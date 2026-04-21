Новый глава Apple Джон Тернус: первый CEO, который знает, что внутри iPhone, iPad и Mac

Apple выпустила пресс-релиз, в котором объявила, что Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple. С 1 сентября 2026 года компанию возглавит Джон Тернус — человек, о котором большинство пользователей даже не слышали. Разбираемся, кто он такой и почему Apple сделала ставку именно на него. И тихонько начинаем надеяться, что продукты Apple станут как минимум интереснее.



Еще месяц назад Тим Кук рассказывал о будущем новых iPhone, а уже 20 апреля Apple официально объявила, что он покидает пост CEO. Решение совет директоров принял единогласно. Кук останется в компании в роли исполнительного председателя совета директоров — будет заниматься взаимодействием с регуляторами и политиками по всему миру.

Это первая смена руководителя Apple с 2011 года, когда Кук сменил Стива Джобса. За 15 лет при Куке капитализация компании выросла примерно с 350 миллиардов до 4 триллионов долларов — более чем в 10 раз. Кук назвал работу на посту CEO «величайшей привилегией» в своей жизни.

До 1 сентября Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора. Это значит, что WWDC 2026 и возможный анонс обновлённой Siri пройдут ещё под его руководством. А вот сентябрьская презентация — уже территория нового CEO.

Кто такой Джон Тернус и чем он занимался в Apple

Предыдущие утечки, о том кто возглавит Apple в итоге подтвердились. Джону Тернусу 51 год — ровно столько же, сколько было Куку, когда тот возглавил Apple в 2011 году. Совпадение? Вряд ли. Совет директоров явно рассчитывает, что Тернус проведёт у руля не одно десятилетие.

Тернус — вице-президент по инженерии. Он руководит всеми командами, которые разрабатывают «железо» Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Vision Pro. По сути, каждое устройство Apple, которое вы держите в руках, прошло через его отдел.

Он получил степень бакалавра в области машиностроения в Пенсильванском университете в 1997 году. Во время учёбы выступал за университетскую сборную по плаванию. А его дипломный проект — механическая рука для кормления людей с квадриплегией, управляемая движениями головы. Уже тогда было понятно, что Тернус умеет решать инженерные задачи с человеческим лицом.

После университета Тернус устроился в Virtual Research Systems — небольшую компанию, которая разрабатывала VR-гарнитуры. Это были 1990-е, виртуальная реальность тогда переживала первую волну интереса. Четыре года работы с дисплейными технологиями и интерфейсами взаимодействия оказались бесценным опытом — особенно когда годы спустя Тернус курировал создание Apple Vision Pro.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

В Apple Тернус пришёл в 2001 году — в команду дизайна продуктов. Его первым проектом стал Apple Cinema Display. В выпускной речи перед студентами Пенсильванского университета в 2024 году он вспоминал, как в первый год работы оказался на фабрике поставщика далеко от дома, глубокой ночью разглядывая шурупы через увеличительное стекло. На головке было 35 бороздок вместо положенных 25. Тернус спорил с поставщиком из-за этих десяти лишних бороздок — и уже тогда задумался, нормально ли это.

Оказалось — для Apple более чем нормально.

Продукты Apple, которые создавал Джон Тернус

К 2013 году Тернус дорос до вице-президента по аппаратной инженерии. Его зона ответственности стремительно расширялась. Вот ключевые проекты Тернуса, которые прошли через него:

AirPods — Тернус курировал запуск линейки с самого начала. Наушники стали одним из самых успешных новых продуктов Apple эпохи Кука.

— Тернус курировал запуск линейки с самого начала. Наушники стали одним из самых успешных новых продуктов Apple эпохи Кука. iPad — расширение модельного ряда с новыми форм-факторами, включая iPad Pro 2018 с новым дизайном без кнопки Home.

— расширение модельного ряда с новыми форм-факторами, включая iPad Pro 2018 с новым дизайном без кнопки Home. Переход на Apple Silicon — один из самых рискованных и амбициозных инженерных ходов за последние 20 лет. Тернус руководил этим процессом.

— один из самых рискованных и амбициозных инженерных ходов за последние 20 лет. Тернус руководил этим процессом. iPhone Air — Тернус лично представлял этот продукт на презентации, что стало сигналом о его растущей роли.

— Тернус лично представлял этот продукт на презентации, что стало сигналом о его растущей роли. MacBook Neo — бюджетный ноутбук Apple за 599 долларов, работающий на чипе от iPhone. Тернус рассказывал, что для создания Neo пришлось разработать устройство с нуля.

— бюджетный ноутбук Apple за 599 долларов, работающий на чипе от iPhone. Тернус рассказывал, что для создания Neo пришлось разработать устройство с нуля. Apple Vision Pro — хотя гарнитура пока не стала коммерческим хитом, именно отдел Тернуса отвечал за её аппаратную часть.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Тернус также регулярно выступал на WWDC и Apple Event — представлял обновления iMac, MacBook Pro, iMac Pro и полностью переработанный Mac Pro 2019 года.

Отличия Джона Тернус от Тима Кука и Стива Джобса

Бывший коллега, работавший со всеми тремя руководителями, дал Bloomberg очень точную характеристику: Джобс был визионером продуктов, Кук — гением цепочек поставок, а Тернус — человеком, который обеспечивает реальную разработку гаджетов.

Кук сосредоточен на стратегии, финансовых показателях и логистике. Он не участвует в разработке продуктов напрямую. Тернус — наоборот. Он глубоко погружается в детали, залезает в технические мелочи на совещаниях и повторяет, что культура Apple строится на инженерах, которые выходят за установленные рамки.

Есть одна история, которую Тернус любит рассказывать. Стив Джобс двигал комод, отодвинул его от стены и обратил внимание на заднюю стенку. Плотник, который сделал этот комод, отделал тыльную сторону так же красиво, как и лицевую — хотя никто её не увидит. Тернус говорит, что думает об этом постоянно, потому что это идеально описывает философию Apple.

В мире технологий, где хватает людей с раздутым эго, Тернус выделяется скромностью. В той же выпускной речи он сказал студентам: будьте уверены, что вы так же умны, как любой другой человек в комнате, но никогда не думайте, что знаете больше остальных. Кстати, у него даже нет аккаунта в X (бывший Twitter).

Проблемы Apple, которые придется решить Джону Тернусу

Тернус получает не только мощнейшую продуктовую машину, но и серьёзный стратегический долг.

Проблема номер один — искусственный интеллект. Apple откровенно отстаёт от конкурентов в этой области. Обновление Siri неоднократно откладывалось, а в декабре 2025 года компания даже сменила руководителя AI-направления, пригласив ветерана Google. Обновлённая Siri, по планам, выйдет в 2026 году на базе модели Google Gemini. Аналитик Дэн Айвз предупреждает: на Тернуса будет огромное давление, особенно на AI-фронте.

Проблема номер два — Vision Pro. Гарнитура за 3500 долларов технически впечатляет, но у потребителей не зашла. Тернусу предстоит решить, что делать с этой технологией дальше. В недавнем интервью Tom’s Guide он намекнул на развитие умных очков, подчеркнув, что Vision Pro «заглянул в будущее и показал, как цифровой и физический миры могут объединиться».

Кроме того, на горизонте — торговые тарифы Трампа, геополитические риски, усложнение цепочек поставок и дефицит памяти из-за бума AI-чипов.

Кого ещё повысили вместе с новым главой Apple

Вместе со сменой CEO Apple объявила о ещё одном кадровом решении. Джони Сруджи — старший вице-президент по аппаратным технологиям, курирующий разработку чипов Apple Silicon, — стал главным директором по аппаратному обеспечению (Chief Hardware Officer). Он заменит Тернуса на его прежнем посту, но с расширенными полномочиями.

Артур Левинсон, который 15 лет был неисполнительным председателем совета директоров, с 1 сентября станет ведущим независимым директором.

Что назначение Джона Тернуса значит для будущего Apple

Назначение Тернуса — сигнал. Apple делает ставку на технические инновации, а не только на операционную эффективность. Аналитик Forrester Дипанджан Чаттерджи прямо указывает: выбор инженера на пост CEO говорит о том, что Apple будет искать конкурентное преимущество в «железе», одновременно превращая устройства в платформу для интеллектуальных сервисов.

iPhone скоро исполнится 20 лет. Apple Watch и AirPods давно стали зрелыми продуктами. Вопрос в том, способен ли Тернус создать следующий прорывной продукт — такой, каким когда-то был сам iPhone.

Тернус уже показал, что умеет делать великие продукты. Осталось доказать, что он умеет определять, какие именно продукты делать. Впрочем, человек, который в первый год работы считал бороздки на шурупах — вряд ли упустит важные детали.