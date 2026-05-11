Вышла iOS 26.5: что нового, как держит заряд и какие ошибки исправили
11 мая Apple выпустила iOS 26.5 — долгожданное обновление, которое тестировалось больше шести недель через четыре беты и два Release Candidate. Это последний крупный апдейт iOS 26 — дальше Apple переключается на iOS 27, которую покажут на WWDC 8 июня. Обновление доступно для всех совместимых iPhone и ставится через стандартные настройки. Рассказываем, что нового в iOS 26.5, какие баги наконец починили и как установить.
ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ КРУТЫЕ СКИДКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Новые функции iOS 26.5
Новая версия iOS 26 получилась компактной — Apple не закладывала сюда прорывных фич, сосредоточившись на доработках и подготовке инфраструктуры для будущих сервисов. Со времен первой бета-версии iOS 26.5 мало что изменилось. Вот что вас ждет:
- Сквозное шифрование RCS — переписка между iPhone и Android через протокол RCS получила защиту уровня iMessage. Функция работает в бета-режиме и активна по умолчанию. Управление — в Настройки — Сообщения — RCS. Для России неактуально: наши операторы RCS не поддерживают.
- Suggested Places в Apple Maps — Карты рекомендуют интересные места поблизости на основе трендов и истории поиска.
- Подготовка к рекламе в Картах — Apple заложила код для платных рекомендаций бизнесов в Maps. Запуск намечен на лето 2026 в США и Канаде.
- Помесячная подписка с годовым обязательством — новый формат в App Store: ежемесячное списание со скидкой за 12-месячный контракт.
- Live Activities для сторонних аксессуаров — в ЕС умные часы и наушники не от Apple получат динамические уведомления iPhone.
- Автосопряжение Magic-аксессуаров — Magic Keyboard, Mouse и Trackpad остаются на связи по Bluetooth после отключения USB-C кабеля.
- Гибкий экспорт при переходе на Android — можно выбрать период вложений из сообщений: 30 дней, год или всё.
- Динамические — динамические обои с настраиваемыми цветами.
Что изменилось в iOS 26.5 еще? Подписывайтесь на наш канал в Telegram: если вдруг найдем, обязательно расскажем.
Какие ошибки исправлены в iOS 26.5
За шесть недель бета-тестирования Apple устранила целый список проблем, накопившихся с iOS 26.4. Во-первых, исправили некоторые ошибки в отображении Liquid Glass. Говорят, по ходу бета-теста подобного уже не было. Вот что починили в iOS 26.5 еще:
- Bluetooth — исправлена нестабильная работа с аксессуарами: обрывы соединения, проблемы с переподключением наушников и колонок.
- Батарея — оптимизированы фоновые процессы, снижен неожиданный расход заряда в режиме ожидания. Отдельно улучшена стабильность зарядки — уведомление «Зарядка приостановлена» при нагреве появляется реже.
- Анимации — убраны подёргивания при свайпе на домашний экран и мерцание иконок при разблокировке, которые появились ещё в iOS 26.4.
- Клавиатура — исправлены ошибки ввода паролей на неанглийских раскладках, починена отправка уведомлений KeyboardNotification.
- Wi-Fi и VPN — устранены обрывы соединения и сбои при переподключении VPN.
- Пункт управления и экран блокировки — исправлены визуальные глюки и проблемы с отзывчивостью элементов интерфейса.
- Обои — исправили баги с установкой и удалением обоев, а также проблемы с палитрой цветов, для чего и выпустили iOS 26.5 RC 2.
- Сотовая связь на iPad — восстановлена стабильность мобильного подключения, которая пострадала в iOS 26.4.
- Safari — стабилизирована работа расширений на iPad, снижена частота вылетов.
- CarPlay — уменьшены подёргивания при воспроизведении музыки и навигации.
- Безопасность — закрыты уязвимости ядра и WebKit, обновлены доверенные сертификаты.
Будем надеяться, на этот раз не возникнет проблем с автономностью, как это обычно бывает. Если после обновления заметите что-то странное — заходите в наш чат в Telegram, поможем разобраться.
Как держит заряд iOS 26.5
Говорить про расход батареи iOS 26.5 преждевременно. На результат нужно смотреть спустя неделю после релиза, как мы это обычно делаем. В iOS 26.5 Apple заявляет об оптимизации фоновых задач и снижении расхода в режиме ожидания. Отзывов не так много, но вот что мы нашли для вас.
- Старые модели (iPhone 11, 13, 14) — по данным iDeviceHelp, именно они получили наиболее заметное улучшение. Расход батареи в режиме ожидания снизился: iPhone 13, терявший на iOS 26.4 до 15–18% за ночь, на RC-сборках iOS 26.5 стал укладываться в 5–8%. На форуме MacRumors пользователь iPhone 13 отмечал, что бета-версии iOS 26.5 работали «заметно лучше» 26.4.2 в плане автономности.
- iPhone 16 серии — картина неоднозначная. Часть владельцев 16 Pro Max на MacRumors писали, что на публичной бете батарея «была потрясающей» и они боялись обновляться дальше. Другие отмечали, что iOS 26.4.2 по-прежнему держала заряд лучше, чем любая из бета-версий 26.5. Apple Intelligence остаётся основным потребителем ресурсов — на форумах Reddit пользователи советуют отключить её в настройках, если автономность критична.
- iPhone 17 Pro Max — Geeky Gadgets отмечает оптимизированное энергопотребление и стабильную работу даже при высокой нагрузке. Однако на Apple Community один владелец 17 Pro Max жаловался, что батарея разрядилась до обеда — впрочем, это типичная ситуация первых дней после обновления, когда система переиндексирует файлы и фотобиблиотеку.
- Проблема перегрева при зарядке — в iOS 26.5 Apple доработала управление температурой. Уведомление «Зарядка приостановлена», которое раздражало пользователей в тёплую погоду, теперь появляется реже. По отзывам на MacRumors, недавняя RC-сборка вела себя «заметно лучше 26.4.2» в этом плане.
Что делать, если Айфон быстро разряжается после обновления? Без паники. Первые 24–48 часов после установки iOS 26.5 батарея будет садиться быстрее обычного — это нормально. iPhone в фоне переиндексирует фотографии, заметки и файлы, оптимизирует систему под новую сборку. Оставьте телефон на зарядке на ночь, а выводы делайте через два-три дня.
Когда выйдет следующее обновление iOS
iOS 26.5 — финальный крупный апдейт в линейке iOS 26. Дальше Apple, скорее всего, выпустит iOS 26.5.1 с точечными исправлениями, а летом — небольшое обновление iOS 26.6. Но главное событие — WWDC 8 июня, где покажут iOS 27 с обновлённой Siri и новыми возможностями Apple Intelligence. Первая бета iOS 27 появится в тот же день. Все подробности узнаете в нашем канале в МАКСе.
Как установить iOS 26.5 на iPhone
Обновление доступно всем владельцам iPhone, совместимых с iOS 26. Никаких бета-программ и аккаунтов разработчика — скачать iOS 26.5 можно прямо сейчас:
- Откройте Настройки — Основные — Обновление ПО.
- Дождитесь, пока iPhone найдёт обновление iOS 26.5.
- Нажмите «Загрузить и установить».
Перед установкой убедитесь, что на устройстве достаточно свободного места — обновление весит около 8 ГБ, а для установки понадобится 14–15 ГБ свободного пространства. Заряд батареи — выше 50%, или подключите iPhone к зарядке. И конечно, сделайте резервную копию через iCloud или Finder — на всякий случай.
Если обновляетесь с бета-версии, не забудьте отключить бета-обновления в разделе «Обновление ПО», чтобы iPhone перешёл на стабильную ветку. Обсуждаем первые впечатления от iOS 26.5 в нашем чате — заходите, если есть вопросы или хотите поделиться результатами.