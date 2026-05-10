Как установить любое приложение на Mac, если macOS его блокирует

Вы скачали нужную программу, дважды кликнули по ней — и вместо запуска увидели предупреждение о неизвестном разработчике. Знакомая ситуация? macOS по умолчанию не даёт открывать приложения, загруженные не из App Store, и многих это ставит в тупик. Разбираемся, почему так происходит и как снять ограничение на установку приложений — от простого способа до полного отключения защиты через Терминал.



Почему macOS блокирует установку приложений на Mac

За блокировку отвечает встроенный механизм под названием Gatekeeper. Он появился ещё в OS X Mountain Lion и с тех пор стал неотъемлемой частью системы безопасности Apple. Задача Gatekeeper — проверять цифровую подпись каждого приложения перед его запуском. Если программа подписана сертификатом разработчика, зарегистрированного в Apple, она откроется без проблем. Если нет — система покажет предупреждение и просто не позволит её запустить.

Раньше в настройках безопасности macOS был пункт «Любого источника», который позволял разрешить запуск любых приложений одним переключением. Но Apple убрала эту опцию из интерфейса ещё в macOS Sierra. С тех пор в «Системных настройках» остались только два варианта: App Store и App Store и установленные разработчики. Третий вариант скрыт, но он по-прежнему существует — просто добраться до него стало сложнее.

Зачем Apple так поступила? Логика понятна: большинству пользователей хватает программ из App Store и от проверенных разработчиков. А Gatekeeper защищает от вредоносного ПО, которое может маскироваться под полезные утилиты. Но если вы точно знаете, что скачанная программа безопасна — например, это утилита с GitHub или приложение, недоступное в российском App Store, — ограничение можно обойти.

Установка приложения от неизвестного разработчика на Mac

Если вам нужно запустить одно конкретное приложение, необязательно отключать всю защиту целиком. В macOS есть способ открыть неподписанную программу точечно, не затрагивая остальные настройки безопасности.

Делается это так. Найдите скачанное приложение в Finder — обычно оно лежит в папке «Загрузки» или «Программы». Не пытайтесь запустить его двойным кликом — вместо этого зажмите клавишу Control и кликните по иконке приложения правой кнопкой мыши (или тачпада). В появившемся контекстном меню выберите пункт «Открыть».

После этого macOS покажет предупреждение, но на этот раз в окне будет кнопка «Открыть». Нажмите на неё — и приложение запустится. Система запомнит ваш выбор: в дальнейшем эта программа будет открываться без предупреждений, как обычно.

Этот способ удобен, когда вам нужно установить одну-две программы. Вы не снижаете общий уровень защиты Mac — Gatekeeper продолжает работать для всех остальных приложений. Но если вы регулярно пользуетесь софтом от независимых разработчиков и каждый раз проделывать эту процедуру надоело, есть более радикальное решение.

Как отключить Gatekeeper через Терминал на Mac

Этот способ возвращает в настройки безопасности ту самую опцию «Любого источника», которую Apple скрыла. После его применения macOS перестанет блокировать неподписанные приложения вообще.

Откройте Терминал на вашем Mac. Проще всего найти его через Spotlight — нажмите сочетание клавиш Cmd + Пробел, начните вводить «Терминал» и нажмите Enter. Можно также найти его в папке «Программы» — «Утилиты».

В открывшемся окне Терминала введите следующую команду:

sudo spctl --master-disable

Нажмите Enter. Система попросит ввести пароль вашей учётной записи — тот самый, которым вы разблокируете Mac. При вводе пароля символы не будут отображаться на экране, это нормально. Введите пароль и снова нажмите Enter.

Готово. Теперь откройте «Системные настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» (или «Защита и безопасность» в более ранних версиях macOS). В разделе «Разрешить приложения, загруженные из» появится третий пункт — «Любого источника». Он уже будет активен.

С этого момента macOS не будет блокировать никакие приложения — вы сможете устанавливать и запускать всё, что угодно. Но помните: ответственность за безопасность полностью ложится на вас. Не скачивайте программы с подозрительных сайтов и всегда проверяйте источник загрузки.

Если захотите вернуть защиту обратно, откройте Терминал и введите обратную команду:

sudo spctl --master-enable

После этого Gatekeeper снова включится и начнёт фильтровать приложения.

Что изменилось с запуском приложений в macOS Sequoia и новее

Если ваш Mac работает на macOS 15 Sequoia и новее, процесс немного отличается. Apple в очередной раз ужесточила политику безопасности, и теперь даже после ввода команды в Терминале может потребоваться дополнительное подтверждение.

В Sequoia при попытке запустить неподписанное приложение система может не просто показать предупреждение, а отправить вас в Системные настройки для ручного подтверждения. То есть даже с отключённым Gatekeeper при первом запуске новой программы macOS попросит зайти в «Системные настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» и нажать «Всё равно открыть» рядом с заблокированным приложением.

Это дополнительный уровень защиты, который Apple добавила именно в Sequoia. Суть в том, что система хочет убедиться: вы осознанно запускаете неподписанную программу, а не делаете это случайно. Процедура занимает несколько секунд, но знать о ней стоит — чтобы не удивляться, почему команда в Терминале вроде бы сработала, а приложение всё равно не открывается с первого раза.

В остальном процесс тот же: команда sudo spctl —master-disable работает и в Sequoia. Просто будьте готовы к тому, что первый запуск каждого приложения потребует подтверждения через настройки.