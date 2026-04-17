Бравл Старс и Клеш Рояль: как скачать на Айфон в России в 2026 году

Кирилл Пироженко

Brawl Stars и Clash Royale исчезли из российского App Store, но установить их на iPhone можно без взломов и сторонних магазинов. Достаточно сменить регион Apple ID или создать новый аккаунт — всё делается через стандартные настройки. Ниже — пошаговая инструкция, нюансы с обновлениями и честный разбор подводных камней.

Как скачать Бравл Старс и Клеш Рояль на Айфон в России в 2026 году

Как скачать Бравл Старс и Клеш Рояль на Айфон в России в 2026 году

Почему Brawl Stars и Clash Royale недоступны в российском App Store

Доступность приложений в App Store зависит от региона, который привязан к вашему Apple ID. Если в аккаунте указана Россия, часть игр просто не отображается в поиске — как будто их не существует.

С играми Supercell ситуация отдельная. Компания официально убрала свои проекты из магазинов в России и Беларуси, сославшись на ограничения и санкции. Позже выходили обновления, которые дополнительно закрывали доступ для игроков из этих стран. В итоге Brawl Stars, Clash Royale и другие игры Supercell нельзя ни скачать, ни обновить через российский App Store.

Поэтому единственный легальный путь — использовать Apple ID с регионом другой страны, например США. Это не нарушает правила Apple, хотя и требует нескольких дополнительных шагов.

Скачать Бравл Старс и Клеш Рояль через смену региона Apple ID

Самый простой вариант — переключить регион на текущем Apple ID. Но есть важное условие: Apple не даст сменить страну, если на балансе остались деньги или есть активные подписки Apple ID. Сначала нужно потратить остаток и отменить все подписки.

Если баланс чист, действуйте по шагам:

Скачать Бравл Старс и Клеш Рояль через смену региона Apple ID. Просто смените регион Apple ID, и игры вновь станут вам доступны. Фото.

Просто смените регион Apple ID, и игры вновь станут вам доступны

  1. Откройте App Store и нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу.
  2. Нажмите на своё имя и войдите в аккаунт.
  3. Откройте раздел «Страна или регион».
  4. Выберите United States (Соединённые Штаты).
  5. Примите условия использования — без этого дальше не пустит.
  6. На этапе оплаты выберите «Нет» (None), если не планируете привязывать американскую карту.

Отдельный момент — налог с продаж (sales tax). В США итоговая цена покупки может быть выше указанной из-за налога, который зависит от штата. Чтобы избежать наценки, при заполнении адреса выбирайте штат без sales tax: Delaware, Oregon, Montana, New Hampshire или Alaska.

Скачать Бравл Старс и Клеш Рояль через смену региона Apple ID. Сразу после этого можете загружать игры, как и раньше. Фото.

Сразу после этого можете загружать игры, как и раньше

После смены региона откройте App Store, найдите Brawl Stars или Clash Royale — и скачайте как обычно.

Создать иностранный Apple ID для скачивания Бравл Старс и Клеш Рояль

Если сменить регион не получилось — например, не удаётся обнулить баланс или отменить подписку, — есть второй путь. Можно создать отдельный Apple ID с регионом США.

Для этого:

  1. Выйдите из текущего Apple ID в App Store (не обязательно выходить из iCloud — достаточно выйти именно в магазине).
    2. Создать иностранный Apple ID для скачивания Бравл Старс и Клеш Рояль. Создать Apple ID через сайт немного проще. Фото.

    Создать Apple ID через сайт немного проще

  2. Создайте новый Apple ID на сайте Apple или прямо с iPhone, указав в качестве региона United States.
    3. Создать иностранный Apple ID для скачивания Бравл Старс и Клеш Рояль. Выйдете из старого аккаунта. Фото.

    Выйдете из старого аккаунта

  3. При регистрации выберите способ оплаты «Нет» (None) и укажите любой американский адрес в штате без налогов.
    4. Создать иностранный Apple ID для скачивания Бравл Старс и Клеш Рояль. Войдите в новый, и игры будут вам доступны. Фото.

    Войдите в новый, и игры будут вам доступны

  4. Войдите в App Store под новым аккаунтом и скачайте нужные игры.

Важно: второй Apple ID используется только для App Store. Основной аккаунт iCloud с фотографиями, контактами и прочими данными можно не трогать — они работают независимо.

Обновить Brawl Stars и Clash Royale на iPhone после установки

Игры, скачанные через иностранный Apple ID, привязаны именно к этому аккаунту. Это значит, что для обновления вам нужно быть залогиненным в App Store под тем же Apple ID, через который вы их скачивали.

Обновить Brawl Stars и Clash Royale на iPhone после установки. Обновляться игры будут, как и раньше, через App Store. Фото.

Обновляться игры будут, как и раньше, через App Store

Если вы сменили регион основного аккаунта — проблем нет, обновления придут автоматически. Если создали отдельный американский Apple ID — перед обновлением нужно переключиться на него в App Store. Делается это в пару нажатий: тап по иконке профиля → выход → вход под другим аккаунтом.

На практике это не так утомительно, как звучит. Крупные обновления Brawl Stars и Clash Royale выходят раз в несколько недель, а мелкие патчи — ещё реже. Переключение занимает полминуты.

Как донатить в Brawl Stars и Clash Royale с российского iPhone

Российские банковские карты не работают в App Store с иностранным регионом. Но внутриигровые покупки — Brawl Pass, гемы, сундуки — можно оплачивать через подарочные карты Apple (Apple Gift Card) в долларах.

Как донатить в Brawl Stars и Clash Royale с российского iPhone. Пополняйте счет Apple ID и донатьте сколько душе угодно. Фото.

Пополняйте счет Apple ID и донатьте сколько душе угодно

Схема простая: покупаете код подарочной карты, пополняете баланс Apple ID, а затем оплачиваете покупки прямо в игре. Коды можно приобрести через Telegram-ботов, Сбербанк Онлайн, Ozon и многие другие сервисы. Обращайте внимание на комиссию: она различается от сервиса к сервису.

Главное правило: валюта карты должна совпадать с регионом Apple ID. Если регион — США, карта должна быть в долларах. Карту в рублях система просто не примет.

Почему не стоит скачивать Brawl Stars и Clash Royale из сторонних источников

В интернете хватает предложений скачать игры Supercell через «альтернативные магазины», чужие аккаунты или модифицированные файлы. Всё это — риск.

Чем это опасно:

  • Вход в чужой Apple ID может привести к блокировке вашего устройства через функцию «Найти iPhone».
  • Модифицированные версии игр часто содержат вредоносный код или собирают ваши данные.
  • Supercell активно банит аккаунты, использующие неофициальные клиенты.

Но по большей части эти предпреждения, за исключением первого, актуальны для Android. На iPhone ничего подобного нет, ведь нет модов и неофициальных клиентов. Смена региона Apple ID или создание нового — единственный безопасный способ. Всё происходит внутри официального App Store, без установки сомнительных профилей и приложений.

Проблемы при скачивании Brawl Stars и Clash Royale на iPhone и их решение

Несмотря на простоту схемы, на некоторых этапах пользователи сталкиваются с трудностями. Вот самые частые:

  • Не даёт сменить регион Apple ID — проверьте, нет ли активных подписок или денег на балансе. Даже один рубль может заблокировать переключение.
  • Нет варианта «Нет» (None) в способах оплаты — такое бывает, если вы пытаетесь сменить регион через сайт. Попробуйте сделать это прямо на iPhone через App Store.
  • Игра скачалась, но не запускается — убедитесь, что версия iOS на вашем iPhone поддерживается игрой. Brawl Stars и Clash Royale обычно требуют относительно свежую систему, а еще возможно придется воспользоваться иностранным IP.
  • Пропали покупки после переключения аккаунтов — прогресс в играх Supercell привязан к Supercell ID, а не к Apple ID. Подключите Supercell ID в настройках игры, чтобы не потерять данные.

Если ваша цель — просто играть в Brawl Stars и Clash Royale на iPhone в России, схема со сменой региона или вторым Apple ID работает стабильно. Это не требует технических знаний, не нарушает правила Apple и занимает 10–15 минут. Единственное неудобство — необходимость переключаться между аккаунтами для обновлений, если вы завели отдельный Apple ID. Тем, кто не готов менять регион основного аккаунта, второй Apple ID — оптимальный вариант: основные сервисы и подписки останутся на месте, а игры будут доступны через отдельный вход в App Store.

