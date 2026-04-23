Мессенджера МАКС нет в App Store: как скачать и обновить его на Айфоне

Многие владельцы iPhone из-за отключения оплаты со счета мобильного телефона перешли на зарубежные учётные записи Apple ID. Логика была простой: сменил регион — получил доступ ко всему. Но теперь эта стратегия играет против вас. Мессенджер МАКС, без которого в 2026 году в России становится всё сложнее, просто не отображается в иностранных версиях App Store. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать.



Дело в том, что разработчики сами выбирают, в каких странах публиковать приложение. МАКС, который буквально на днях переименовали из MAX, изначально появился только в российском App Store. Со временем VK начал расширять географию, но делает это постепенно и избирательно.

На момент написания статьи мессенджер доступен примерно в 40 странах. Среди них — Россия, Беларусь, страны СНГ, Турция, ОАЭ, Индия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд и ряд государств Африки и Латинской Америки. А вот в App Store США и Германии его нет. Как и в магазинах большинства европейских стран.

Если ваш Apple ID привязан, например, к американскому или немецкому App Store, вы просто не найдёте МАКС в поиске. Даже прямая ссылка на приложение покажет ошибку — «Приложение недоступно в вашей стране или регионе».

Какой регион Apple ID нужен для российских приложений

App Store устроен так, что вы видите только тот магазин, который соответствует стране вашего Apple ID. Если аккаунт зарегистрирован в США — перед вами американский App Store. Сменить регион можно, но для этого потребуется много действий, о которых мы рассказывали отдельно. Процедура с одной стороны простая, но делать ее регулярно тоже нельзя. За это Apple может заблокировать аккаунт.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Именно поэтому менять страну основного Apple ID ради одного мессенджера — плохая идея. Есть решение получше и оно вам точно понравится больше, так как требует меньше лишних телодвижений и не ограничивает вас в использовании экосистемы Apple. Это два разных Apple ID на одном iPhone.

Второй Apple ID для мессенджера МАКС

Лучший вариант — завести отдельный российский Apple ID. Это бесплатно, легально и занимает пару минут. Вот что нужно сделать:

Откройте App Store на iPhone, нажмите на вашу аватарку в верхнем правом углу. Затем коснитесь своего имени и в самом низу нажмите «Выйти». Не переживайте — ваши данные никуда не денутся, вы просто временно выходите из учётной записи.

на iPhone, нажмите на вашу аватарку в верхнем правом углу. Затем коснитесь своего имени и в самом низу нажмите «Выйти». Не переживайте — ваши данные никуда не денутся, вы просто временно выходите из учётной записи. Перейдите на сайт appleid.apple.com и создайте новый Apple ID по нашей инструкции. В качестве страны укажите Россию. Способ оплаты можно не добавлять — для бесплатных приложений он не нужен.

и создайте новый Apple ID по нашей инструкции. В качестве страны укажите Россию. Способ оплаты можно не добавлять — для бесплатных приложений он не нужен. Войдите в App Store с новой учётной записью. Для этого не обязательно менять Apple ID во всей системе — достаточно зайти именно в App Store. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, выйдите из текущего аккаунта и войдите с российским.

с новой учётной записью. Для этого не обязательно менять Apple ID во всей системе — достаточно зайти именно в App Store. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, выйдите из текущего аккаунта и войдите с российским. Найдите МАКС в поиске App Store и скачайте.

в поиске App Store и скачайте. После загрузки выйдите из российского Apple ID в App Store и вернитесь в свой основной аккаунт.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Приложение останется на iPhone и будет работать нормально. Единственный нюанс — для обновления МАКСа придётся снова на время переключиться на российскую учётку.

Как обновить МАКС на Айфоне

Скачать — полдела. Рано или поздно в App Store появится обновление, и вот тут начинается нюанс. Приложение привязывается к той учётной записи, с которой было загружено. Если вы скачали МАКС через российский Apple ID, то и обновить его можно только через него.

На практике это выглядит так. Вы заходите в App Store, видите, что для МАКСа доступно обновление, нажимаете кнопку — и получаете ошибку. App Store просит войти в тот аккаунт, с которого приложение было установлено. Чтобы обновиться, нужно снова переключиться на российский Apple ID в App Store, обновить мессенджер и вернуться в основную учётку.

Процедура несложная, но повторять её каждый раз вручную — не самое приятное занятие. Поэтому есть смысл периодически заходить в App Store под российским аккаунтом и обновлять все российские приложения разом. Так вы не пропустите важные исправления и не будете делать это по одному. А после апдейта разберитесь и с новыми стикерами в МАКС.

Открыть МАКС через браузер на Айфоне

Если вы не хотите создавать вторую учётную запись, имейте в виду: веб-версия по адресу web.max.ru на iPhone не поможет. Safari при открытии этого сайта будет упорно предлагать скачать приложение из App Store, а не загружать веб-интерфейс. Веб-версия МАКСа рассчитана на компьютеры — на Mac или Windows она работает нормально через любой браузер. Но на Айфоне это не вариант.

Так что, если вам нужен именно мобильный МАКС, без второго Apple ID не обойтись. Как альтернативу можно попробовать регион Турция. В турецком App Store мессенджер точно есть. Некоторые пользователи как раз выбирают турецкий Apple ID как компромиссный вариант — из этого магазина доступен и МАКС, и многие другие приложения.

На каких Айфонах работает МАКС

МАКС требует iOS 15.5 или новее. Самые старые iPhone, на которых он заработает, — это iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE первого поколения. Они поддерживают iOS 15 вплоть до версии 15.8, так что минимальное требование выполняют. А вот на iPhone 6 и более ранних моделях мессенджер уже не запустится — они застряли на iOS 12. На Mac тоже есть ограничение — нужна macOS 14 Sonoma или свежее. Так что старые MacBook и iMac тоже остались за бортом.

Ситуация с МАКСом в App Store — прямое следствие региональных ограничений. VK расширяет географию, но пока далеко не все страны охвачены. Если ваш Apple ID привязан к региону, где мессенджера нет, самый простой и безопасный выход — второй Apple ID для России. Создайте его один раз и используйте только для бесплатных российских приложений. Основной аккаунт при этом останется нетронутым, а вы получите доступ и к МАКСу, и к другим сервисам, которые доступны только в российском App Store.