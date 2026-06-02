Зачем платить за Айфон, если есть POCO? 4 смартфона с распродажи AliExpress, которые я бы взял прямо сейчас

Распродажа на AliExpress снова обрушила цены, поэтому в топе рейтингов оказались смартфоны POCO. Бренд давно научился собирать аппараты, после которых неловко смотреть на Айфоны и флагманы вдвое дороже. В этой подборке — четыре модели, которые прямо сейчас дают максимум за свои деньги: от свежих X8 Pro и X8 Pro Max до проверенного X7 Pro и доступного M8. Я уже сравнил старшие новинки между собой, а здесь разберу всю четвёрку и подскажу, что брать, пока идёт акция.



POCO X8 Pro — мощный смартфон до 25 000 рублей

POCO X8 Pro вышел в марте 2026 года и сразу стал героем всех бюджетных подборок. А все почему? У него под капотом MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 4-нанометровый чип уровня прошлогодних флагманов: около 2,3 миллиона баллов в AnTuTu. AMOLED-экран на 6,59 дюйма создан для тех, кому надоели телефоны-лопаты, но при этом у него пиковая яркость до 3500 нит, чего хватит даже для использования на ярком солнце.

Дисплей AMOLED 6,59″, 1,5K (2756×1268), 120 Гц, до 3500 нит Процессор MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 нм) Память 8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ Батарея 6500 мАч, зарядка 100 Вт Камера 50 МП (Sony IMX882, OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт

Батарея на 6500 мАч спокойно выдержит полтора дня, а с зарядкой 100 Вт воскресить телефон не составит труда. Отдельная фишка — LED-кольца вокруг камер, которые подсвечиваются при уведомлениях и настраивается под разные сценарии. Цена POCO X8 Pro на распродаже приятно радует: успей взять, пока идёт акция.

POCO X8 Pro Max — самый мощный POCO со скидкой

POCO X8 Pro Max — старшая модель серии, где ставка сделана на автономность и производительность. Внутри стоит субфлагманский чипсет MediaTek Dimensity 9500s, который выдаёт свыше 3 миллионов баллов в AnTuTu, вдвое больше младшего X8 Pro.

Дисплей AMOLED 6,83″, 1,5K, 120 Гц, до 3500 нит, Gorilla Glass 7i Процессор MediaTek Dimensity 9500s (3 нм) Память 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ Батарея 8500 мАч, зарядка 100 Вт Камера 50 МП (OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт

Главный козырь — аккумулятор на 8500 мАч при тонком корпусе: два полных дня без розетки и ресурс на 1600 циклов, это примерно шесть лет службы. Экран подрос до 6,83 дюйма, добавились eSIM, Wi-Fi 7, ультразвуковой сканер и стереозвук с Dolby Atmos. Если хотите мощный смартфон на ближайшие годы, это самый разумный выбор на распродаже.

POCO X7 Pro — надежный смартфон до 30 000

POCO X7 Pro вышел раньше остальных, но на распродаже остаётся одним из самых выгодных вариантов. Это тот самый аппарат, с которого началась мода называть POCO «убийцей флагманов». Сердце смартфона — MediaTek Dimensity 8400-Ultra с 12 ГБ памяти LPDDR5X и быстрым накопителем UFS 4.0, благодаря чему все файлы и приложения открываются моментально.

Дисплей AMOLED 6,67 дюйма, 120 Гц, до 3200 нит Процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 нм) Память 8/12 ГБ LPDDR5X, 256/512 ГБ UFS 4.0 Батарея 6000 мАч, зарядка 90 Вт Камера 50 МП (OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт

Это компактный смартфон с AMOLED-экраном на 6,67 дюйма. Зато батарея здесь аж на 6000 мАч да еще и с адаптером 90 Вт примерно за 43 минуты. Добавьте честную камеру с OIS, защиту IP68 и стильный оранжевый цвет: сразу поймёте, почему купить POCO X7 Pro до сих пор хочется.

POCO M8 — сбалансированный смартфон до 20 000 рублей

POCO M8 5G — герой для тех, кто не готов отдавать за смартфон больше 15 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете изогнутый AMOLED-дисплей на 120 Гц с пиковой яркостью до 3200 нит, что в бюджетном сегменте до сих пор редкость. За плавность отвечает Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, его хватает на мессенджеры, видео и другие простенькие задачи.

Дисплей AMOLED 6,77 дюйма, 120 Гц, до 3200 нит Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Память 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ + microSD Батарея 5520 мАч, быстрая зарядка 45 Вт Камера 50 МП + 20 МП фронт

Камера на 50 МП делает смартфон горячим лотом на любых распродажах вкупе с батареей на 5520 мАч по кремний-углеродной технологии. Бонусом идут NFC, защита по стандарту IP66, чтобы POCO был надежным и практичным. Недорогой смартфон POCO с таким набором на распродаже разбирают быстро.

Какой POCO выбрать на распродаже

Распродажа AliExpress — лучший момент, чтобы купить смартфон POCO без переплаты. Какой подойдет именно вам? Все просто.

Если бюджет ограничен, берите POCO M8 5G: AMOLED, OIS и NFC меньше чем за 15 тысяч.

Нужен мощный, но недорогой смартфон, смотрите на POCO X8 Pro.

Чуть подешевле — и проверенный POCO X7 Pro ваш.

А когда важна максимальная автономность и запас на годы вперёд, POCO X8 Pro Max с батареей на 8500 мАч не оставит конкурентам шансов.

Главное, не тяните: лучшие цены на распродаже живут недолго. Скидки на смартфоны POCO действуют до 16 июня, но очевидно, что акция может закончиться раньше срока, если гаджеты разберут другие счастливчики.