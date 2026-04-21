Тим Кук уходит с поста главы Apple. Почему я этому дико рад

Герман Вологжанин

Еще недавно Тим Кук рассказывал о будущем новых iPhone — и вот новость, которую мало кто ожидал именно сейчас. Не будет айфонов? Не будет макбуков? Нет, еще круче! Тим Кук покидает Apple с поста CEO. Если честно, отреагировал на это с нескрываемым облегчением. И тут, наверное, стоит объясниться, почему столь неожиданная новость вызывает у меня чувство какого-то освобождения, а не грусти, как у некоторых поклонников Apple.

Прощай, Тим Дональд Кук!. Фото.

Прощай, Тим Дональд Кук!

Как Тим Кук стал главой Apple

Тим Кук пришел в Apple в 1998 году, когда Стив Джобс только вернулся в компанию и принялся ее спасать. Кук занимался операционной деятельностью: цепочки поставок, логистика, производство. Именно он выстроил ту систему, благодаря которой компания Apple могла производить продукты в огромных объемах с минимальными издержками.

В 2011 году, после смерти Стива Джобса, глава Apple сменился: Кук занял пост CEO. С тех пор он руководил компанией 15 лет — дольше, чем Джобс во второй раз. О том, как именно он ею руководил, поговорим ниже.

Почему Тим Кук уходит из Apple

Apple объявила об этом официально. Де-факто Тим Кук ушел из Apple с поста CEO. Это запланированный переход, а не скандальная отставка. CEO Apple становится Джон Тернус, и произойдет это 1 сентября 2026 года. До этой даты Кук сохраняет свой пост.

Почему Тим Кук уходит из Apple. Этого господина мы скоро не увидим на посту главы Apple. Фото.

Этого господина мы скоро не увидим на посту главы Apple

После передачи полномочий Тим Кук в Apple никуда не исчезает: он займет должность исполнительного председателя совета директоров. Это значит, что формально он остается в компании, но оперативного управления больше не ведет. Его роль — взаимодействие с политиками и регуляторами по всему миру. Что логично: именно это Кук умеет лучше всего.

Что Тим Кук делал в Apple

Вот здесь начинается самое интересное. Под руководством Кука компания Apple стала самой дорогой в мире по капитализации. Это факт, и его не отнять. Но если посмотреть на то, за счет чего это произошло, картина становится… познавательной.

Чем запомнится эпоха Тима Кука:

  • убрал из iPhone разъем 3,5 мм в 2016 году («мужества» хватило);
  • убрал зарядку из коробки в 2020 году («забота об экологии»);
  • перешел на USB-C только в 2023-м (и то под давлением законодательства ЕС, а не по собственному желанию);
  • цена iPhone за 15 лет выросла примерно втрое (при том что железо конкурентов дорожало куда скромнее);
  • Dynamic Island — главное нововведение за несколько лет (это красиво оформленная вырезка под камеру);
  • Apple Intelligence запустили с опозданием, в урезанном виде и до сих пор не для всех стран.

Сколько зарабатывает Тим Кук — вопрос, ответ на который дал мой коллега Кирилл Пироженко. Коротко: очень много. И в этом, пожалуй, весь смысл его эпохи. Финансовые показатели росли исправно, а вот Android тем временем обогнал iPhone по ряду параметров производительности, и это при том, что Apple контролирует и железо, и софт одновременно. Я понимаю, что Кук не инженер. Он операционный гений, и в этом нет иронии. Просто во главе компании, которая всегда позиционировала себя как технологического визионера, операционный гений — не лучший выбор на долгую дистанцию.

Когда Тим Кук уйдет из Apple

Официальная дата передачи полномочий — 1 сентября 2026 года. До этого момента Тим Кук и Джон Тернус работают параллельно: идет переходный период. Apple специально подчеркивает, что переход плановый и Кук активно участвует в подготовке преемника.

Когда Тим Кук уйдет из Apple. Тим Кук уйдет с началом нового учебного года. Фото.

Тим Кук уйдет с началом нового учебного года

Это важная деталь. Уход Кука — не кризис и не внезапное решение. Компания готовилась к этому заранее, и сам Кук назвал Тернуса человеком с «умом инженера и душой новатора». Звучит как самокритика, но вслух это, конечно, не скажешь.

Кто будет управлять Apple вместо Тима Кука

Новый глава Apple — Джон Тернус. И это не просто кадровая замена, это смена типа руководителя. Кук пришел из логистики и операционного управления. Тернус — инженер. Разница принципиальная.

Джон Тернус возглавит Apple официально с сентября, но его влияние на компанию очевидно уже давно. Именно при его непосредственном участии создавались продукты, которые действительно меняли ситуацию: переход на Apple Silicon, новые поколения AirPods, Apple Watch Series последних лет.

Кто такой Джон Тернус из Apple

Кто такой Джон Тернус из Apple. Да кто такой этот ваш Джон Тернус?!. Фото.

Да кто такой этот ваш Джон Тернус?!

Джон Тернус в Apple работает 25 лет — примерно столько же, сколько Кук. Но его путь другой: он отвечал за аппаратное обеспечение как главный инженер. Под его руководством создавались:

  • переход Mac на процессоры Apple Silicon — один из самых впечатляющих технических сдвигов в индустрии за последние годы;
  • iPhone последних поколений с точки зрения аппаратной части;
  • Apple Watch и AirPods (оба продукта стали лидерами своих сегментов);
  • iPad и Mac в их нынешнем виде.

Тернус — человек, который понимает продукт изнутри. Это не гарантия того, что Apple станет другой компанией. Но это другой тип мышления у руля. Разница между «как это продать» и «как это сделать лучше».

Что будет с Apple после ухода Тима Кука

Честный ответ: никто не знает. Инженер во главе может означать более смелые технические решения и меньше финансовой осторожности. А может означать, что компания просто потеряет того, кто умел выжимать максимум из каждого продуктового цикла.

Но вот что важно для всей индустрии, включая Android. Сильная Apple — это хорошо. Не потому что iPhone лучше, а потому что конкуренция заставляет двигаться вперед. Когда Apple топчется на месте, у производителей Android меньше стимулов рисковать. Тим Кук и Стив Джобс — это два разных Apple. Посмотрим, каким будет Apple Тернуса.

Что будет с Apple после ухода Тима Кука. Будем вместе с вами наблюдать за изменениями в Apple. Фото.

Будем вместе с вами наблюдать за изменениями в Apple

Пока оснований для пессимизма меньше, чем для осторожного оптимизма. И это само по себе уже хорошая новость. Новый CEO Apple приходит с репутацией человека, который делает продукты, а не только их продает. Поживем — увидим.

Новости по теме: Тим Кук
Тим Кук рассказал, что будет с Apple после его ухода. Фото.
Тим Кук рассказал, что будет с Apple после его ухода
Новый глава Apple Джон Тернус: первый CEO, который знает, что внутри iPhone, iPad и Mac. Фото.
Новый глава Apple Джон Тернус: первый CEO, который знает, что внутри iPhone, iPad и Mac
Кто будет следующим главой Apple после Тима Кука. Фото.
Кто будет следующим главой Apple после Тима Кука