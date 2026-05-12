Вышла macOS Tahoe 26.5: новые функции, автономность MacBook и скорость работы

Apple выпустила macOS Tahoe 26.5 — пятое крупное обновление текущей операционной системы для Mac. Компания выкатила обновления сразу для нескольких платформ, и macOS в этот раз не осталась в стороне. Громких функций здесь нет: пара точечных доработок в Картах, новая схема подписок в App Store и, судя по всему, фоновые исправления. Разбираемся, кому стоит обновляться сразу, а кому можно не торопиться.



Новые функции в macOS Tahoe 26.5

macOS Tahoe 26.5 вышла через семь недель после релиза macOS Tahoe 26.4 и стала пятым крупным апдейтом системы. Список изменений короткий, и это нормально для промежуточного обновления — основные новшества Apple обычно приберегает для осенней версии. Ключевые правки касаются двух приложений:

Apple Maps — в поиске появился раздел Suggested Places (предложенные места)

— в поиске появился раздел Suggested Places (предложенные места) App Store — новый формат оплаты подписок: ниже ежемесячный платёж, но с обязательством платить весь год

Остальные изменения сосредоточены под капотом: исправления ошибок, оптимизация производительности и подготовка системы к будущим релизам. Если вы ждали чего-то принципиально нового, macOS Tahoe 26.5 вас не удивит — но и разочаровывать не должна.

В Картах появился раздел Suggested Places в интерфейсе поиска — это подборка мест, которые приложение предлагает на основе ваших запросов и контекста. На практике это просто чуть более удобный поиск: меньше вводить руками, больше готовых вариантов.

Гораздо важнее другая деталь: обновление закладывает основу для рекламы в Картах, которая появится этим летом. Пока никаких баннеров пользователи не увидят, но в коде системы уже готовится площадка для платных размещений. Это значит, что места в выдаче Карт скоро станут рекламным инвентарём — примерно как давно работает в Google Maps.

Хорошая новость в том, что прямо сейчас ничего не меняется. Плохая — что меняется к лету.

Новый формат подписок App Store: кому он выгоден

App Store получил опцию ежемесячной оплаты с более низкой ценой, но с обязательством оплачивать подписку в течение 12 месяцев. По сути это аналог годового контракта, как у мобильных операторов: платишь помесячно, но соскочить без потерь нельзя.

Кому это выгодно:

тем, кто и так пользуется подпиской годами — например, на музыкальный сервис или офисный пакет

тем, кому неудобно отдавать всю сумму за год сразу

Кому это невыгодно: всем, кто любит пробовать сервисы на месяц-два и отключаться. Прежде чем выбирать новый тариф, стоит честно ответить себе, действительно ли вы пользуетесь подпиской весь год. Иногда бывает, что приложение простаивает месяцами, а деньги списываются исправно. Если узнали себя — лучше остаться на стандартном помесячном плане. Кстати, если macOS блокирует установку нужного приложения, у нас есть отдельная инструкция, как это обойти.

Ошибки, которые исправили в macOS Tahoe 26.5

Официального списка исправлений Apple не публикует, но обновление, вероятно, включает исправления ошибок и фоновые улучшения производительности. Во время бета-тестирования новых функций обнаружено не было. Это типичный минорный апдейт: что-то починили, что-то ускорили, но громких изменений ждать не стоит.

Пользователи, которые жаловались на мелкие подлагивания в Finder и периодические зависания при пробуждении из сна, отмечают, что в 26.5 ситуация стала чуть лучше. Объективных замеров пока нет, но субъективно система ощущается отзывчивее.

Время работы MacBook после установки macOS Tahoe 26.5

Один из главных вопросов при любом обновлении macOS — не убьёт ли оно батарею. В случае с macOS Tahoe 26.5 переживать не о чем. После установки обновления MacBook держит заряд как обычно: никаких просадок автономности замечено не было.

В первые сутки после обновления система может расходовать чуть больше энергии — это нормально. macOS переиндексирует Spotlight, обновляет кеши и выполняет фоновые задачи. Обычно всё приходит в норму через день-два. Если после этого срока батарея всё ещё садится быстрее обычного, попробуйте перезагрузить Mac и проверить «Мониторинг системы» на предмет процессов, которые неоправданно нагружают процессор.

В целом macOS Tahoe 26.5 продолжает тенденцию последних обновлений: Apple аккуратно работает с энергопотреблением и не ломает автономность промежуточными апдейтами. Для владельцев MacBook Air и MacBook Pro на чипах M-серии ничего не изменилось — ноутбук спокойно проживает полный рабочий день.

Как обновиться до macOS Tahoe 26.5

Установить macOS Tahoe 26.5 можно, как и предыдущие обновления, через настройки вашего компьютера Mac:

Откройте «Системные настройки» Перейдите в раздел «Обновление ПО» Дождитесь появления macOS Tahoe 26.5 и нажмите «Обновить сейчас»

Перед установкой имеет смысл сделать резервную копию через Time Machine — даже для минорного обновления это правило не теряет актуальности. А если что-то пойдёт совсем не так, всегда можно переустановить macOS с нуля с загрузочной флешки.

Стоит ли обновляться до macOS Tahoe 26.5

Если у вас всё работает стабильно, спешить с обновлением необязательно: новых функций, ради которых стоило бы бросать дела, в macOS Tahoe 26.5 нет. Но и откладывать надолго смысла мало — обновления безопасности и фоновые правки полезны, а серьёзных проблем у апдейта на старте не заявлено.

Разумный сценарий: поставить в ближайшие дни в удобный момент, когда Mac не нужен для срочных задач. Не забудьте убедиться, что у вас достаточно свободного места на диске и стабильное подключение к интернету.