день, а не разово.

Быстрые ответы в Telegram на Apple Watch

Самое смешное, что у этой истории есть рабочий финал. Пока приложение падает при любом удобном случае, ответы из уведомлений работают стабильно. Именно так я в итоге и общаюсь в Telegram с часов. Схема простая, и само приложение открывать не нужно:

Дожидаетесь уведомления о новом сообщении на Apple Watch. Поднимаете запястье и тапаете по уведомлению, чтобы развернуть его. Нажимаете кнопку быстрого ответа. Диктуете голосом, пишете с клавиатуры, выбираете готовый шаблон или отправляете эмодзи.

Этот сценарий ни разу меня не подвёл. Уведомление приходит, ответ улетает, переписка идёт. Получается странная картина: самая урезанная функция работает, а полноценное приложение нет. Зато для коротких реакций на бегу больше ничего и не нужно, ведь Apple Watch и не задумывались под долгие беседы.

Минус один: вы зависите от уведомлений. Если хотите написать первым или ответить тому, от кого только что не было сообщения, придётся доставать iPhone. Начать чат с нуля прямо с часов из-за вылетов почти нереально. Хотите первыми узнавать про новые приложения и фишки для Apple Watch? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Telegram для Apple Watch: минусы и реальные ограничения

Если честно, прямо сейчас особого смысла в установке нет. Приложение в нынешнем виде нерабочее: оно еле проходит авторизацию, вылетает на запуске и спотыкается на переключении чатов. Всё, ради чего его стоило бы держать на запястье, ломается почти на каждом шаге.

Но главную задачу, отвечать на сообщения не доставая телефон, можно закрыть и без самого приложения. Уведомления и быстрый ответ работают независимо от того, стоит ли клиент Telegram на часах. Удалив приложение, вы ничего не потеряете: пуши с iPhone всё равно дублируются на Apple Watch, и ответить из них так же легко.

Поэтому совет простой. Нужны только быстрые ответы — оставляйте уведомления и не мучайтесь с приложением. Хочется полноценный Telegram на запястье — придётся ждать обновления, в котором починят вылеты и ускорят загрузку чатов. Пока же стабильнее всего работает то, что вообще не требует открывать приложение. Уже поставили приложение и тоже ловите вылеты? Расскажите в нашем чате в Telegram или МАКС, обсудим.