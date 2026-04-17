Бравл Старс и Клеш Рояль: как скачать на Айфон в России в 2026 году

Brawl Stars и Clash Royale исчезли из российского App Store, но установить их на iPhone можно без взломов и сторонних магазинов. Достаточно сменить регион Apple ID или создать новый аккаунт — всё делается через стандартные настройки. Ниже — пошаговая инструкция, нюансы с обновлениями и честный разбор подводных камней.



Почему Brawl Stars и Clash Royale недоступны в российском App Store

Доступность приложений в App Store зависит от региона, который привязан к вашему Apple ID. Если в аккаунте указана Россия, часть игр просто не отображается в поиске — как будто их не существует.

С играми Supercell ситуация отдельная. Компания официально убрала свои проекты из магазинов в России и Беларуси, сославшись на ограничения и санкции. Позже выходили обновления, которые дополнительно закрывали доступ для игроков из этих стран. В итоге Brawl Stars, Clash Royale и другие игры Supercell нельзя ни скачать, ни обновить через российский App Store.

Поэтому единственный легальный путь — использовать Apple ID с регионом другой страны, например США. Это не нарушает правила Apple, хотя и требует нескольких дополнительных шагов.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

Скачать Бравл Старс и Клеш Рояль через смену региона Apple ID

Самый простой вариант — переключить регион на текущем Apple ID. Но есть важное условие: Apple не даст сменить страну, если на балансе остались деньги или есть активные подписки Apple ID. Сначала нужно потратить остаток и отменить все подписки.

Если баланс чист, действуйте по шагам:

Откройте App Store и нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Нажмите на своё имя и войдите в аккаунт. Откройте раздел «Страна или регион». Выберите United States (Соединённые Штаты). Примите условия использования — без этого дальше не пустит. На этапе оплаты выберите «Нет» (None), если не планируете привязывать американскую карту.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Отдельный момент — налог с продаж (sales tax). В США итоговая цена покупки может быть выше указанной из-за налога, который зависит от штата. Чтобы избежать наценки, при заполнении адреса выбирайте штат без sales tax: Delaware, Oregon, Montana, New Hampshire или Alaska.

После смены региона откройте App Store, найдите Brawl Stars или Clash Royale — и скачайте как обычно.

Создать иностранный Apple ID для скачивания Бравл Старс и Клеш Рояль

Если сменить регион не получилось — например, не удаётся обнулить баланс или отменить подписку, — есть второй путь. Можно создать отдельный Apple ID с регионом США.

Для этого:

Выйдите из текущего Apple ID в App Store (не обязательно выходить из iCloud — достаточно выйти именно в магазине). Создайте новый Apple ID на сайте Apple или прямо с iPhone, указав в качестве региона United States. При регистрации выберите способ оплаты «Нет» (None) и укажите любой американский адрес в штате без налогов. Войдите в App Store под новым аккаунтом и скачайте нужные игры.

⚡ Подпишись на AppleInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Apple

Важно: второй Apple ID используется только для App Store. Основной аккаунт iCloud с фотографиями, контактами и прочими данными можно не трогать — они работают независимо.

Обновить Brawl Stars и Clash Royale на iPhone после установки

Игры, скачанные через иностранный Apple ID, привязаны именно к этому аккаунту. Это значит, что для обновления вам нужно быть залогиненным в App Store под тем же Apple ID, через который вы их скачивали.

Если вы сменили регион основного аккаунта — проблем нет, обновления придут автоматически. Если создали отдельный американский Apple ID — перед обновлением нужно переключиться на него в App Store. Делается это в пару нажатий: тап по иконке профиля → выход → вход под другим аккаунтом.

На практике это не так утомительно, как звучит. Крупные обновления Brawl Stars и Clash Royale выходят раз в несколько недель, а мелкие патчи — ещё реже. Переключение занимает полминуты.

Как донатить в Brawl Stars и Clash Royale с российского iPhone

Российские банковские карты не работают в App Store с иностранным регионом. Но внутриигровые покупки — Brawl Pass, гемы, сундуки — можно оплачивать через подарочные карты Apple (Apple Gift Card) в долларах.

Схема простая: покупаете код подарочной карты, пополняете баланс Apple ID, а затем оплачиваете покупки прямо в игре. Коды можно приобрести через Telegram-ботов, Сбербанк Онлайн, Ozon и многие другие сервисы. Обращайте внимание на комиссию: она различается от сервиса к сервису.

Главное правило: валюта карты должна совпадать с регионом Apple ID. Если регион — США, карта должна быть в долларах. Карту в рублях система просто не примет.

Почему не стоит скачивать Brawl Stars и Clash Royale из сторонних источников

В интернете хватает предложений скачать игры Supercell через «альтернативные магазины», чужие аккаунты или модифицированные файлы. Всё это — риск.

Чем это опасно:

Вход в чужой Apple ID может привести к блокировке вашего устройства через функцию «Найти iPhone».

через функцию «Найти iPhone». Модифицированные версии игр часто содержат вредоносный код или собирают ваши данные.

или собирают ваши данные. Supercell активно банит аккаунты, использующие неофициальные клиенты.

Но по большей части эти предпреждения, за исключением первого, актуальны для Android. На iPhone ничего подобного нет, ведь нет модов и неофициальных клиентов. Смена региона Apple ID или создание нового — единственный безопасный способ. Всё происходит внутри официального App Store, без установки сомнительных профилей и приложений.

Проблемы при скачивании Brawl Stars и Clash Royale на iPhone и их решение

Несмотря на простоту схемы, на некоторых этапах пользователи сталкиваются с трудностями. Вот самые частые:

Не даёт сменить регион Apple ID — проверьте, нет ли активных подписок или денег на балансе. Даже один рубль может заблокировать переключение.

Нет варианта «Нет» (None) в способах оплаты — такое бывает, если вы пытаетесь сменить регион через сайт. Попробуйте сделать это прямо на iPhone через App Store.

— такое бывает, если вы пытаетесь сменить регион через сайт. Попробуйте сделать это прямо на iPhone через App Store. Игра скачалась, но не запускается — убедитесь, что версия iOS на вашем iPhone поддерживается игрой. Brawl Stars и Clash Royale обычно требуют относительно свежую систему, а еще возможно придется воспользоваться иностранным IP.

— убедитесь, что версия iOS на вашем iPhone поддерживается игрой. Brawl Stars и Clash Royale обычно требуют относительно свежую систему, а еще возможно придется воспользоваться иностранным IP. Пропали покупки после переключения аккаунтов — прогресс в играх Supercell привязан к Supercell ID, а не к Apple ID. Подключите Supercell ID в настройках игры, чтобы не потерять данные.

Если ваша цель — просто играть в Brawl Stars и Clash Royale на iPhone в России, схема со сменой региона или вторым Apple ID работает стабильно. Это не требует технических знаний, не нарушает правила Apple и занимает 10–15 минут. Единственное неудобство — необходимость переключаться между аккаунтами для обновлений, если вы завели отдельный Apple ID. Тем, кто не готов менять регион основного аккаунта, второй Apple ID — оптимальный вариант: основные сервисы и подписки останутся на месте, а игры будут доступны через отдельный вход в App Store.