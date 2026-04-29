Вы будете платить 4500 рублей за 1 ГБ мобильного интернета из-за новых блокировок ВПН

Миша Королев

Министерство цифрового развития подтвердило, что прорабатывает механизм дополнительной платы за международный мобильный трафик. На фоне этой новости экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко назвал ориентир: около 60 долларов в месяц за гигабайт зарубежного трафика — это примерно от 4500 ₽ в России по текущему курсу. Цифра не утверждена, но её уже обсуждают на уровне публичных оценок. Ранее мы подробно разбирали, как Минцифры рассчитывает тарифы для операторов, и новая информация лишь подтверждает тот курс.

На международный трафик собираются установить нереальную цену. Фото.

На международный трафик собираются установить нереальную цену

Какие приложения на iPhone могут расходовать зарубежный трафик

Для пользователя техники Apple ключевой вопрос — какие именно сценарии могут попасть под международный трафик. Формально под определение «зарубежного» подключения попадает почти всё, что идёт через VPN на иностранный сервер, а также часть обычных сервисов с серверами за пределами России. Мы уже разбирали, что изменится для пользователей iPhone и Android, если VPN в России станет платным.

На практике это касается привычных вещей:

Гигабайт интернета по VPN может стоить 60 долларов, — экс-советник президента Клименко

Гигабайт интернета по VPN может стоить 60 долларов, — экс-советник президента Клименко

  • работа VPN-приложений на iPhone и iPad
  • обращения к зарубежным сервисам и сайтам
  • загрузка обновлений и приложений из App Store, если трафик идёт через зарубежные узлы
  • облачные сервисы и мессенджеры с серверами за рубежом
Какие приложения на iPhone могут расходовать зарубежный трафик. Даже загрузка приложения из App Store будет расходовать международные трафик. Фото.

Даже загрузка приложения из App Store будет расходовать международные трафик

Как именно будет считаться международный трафик — пока ни Минцифры, ни операторы не уточнили, и будет ли он отделяться от обычного. Без этих деталей оценить реальный счёт невозможно — и это главная неопределённость в истории.

Минцифры готовит плату за международный трафик

Речь не о готовом тарифе, а о подготовке механизма. Минцифры подтвердило, что параметры дополнительной тарификации международного трафика для абонентов мобильной связи находятся в проработке — об этом со ссылкой на ведомство сообщил «Коммерсантъ». То есть на момент публикации это статус «обсуждается», а не «введено».

Ранее Forbes писал, что министерство предложило операторам брать плату за использование более 15 ГБ международного трафика. Это важный порог: по сути, речь о том, что обычный мобильный трафик внутри страны идёт как раньше, а вот зарубежные подключения сверх лимита станут платными отдельно. Подробнее о том, вводят ли плату за VPN-трафик уже сейчас, можно прочитать в нашем отдельном разборе.

Почему гигабайт зарубежного трафика оценили в 60 долларов

Конкретную сумму назвал не регулятор, а Герман Клименко — глава совета Фонда развития цифровой экономики и бывший советник президента по развитию интернета. В интервью «Радиоточке НСН» он привёл аналогию с международными eSIM: сегодня международная электронная сим-карта стоит около 60 долларов в месяц и включает примерно гигабайт трафика, и примерно такие расценки, по его оценке, возможны и здесь.

Структура мобильного трафика: международный сегмент может стать отдельной статьёй расходов

Структура мобильного трафика: международный сегмент может стать отдельной статьёй расходов

Важно понимать статус этой цифры:

  • это личная оценка эксперта, а не утверждённый тариф
  • Минцифры конкретных цен публично не называло
  • сам Клименко допускает, что при таких ценах 70–80% пользователей просто не будут платить за такой трафик

Другими словами, 60 долларов — это ориентир для разговора, а не строка в будущем счёте от оператора.

На что хватит 15 ГБ международного трафика

Порог в 15 ГБ международного трафика в месяц, о котором писал Forbes, выглядит заметным, но не запредельным. Для пользователя iPhone, который держит включённым VPN постоянно, такой лимит может уйти на:

В настройках iPhone можно отследить, какие приложения больше всего расходуют мобильный трафик

Все иностранные приложения будут расходовать трафик

  • несколько часов видео в высоком качестве через зарубежные сервисы
  • активную работу с облачными хранилищами на иностранных серверах
  • регулярное обновление приложений и системы через зарубежные узлы

Если VPN включается точечно — для конкретных сайтов и приложений — 15 ГБ хватит большинству. Если же VPN работает в режиме «всегда включён», лимит можно выбрать за пару недель.

Расход мобильного интернета на iPhone: как проверить

Короткий ответ — нет, срочных действий не требуется. Тариф не утверждён, цены не объявлены, сроки не названы. Всё, что есть сейчас — подтверждение факта проработки механизма и публичная оценка эксперта.

Что разумно сделать заранее без паники:

  1. Проверить в настройках iPhone, какие приложения активно используют мобильный трафик — раздел «Сотовая связь» показывает расход по каждому приложению.
    2. Расход мобильного интернета на iPhone: как проверить. Расход трафика по каждому приложению можно посмотреть здесь. Фото.

    Расход трафика по каждому приложению можно посмотреть здесь

  2. Понять для себя, нужен ли VPN постоянно или только для конкретных сервисов — это поможет позже легче уложиться в любой лимит.
  3. Не торопиться менять тариф или оператора до появления конкретных условий.

Следить за развитием темы стоит тем, кто использует VPN на iPhone каждый день и тратит много мобильного трафика вне дома. Для них потенциальные 60 долларов за гигабайт — это реальный риск переплаты, и заранее понимать структуру своего трафика полезно.

Если вы пользуетесь VPN редко, в основном сидите по Wi-Fi и зарубежные сервисы открываете эпизодически — на этом этапе можно просто запомнить факт и вернуться к теме, когда появятся официальные тарифы. Пока это новость уровня «обсуждается», а не «вводится с такого-то числа», и принимать решения по ней рано.

