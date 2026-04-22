Плата за трафик через VPN в России с 1 мая — вводят или нет

Операторы связи в середине апреля обсудили с Минцифры возможную отсрочку введения платы за зарубежный интернет-трафик свыше 15 ГБ в месяц. Запуск, запланированный на 1 мая, оказался под вопросом — операторы технически не готовы, а нормативная база до сих пор не проработана. Для пользователей iPhone, Mac и любых устройств, которые работают через VPN, это означает временную передышку — но не отмену инициативы.



Почему операторы не готовы ввести плату за зарубежный трафик

По данным «Ведомостей», часть операторов может выполнить требование к 1 мая, но другим понадобится время до осени. Конкретный новый срок пока не определён. А вот другое требование, разработчики выполнить уже успели: российские приложения с VPN больше не открываются.

Главная техническая проблема — биллинговые системы операторов, то есть внутренние платформы, которые в реальном времени считают трафик, тарифицируют его и списывают деньги. Перенастройка этих систем под учёт именно международного трафика — задача нетривиальная, особенно если у оператора десятки тарифов с разными условиями.

Кроме того, оператор должен будет заранее уведомлять абонента о приближении к лимиту в 15 ГБ и предупреждать о необходимости пополнить баланс. Такой механизм тоже нужно внедрять с нуля.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Международный трафика: почему iCloud и App Store тоже попадают в него

Одна из ключевых проблем: неясно, какой именно трафик относить к международному. Многие российские компании используют для своих сайтов и приложений серверы с иностранными IP-адресами. Ну а российские компании, предоставляющие услуги хостинга должны будут тоже выявлять VPN на своих мощностях и блокировать. Это значит, что обычный заход на отечественный сервис может быть засчитан как зарубежный трафик — и наоборот.

Для владельцев iPhone и Mac это особенно актуально. iCloud, App Store, обновления iOS и macOS, синхронизация фотографий, резервные копии — всё это идёт через серверы Apple за рубежом. По текущей логике инициативы такой трафик может попасть в лимит 15 ГБ, даже если пользователь не включает никакой VPN.

Превышение лимита в 15 ГБ: что будет дальше

Этот момент тоже не проработан. По информации «Ведомостей», у регулятора и операторов нет единого решения по лимиту. Рассматриваются три варианта:

Снижение скорости доступа к зарубежным ресурсам

Автоматическое списание дополнительных средств

Полное отключение доступа к международному трафику

Каждый из этих сценариев по-разному влияет на повседневное использование техники. Если выберут отключение — перестанут работать облачные сервисы, мессенджеры с зарубежными серверами и обновления системы. Если автосписание — можно получить неожиданный счёт.

Кого затронет платный VPN-трафик

Формально инициатива Минцифры касается зарубежного трафика в целом, а не только VPN. Но на практике именно пользователи VPN генерируют основной объём международного трафика, потому что весь их интернет проходит через зарубежные серверы.

В зоне риска оказываются несколько групп:

Те, кто использует VPN для доступа к заблокированным сервисам

Пользователи iCloud, которые активно синхронизируют фото и бэкапы

Удалённые сотрудники, работающие через корпоративные VPN с зарубежными серверами

Геймеры, стримеры и все, кто потребляет много контента с зарубежных платформ

15 ГБ в месяц — это не так много. Одно полное обновление iOS весит около 5-6 ГБ, а резервная копия iPhone в iCloud может занять значительно больше. Многие из-за этого уже даже сделали автоматическую отключалку VPN на iPhone.

Когда в России могут ввести плату за трафик через VPN

Новый срок не назван. Часть операторов говорит об осени, но формального переноса со стороны Минцифры на момент публикации не было. Вопрос остаётся в стадии обсуждения.

Важно понимать: речь идёт не об отмене инициативы, а об отсрочке. Если механизм всё же запустят, он затронет всех абонентов российских операторов связи, независимо от устройства — будь то iPhone, Android-смартфон или Mac с проводным подключением через мобильную точку доступа.

Пока нововведение буксует на этапе базовых технических вопросов. Для обычных пользователей это повод следить за новостями, но не паниковать: ни сроки, ни конкретные правила пока не утверждены. Если вы активно пользуетесь VPN или облачными сервисами Apple, стоит заранее оценить свой объём зарубежного трафика — на случай, если лимит в 15 ГБ всё-таки введут.