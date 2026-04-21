Тим Кук уходит с поста главы Apple. Почему я этому дико рад

Еще недавно Тим Кук рассказывал о будущем новых iPhone — и вот новость, которую мало кто ожидал именно сейчас. Не будет айфонов? Не будет макбуков? Нет, еще круче! Тим Кук покидает Apple с поста CEO. Если честно, отреагировал на это с нескрываемым облегчением. И тут, наверное, стоит объясниться, почему столь неожиданная новость вызывает у меня чувство какого-то освобождения, а не грусти, как у некоторых поклонников Apple.



Как Тим Кук стал главой Apple

Тим Кук пришел в Apple в 1998 году, когда Стив Джобс только вернулся в компанию и принялся ее спасать. Кук занимался операционной деятельностью: цепочки поставок, логистика, производство. Именно он выстроил ту систему, благодаря которой компания Apple могла производить продукты в огромных объемах с минимальными издержками.

В 2011 году, после смерти Стива Джобса, глава Apple сменился: Кук занял пост CEO. С тех пор он руководил компанией 15 лет — дольше, чем Джобс во второй раз. О том, как именно он ею руководил, поговорим ниже.

Почему Тим Кук уходит из Apple

Apple объявила об этом официально. Де-факто Тим Кук ушел из Apple с поста CEO. Это запланированный переход, а не скандальная отставка. CEO Apple становится Джон Тернус, и произойдет это 1 сентября 2026 года. До этой даты Кук сохраняет свой пост.

После передачи полномочий Тим Кук в Apple никуда не исчезает: он займет должность исполнительного председателя совета директоров. Это значит, что формально он остается в компании, но оперативного управления больше не ведет. Его роль — взаимодействие с политиками и регуляторами по всему миру. Что логично: именно это Кук умеет лучше всего.

Что Тим Кук делал в Apple

Вот здесь начинается самое интересное. Под руководством Кука компания Apple стала самой дорогой в мире по капитализации. Это факт, и его не отнять. Но если посмотреть на то, за счет чего это произошло, картина становится… познавательной.

Чем запомнится эпоха Тима Кука:

убрал из iPhone разъем 3,5 мм в 2016 году («мужества» хватило);

убрал зарядку из коробки в 2020 году («забота об экологии»);

перешел на USB-C только в 2023-м (и то под давлением законодательства ЕС, а не по собственному желанию);

цена iPhone за 15 лет выросла примерно втрое (при том что железо конкурентов дорожало куда скромнее);

Dynamic Island — главное нововведение за несколько лет (это красиво оформленная вырезка под камеру);

Apple Intelligence запустили с опозданием, в урезанном виде и до сих пор не для всех стран.

Сколько зарабатывает Тим Кук — вопрос, ответ на который дал мой коллега Кирилл Пироженко. Коротко: очень много. И в этом, пожалуй, весь смысл его эпохи. Финансовые показатели росли исправно, а вот Android тем временем обогнал iPhone по ряду параметров производительности, и это при том, что Apple контролирует и железо, и софт одновременно. Я понимаю, что Кук не инженер. Он операционный гений, и в этом нет иронии. Просто во главе компании, которая всегда позиционировала себя как технологического визионера, операционный гений — не лучший выбор на долгую дистанцию.

Когда Тим Кук уйдет из Apple

Официальная дата передачи полномочий — 1 сентября 2026 года. До этого момента Тим Кук и Джон Тернус работают параллельно: идет переходный период. Apple специально подчеркивает, что переход плановый и Кук активно участвует в подготовке преемника.

Это важная деталь. Уход Кука — не кризис и не внезапное решение. Компания готовилась к этому заранее, и сам Кук назвал Тернуса человеком с «умом инженера и душой новатора». Звучит как самокритика, но вслух это, конечно, не скажешь.

Кто будет управлять Apple вместо Тима Кука

Новый глава Apple — Джон Тернус. И это не просто кадровая замена, это смена типа руководителя. Кук пришел из логистики и операционного управления. Тернус — инженер. Разница принципиальная.

Джон Тернус возглавит Apple официально с сентября, но его влияние на компанию очевидно уже давно. Именно при его непосредственном участии создавались продукты, которые действительно меняли ситуацию: переход на Apple Silicon, новые поколения AirPods, Apple Watch Series последних лет.

Кто такой Джон Тернус из Apple

Джон Тернус в Apple работает 25 лет — примерно столько же, сколько Кук. Но его путь другой: он отвечал за аппаратное обеспечение как главный инженер. Под его руководством создавались:

переход Mac на процессоры Apple Silicon — один из самых впечатляющих технических сдвигов в индустрии за последние годы;

iPhone последних поколений с точки зрения аппаратной части;

Apple Watch и AirPods (оба продукта стали лидерами своих сегментов);

iPad и Mac в их нынешнем виде.

Тернус — человек, который понимает продукт изнутри. Это не гарантия того, что Apple станет другой компанией. Но это другой тип мышления у руля. Разница между «как это продать» и «как это сделать лучше».

Что будет с Apple после ухода Тима Кука

Честный ответ: никто не знает. Инженер во главе может означать более смелые технические решения и меньше финансовой осторожности. А может означать, что компания просто потеряет того, кто умел выжимать максимум из каждого продуктового цикла.

Но вот что важно для всей индустрии, включая Android. Сильная Apple — это хорошо. Не потому что iPhone лучше, а потому что конкуренция заставляет двигаться вперед. Когда Apple топчется на месте, у производителей Android меньше стимулов рисковать. Тим Кук и Стив Джобс — это два разных Apple. Посмотрим, каким будет Apple Тернуса.

Пока оснований для пессимизма меньше, чем для осторожного оптимизма. И это само по себе уже хорошая новость. Новый CEO Apple приходит с репутацией человека, который делает продукты, а не только их продает. Поживем — увидим.