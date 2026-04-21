Тим Кук рассказал, что будет с Apple после его ухода

Вчера стало известно, что Тим Кук спустя 15 лет покидает пост главы Apple. Естественно сам Кук не мог остаться в стороне и опубликовал эмоциональное открытое письмо, в котором подвёл итоги своего пятнадцатилетнего руководства Apple. Новым CEO компании станет Джон Тернус — нынешний старший вице-президент по аппаратному инжинирингу. Переход состоится в сентябре 2026 года.



Что Тим Кук сказал о своём уходе с поста главы Apple

Письмо опубликовано на официальном сайте Apple. Кук называет свою работу на посту CEO «честью и привилегией», а Джона Тернуса, который с 1 сентября возглавит компанию — «блестящим инженером и мыслителем». Он подчёркивает, что это не прощание: Кук остаётся в компании в роли исполнительного председателя совета директоров.

Особенно выделяется финальная часть письма, в которой Кук благодарит лично каждого пользователя Apple — за доверие, за приветствия на улицах и в магазинах, за то, что болели вместе с ним при каждом запуске нового продукта. Он пишет от первого лица, подписываясь просто «Тим» — человек, выросший в сельской местности и получивший шанс возглавить «величайшую компанию в мире».

Результаты Apple за 15 лет при Тиме Куке

Кук стал CEO Apple в августе 2011 года, после того как Стив Джобс был вынужден уйти с поста по состоянию здоровья. За пятнадцать лет под его руководством Apple превратилась в одну из самых дорогих компаний мира.

Вот ключевые достижения эпохи Кука:

Рекордный рост бизнеса iPhone

Масштабное расширение сервисного направления (Apple Music, Apple TV+, iCloud и другие подписки)

Переход Mac на собственные процессоры Apple Silicon

Запуск новых категорий продуктов: AirPods, Apple Watch и Vision Pro

Именно при Куке Apple стала компанией, зарабатывающей не только на устройствах, но и на экосистеме сервисов вокруг них. Для пользователей это означало и удобство единой подписки, и постепенный рост цен практически во всех категориях. Еще недавно Кук рассуждал о будущем iPhone, а теперь компания движется дальше уже без него.

Новый глава Apple Джон Тернус: кто такой

Джон Тернус до сих пор занимал должность старшего вице-президента по аппаратному инжинирингу. Именно его команда отвечала за разработку физической начинки всех устройств Apple — от iPhone до Mac.

Кук охарактеризовал Тернуса как «блестящего инженера и мыслителя». Назначение инженера на пост CEO — заметный сигнал: Apple, возможно, делает ставку на продуктовые инновации в ближайшие годы, а не только на финансовую и операционную эффективность, которой славился Кук.

Параллельно стало известно, что Джони Сроуджи — руководитель направления чипов Apple Silicon — получит расширенную роль и станет главным по всему аппаратному направлению компании.

Изменения для пользователей Apple после смены CEO

Смена CEO — событие, которое редко влияет на повседневный опыт напрямую. iPhone не станет работать иначе на следующий день после назначения Тернуса. Но в долгосрочной перспективе стиль руководства нового CEO определяет, какие продукты появляются, как быстро развиваются сервисы и куда движется ценовая политика.

Кук был операционным гением — он выстроил цепочки поставок и сервисную экосистему. Тернус — инженер, и его приоритеты могут сместиться в сторону «железа» и новых форм-факторов. Впрочем, пока это лишь предположение — конкретных планов нового CEO источник не раскрывает.

Пока неизвестно и то, насколько публичной фигурой останется Кук в роли председателя. Он подчеркнул, что не уходит, но степень его участия в презентациях и публичных событиях — открытый вопрос.

Почему уход Тима Кука важен для будущего Apple

Смена руководителя Apple — событие исторического масштаба. Это всего лишь третий CEO за почти полвека существования компании. Для обычного владельца iPhone или Mac прямо сейчас ничего не меняется, но тем, кто следит за стратегией Apple и планирует долгосрочные покупки в её экосистеме, стоит обратить внимание на первые шаги Тернуса после вступления в должность в сентябре.

Если вы просто пользуетесь техникой Apple и не интересуетесь корпоративной политикой — можно спокойно продолжать пользоваться. Ваш iPhone от этого не изменится. А вот направление, в котором Apple двинется через год-два, во многом зависит от того, каким лидером окажется Джон Тернус.