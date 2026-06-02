Зачем платить за Айфон, если есть POCO? 4 смартфона с распродажи AliExpress, которые я бы взял прямо сейчас

Иван Герасимов

Распродажа на AliExpress снова обрушила цены, поэтому в топе рейтингов оказались смартфоны POCO. Бренд давно научился собирать аппараты, после которых неловко смотреть на Айфоны и флагманы вдвое дороже. В этой подборке — четыре модели, которые прямо сейчас дают максимум за свои деньги: от свежих X8 Pro и X8 Pro Max до проверенного X7 Pro и доступного M8. Я уже сравнил старшие новинки между собой, а здесь разберу всю четвёрку и подскажу, что брать, пока идёт акция.

Большая распродажа POCO на AliExpress. Фото.

Большая распродажа POCO на AliExpress

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТЕБЯ ЖДУТ СКИДКИ НА КРУТЫЕ ТОВАРЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ

POCO X8 Pro — мощный смартфон до 25 000 рублей

POCO X8 Pro — мощный смартфон до 25 000 рублей. Субфлагман POCO отдают с хорошей скидкой — надо брать!. Фото.

Субфлагман POCO отдают с хорошей скидкой — надо брать!

POCO X8 Pro вышел в марте 2026 года и сразу стал героем всех бюджетных подборок. А все почему? У него под капотом MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 4-нанометровый чип уровня прошлогодних флагманов: около 2,3 миллиона баллов в AnTuTu. AMOLED-экран на 6,59 дюйма создан для тех, кому надоели телефоны-лопаты, но при этом у него пиковая яркость до 3500 нит, чего хватит даже для использования на ярком солнце.

Дисплей AMOLED 6,59″, 1,5K (2756×1268), 120 Гц, до 3500 нит
Процессор MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 нм)
Память 8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ
Батарея 6500 мАч, зарядка 100 Вт
Камера 50 МП (Sony IMX882, OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт

Батарея на 6500 мАч спокойно выдержит полтора дня, а с зарядкой 100 Вт воскресить телефон не составит труда. Отдельная фишка — LED-кольца вокруг камер, которые подсвечиваются при уведомлениях и настраивается под разные сценарии. Цена POCO X8 Pro на распродаже приятно радует: успей взять, пока идёт акция.

POCO X8 Pro на AliExpress

POCO X8 Pro на Ozon

POCO X8 Pro Max — самый мощный POCO со скидкой

POCO X8 Pro Max — самый мощный POCO со скидкой. У нового X8 Pro Max нет конкурентов в своем ценовом сегменте. Фото.

У нового X8 Pro Max нет конкурентов в своем ценовом сегменте

POCO X8 Pro Max — старшая модель серии, где ставка сделана на автономность и производительность. Внутри стоит субфлагманский чипсет MediaTek Dimensity 9500s, который выдаёт свыше 3 миллионов баллов в AnTuTu, вдвое больше младшего X8 Pro.

Дисплей AMOLED 6,83″, 1,5K, 120 Гц, до 3500 нит, Gorilla Glass 7i
Процессор MediaTek Dimensity 9500s (3 нм)
Память 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ
Батарея 8500 мАч, зарядка 100 Вт
Камера 50 МП (OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт

Главный козырь — аккумулятор на 8500 мАч при тонком корпусе: два полных дня без розетки и ресурс на 1600 циклов, это примерно шесть лет службы. Экран подрос до 6,83 дюйма, добавились eSIM, Wi-Fi 7, ультразвуковой сканер и стереозвук с Dolby Atmos. Если хотите мощный смартфон на ближайшие годы, это самый разумный выбор на распродаже.

POCO X8 Pro Max на AliExpress

POCO X8 Pro Max на Ozon

POCO X7 Pro — надежный смартфон до 30 000

POCO X7 Pro — надежный смартфон до 30 000. POCO X7 Pro проверен временем — чертовски надежный телефон. Фото.

POCO X7 Pro проверен временем — чертовски надежный телефон

POCO X7 Pro вышел раньше остальных, но на распродаже остаётся одним из самых выгодных вариантов. Это тот самый аппарат, с которого началась мода называть POCO «убийцей флагманов». Сердце смартфона — MediaTek Dimensity 8400-Ultra с 12 ГБ памяти LPDDR5X и быстрым накопителем UFS 4.0, благодаря чему все файлы и приложения открываются моментально.

Дисплей AMOLED 6,67 дюйма, 120 Гц, до 3200 нит
Процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 нм)
Память 8/12 ГБ LPDDR5X, 256/512 ГБ UFS 4.0
Батарея 6000 мАч, зарядка 90 Вт
Камера 50 МП (OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт

Это компактный смартфон с AMOLED-экраном на 6,67 дюйма. Зато батарея здесь аж на 6000 мАч да еще и с адаптером 90 Вт примерно за 43 минуты. Добавьте честную камеру с OIS, защиту IP68 и стильный оранжевый цвет: сразу поймёте, почему купить POCO X7 Pro до сих пор хочется.

POCO X7 Pro на AliExpress

POCO X7 Pro на Ozon

POCO M8 — сбалансированный смартфон до 20 000 рублей

POCO M8 — сбалансированный смартфон до 20 000 рублей. Бюджетная модель хороша за свои деньги. Фото.

Бюджетная модель хороша за свои деньги

POCO M8 5G — герой для тех, кто не готов отдавать за смартфон больше 15 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете изогнутый AMOLED-дисплей на 120 Гц с пиковой яркостью до 3200 нит, что в бюджетном сегменте до сих пор редкость. За плавность отвечает Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, его хватает на мессенджеры, видео и другие простенькие задачи.

Дисплей AMOLED 6,77 дюйма, 120 Гц, до 3200 нит
Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Память 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ + microSD
Батарея 5520 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
Камера 50 МП + 20 МП фронт

Камера на 50 МП делает смартфон горячим лотом на любых распродажах вкупе с батареей на 5520 мАч по кремний-углеродной технологии. Бонусом идут NFC, защита по стандарту IP66, чтобы POCO был надежным и практичным. Недорогой смартфон POCO с таким набором на распродаже разбирают быстро.

POCO M8 5G на AliExpress

POCO M8 5G на Ozon

Какой POCO выбрать на распродаже

Распродажа AliExpress — лучший момент, чтобы купить смартфон POCO без переплаты. Какой подойдет именно вам? Все просто.

  • Если бюджет ограничен, берите POCO M8 5G: AMOLED, OIS и NFC меньше чем за 15 тысяч.
  • Нужен мощный, но недорогой смартфон, смотрите на POCO X8 Pro.
  • Чуть подешевле — и проверенный POCO X7 Pro ваш.
  • А когда важна максимальная автономность и запас на годы вперёд, POCO X8 Pro Max с батареей на 8500 мАч не оставит конкурентам шансов.

Главное, не тяните: лучшие цены на распродаже живут недолго. Скидки на смартфоны POCO действуют до 16 июня, но очевидно, что акция может закончиться раньше срока, если гаджеты разберут другие счастливчики.

Android или iPhoneЛучшее на АлиэкспрессСкидки на АлиЭкспресс
Новости по теме: Скидки на АлиЭкспресс
Как я превратил Steam Deck в домашний ПК и играю на большом экране. Фото.
Как я превратил Steam Deck в домашний ПК и играю на большом экране
Вещи с AliExpress, которые сделали мою жизнь лучше — 10 топовых находок. Фото.
Вещи с AliExpress, которые сделали мою жизнь лучше — 10 топовых находок
10 товаров с AliExpress, которые я уже приготовился заказать для себя. Фото.
10 товаров с AliExpress, которые я уже приготовился заказать для себя