Заблокируют ли Майнкрафт в России? Официальный ответ Роскомнадзора

Роскомнадзор официально опроверг слухи о блокировке Minecraft в России. Ведомство заявило, что решений о блокировке игры не поступало, а сама тема ограничения доступа не рассматривается. После того как Roblox заблокировали в России, игроки всерьёз забеспокоились, но на этот раз паниковать не стоит — можно спокойно продолжать играть на iPhone, iPad и Mac.



Откуда появились новости о блокировке Minecraft

На днях в сети начал расходиться слух о том, что Minecraft планируют заблокировать на территории России. В качестве причины называли вербовку детей киберпреступниками через чаты и серверы игры — аргумент, который в последние месяцы стал универсальным поводом для разговоров об ограничениях доступа к популярным онлайн-сервисам.

Волна паники началась с нескольких анонимных постов в социальных сетях. Авторы утверждали, что якобы видели внутренние документы о предстоящей блокировке, а кто-то ссылался на «источники в ведомстве». Как это часто бывает с подобными «инсайдами», ни одного документа так и не было предъявлено.

Роскомнадзор отреагировал быстро и через ТАСС сообщил, что блокировать игру ведомство не собирается. Соответствующих решений в Роскомнадзор не поступало, то есть формальных оснований для ограничения доступа сейчас нет. Это важное уточнение: блокировка любого ресурса в России требует конкретного правового основания — решения суда, предписания прокуратуры или самого ведомства.

История с Minecraft встроена в более широкий контекст. За последние месяцы в России уже ограничивали доступ к нескольким игровым и коммуникационным сервисам, и каждый раз публичным аргументом становилась безопасность детей в интернете. Паттерн повторяется: сначала в СМИ появляются материалы о рисках конкретного сервиса, затем следуют экспертные комментарии, а потом — решение регулятора.

На этом фоне любая утечка или анонимный «инсайд» про следующую популярную игру воспринимается всерьёз. Minecraft — одна из самых массовых игр в мире, в том числе на устройствах Apple. По данным самой Microsoft, ежемесячная аудитория игры превышает 170 миллионов человек, и значительная часть из них — дети и подростки. Именно поэтому слух разлетелся так быстро.

Но пока это именно слух, а не подтверждённая позиция ведомства.

Что будет с Minecraft после заявления РКН

Здесь нужна трезвая оценка. Опровержение Роскомнадзора касается текущего момента: решений о блокировке нет и ведомство их не получало. Это не обещание, что ситуация не изменится через месяц или полгода — практика последних лет показывает, что позиция по конкретным сервисам может меняться достаточно быстро.

Для сравнения: ранее ведомство также заблокировало FaceTime, и это решение многие пользователи Apple встретили с удивлением. Похожая история была и с другими сервисами — например, можно вспомнить, как скачать Brawl Stars на iPhone после ограничений, с которыми столкнулись игроки.

Поэтому правильная логика сейчас — спокойно играть, но следить за официальными новостями, а не за анонимными телеграм-каналами.

Minecraft на iPhone, iPad и Mac в России

Для владельцев техники Apple новость означает следующее:

Minecraft по-прежнему работает на iPhone, iPad и Mac.

Покупать игру в App Store и загружать обновления можно как обычно.

Многопользовательские серверы и Realms продолжают работать без ограничений со стороны российских регуляторов.

Никаких официальных причин включать VPN или менять регион Apple ID конкретно ради Minecraft сейчас нет.

Это важный момент: VPN и смена региона — это всегда дополнительные риски для аккаунта и сохранности покупок. Делать это «на всякий случай» из-за неподтверждённого слуха смысла нет. Если вы всё же переживаете и хотите знать, как подготовиться на случай возможных ограничений, у нас есть подробная инструкция — как установить Minecraft на iPhone даже при проблемах с доступом.

Отдельно стоит упомянуть Minecraft Education — версию для образовательных учреждений. Она распространяется по отдельной лицензии и тоже продолжает работать без ограничений. Школы и кружки, использующие игру в учебном процессе, могут не беспокоиться.

Что делать игрокам Minecraft после заявления РКН

Если вы не играете в Minecraft и не покупаете его детям, новость можно спокойно пропустить. Если же игра установлена на семейном iPad или Mac, главный вывод простой: ничего делать прямо сейчас не нужно — ни удалять, ни переносить аккаунты, ни закупать впрок внутриигровую валюту.

Полезнее потратить время на базовые вещи: настроить «Экранное время» и семейный доступ, ограничить общение в чатах для младших игроков и проверить, какие серверы разрешены ребёнку. Эти меры защищают детей независимо от того, что решит регулятор в будущем. Родительский контроль в iOS позволяет гибко управлять временем в игре, ограничивать покупки и фильтровать контент — и это работает гораздо эффективнее, чем любая паника в интернете.

Короткий ответ на вопрос из заголовка: нет, Minecraft в России блокировать не планируют, и это официальная позиция Роскомнадзора на сегодня. Слух о блокировке оказался именно слухом, и предпринимать какие-либо действия владельцам iPhone, iPad и Mac не нужно.

Ситуация с блокировками в России меняется, и полностью исключать любые сценарии на будущее было бы наивно. Но реагировать стоит на факты, а не на анонимные посты. Если ситуация изменится, об этом сообщат официально — а до тех пор игра работает в обычном режиме.