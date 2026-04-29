Вы будете платить 4500 рублей за 1 ГБ мобильного интернета из-за новых блокировок ВПН

Министерство цифрового развития подтвердило, что прорабатывает механизм дополнительной платы за международный мобильный трафик. На фоне этой новости экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко назвал ориентир: около 60 долларов в месяц за гигабайт зарубежного трафика — это примерно от 4500 ₽ в России по текущему курсу. Цифра не утверждена, но её уже обсуждают на уровне публичных оценок. Ранее мы подробно разбирали, как Минцифры рассчитывает тарифы для операторов, и новая информация лишь подтверждает тот курс.



Какие приложения на iPhone могут расходовать зарубежный трафик

Для пользователя техники Apple ключевой вопрос — какие именно сценарии могут попасть под международный трафик. Формально под определение «зарубежного» подключения попадает почти всё, что идёт через VPN на иностранный сервер, а также часть обычных сервисов с серверами за пределами России. Мы уже разбирали, что изменится для пользователей iPhone и Android, если VPN в России станет платным.

На практике это касается привычных вещей:

работа VPN-приложений на iPhone и iPad

обращения к зарубежным сервисам и сайтам

загрузка обновлений и приложений из App Store, если трафик идёт через зарубежные узлы

облачные сервисы и мессенджеры с серверами за рубежом

Как именно будет считаться международный трафик — пока ни Минцифры, ни операторы не уточнили, и будет ли он отделяться от обычного. Без этих деталей оценить реальный счёт невозможно — и это главная неопределённость в истории.

Минцифры готовит плату за международный трафик

Речь не о готовом тарифе, а о подготовке механизма. Минцифры подтвердило, что параметры дополнительной тарификации международного трафика для абонентов мобильной связи находятся в проработке — об этом со ссылкой на ведомство сообщил «Коммерсантъ». То есть на момент публикации это статус «обсуждается», а не «введено».

Ранее Forbes писал, что министерство предложило операторам брать плату за использование более 15 ГБ международного трафика. Это важный порог: по сути, речь о том, что обычный мобильный трафик внутри страны идёт как раньше, а вот зарубежные подключения сверх лимита станут платными отдельно. Подробнее о том, вводят ли плату за VPN-трафик уже сейчас, можно прочитать в нашем отдельном разборе.

Почему гигабайт зарубежного трафика оценили в 60 долларов

Конкретную сумму назвал не регулятор, а Герман Клименко — глава совета Фонда развития цифровой экономики и бывший советник президента по развитию интернета. В интервью «Радиоточке НСН» он привёл аналогию с международными eSIM: сегодня международная электронная сим-карта стоит около 60 долларов в месяц и включает примерно гигабайт трафика, и примерно такие расценки, по его оценке, возможны и здесь.

Важно понимать статус этой цифры:

это личная оценка эксперта, а не утверждённый тариф

Минцифры конкретных цен публично не называло

сам Клименко допускает, что при таких ценах 70–80% пользователей просто не будут платить за такой трафик

Другими словами, 60 долларов — это ориентир для разговора, а не строка в будущем счёте от оператора.

На что хватит 15 ГБ международного трафика

Порог в 15 ГБ международного трафика в месяц, о котором писал Forbes, выглядит заметным, но не запредельным. Для пользователя iPhone, который держит включённым VPN постоянно, такой лимит может уйти на:

несколько часов видео в высоком качестве через зарубежные сервисы

активную работу с облачными хранилищами на иностранных серверах

регулярное обновление приложений и системы через зарубежные узлы

Если VPN включается точечно — для конкретных сайтов и приложений — 15 ГБ хватит большинству. Если же VPN работает в режиме «всегда включён», лимит можно выбрать за пару недель.

Расход мобильного интернета на iPhone: как проверить

Короткий ответ — нет, срочных действий не требуется. Тариф не утверждён, цены не объявлены, сроки не названы. Всё, что есть сейчас — подтверждение факта проработки механизма и публичная оценка эксперта.

Что разумно сделать заранее без паники:

Проверить в настройках iPhone, какие приложения активно используют мобильный трафик — раздел «Сотовая связь» показывает расход по каждому приложению. Понять для себя, нужен ли VPN постоянно или только для конкретных сервисов — это поможет позже легче уложиться в любой лимит. Не торопиться менять тариф или оператора до появления конкретных условий.

Следить за развитием темы стоит тем, кто использует VPN на iPhone каждый день и тратит много мобильного трафика вне дома. Для них потенциальные 60 долларов за гигабайт — это реальный риск переплаты, и заранее понимать структуру своего трафика полезно.

Если вы пользуетесь VPN редко, в основном сидите по Wi-Fi и зарубежные сервисы открываете эпизодически — на этом этапе можно просто запомнить факт и вернуться к теме, когда появятся официальные тарифы. Пока это новость уровня «обсуждается», а не «вводится с такого-то числа», и принимать решения по ней рано.