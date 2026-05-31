Вещи с AliExpress, которые сделали мою жизнь лучше — 10 топовых находок

Есть вещи, которые бесят не сильно, но каждый день. Провод CarPlay, который надо воткнуть и вынуть двадцать раз в неделю. Волосы в сливе, которые опять забили трубу. Телефон, который греется в чехле так, что хочется его выбросить. Каждый из этих раздражителей по отдельности — ерунда, но вместе они складываются в фоновое недовольство жизнью. Я собрал десять вещей с AliExpress, которые конкретно у меня убрали эти мелкие занозы — и наконец-то стало чуть спокойнее.



Силиконовая сеточка для слива в душе

Волосы в сливе — это та штука, которая раздражает вообще всех, но почему-то мало кто решает проблему раньше, чем труба встанет окончательно. Я увидел силиконовую сеточку для слива на съёмной квартире, где жил в командировке, и в тот же день заказал себе домой. Силикон плотно садится на решётку, вода уходит свободно, а волосы и мелкий мусор остаются сверху.

Снимается одним движением, ополаскиваешь под струёй — и обратно. Вся процедура занимает секунд пять. Раньше я раз в месяц ковырял слив проволокой и заливал туда химию — теперь просто не нужно. За 200 рублей это, наверное, самая выгодная покупка в подборке.

Цена: 210 рублей

Ремешок для Apple Watch — перестал мучиться с застёжкой

Стандартная застёжка на ремешке Apple Watch — это ежедневный ритуал: попади в дырочку, протяни, подверни. Вроде мелочь, но каждое утро бесит. Этот ремешок решает проблему за счёт магнитной петли — накинул на запястье, притянул и пошёл. Подходит ко всем размерам Apple Watch, включая Ultra на 49 мм.

Материал мягкий, не натирает даже в жару, а магнит держит надёжно — за три месяца ни разу не расстегнулся сам. При этом стоит 110 рублей. Сто десять. Это дешевле чашки кофе. Если ваш родной ремешок раздражает — просто попробуйте, терять тут нечего.

Цена: 110 рублей

Чехол-сетка для iPhone с MagSafe — наконец-то телефон не печка

Летом iPhone в обычном чехле превращается в грелку — особенно если навигация, жара и зарядка в машине одновременно. Раньше я просто снимал чехол и рисковал, а теперь поставил чехол с сотовой перфорацией и забыл об этой проблеме. Сетчатая структура реально отводит тепло, телефон греется заметно меньше. При этом MagSafe работает полноценно — магниты встроены, кошелёк и зарядка цепляются как надо.

Рамка вокруг блока камер из металлического сплава, так что объективы защищены. В руке чехол не скользит благодаря текстуре. Единственный минус — в ячейки со временем набивается пыль, но это решается за минуту влажной салфеткой. За 540 рублей — отличная альтернатива перегреву.

Цена: 540 рублей

Беспроводной адаптер CarPlay — я перестал каждый раз втыкать кабель

Проводной CarPlay — это ежедневная пытка: сел, достал кабель, воткнул, а потом ещё и убрал, чтобы не мешался. Особенно раздражает, когда едешь на короткие дистанции. Беспроводной адаптер для CarPlay решает это раз и навсегда: вставляете его в USB-разъём магнитолы, один раз подключаете iPhone — и дальше всё работает автоматически. Сел в машину, iPhone в кармане, CarPlay уже на экране.

Подключение занимает секунд 10-15 после запуска двигателя. Музыка, навигация, звонки — всё как по проводу, разницы я не заметил. Штука стоит 1 180 рублей, а официальных решений с такой же функцией от автопроизводителей я вообще не видел в продаже.

Цена: 1 180 рублей

Baseus наушники-каффы — бегаю в них вместо AirPods

В моем случае AirPods в ушах на пробежке — это всегда компромисс: либо ты в музыке и не слышишь машин, либо вынимаешь наушник и теряешь ритм. Наушники-каффы Baseus крепятся на край уха и не закрывают слуховой канал — вы одновременно слышите и подкаст, и всё, что происходит вокруг. Держатся крепко даже при активном движении, потому что цепляются за ушную раковину, а не вставляются внутрь.

Звук, конечно, не как у AirPods Pro — басы послабее, но для подкастов, созвонов и фоновой музыки более чем достаточно. Bluetooth-подключение стабильное, работают и с iPhone, и с Android. За 1 353 рубля — достойная альтернатива HUAWEI FreeClip 2, которые стоят в пять раз дороже.

Цена: 1 353 рублей

Вельветовый мини-рюкзак — дочь перестала таскать мою сумку

Дочь (ей 11) повадилась брать мою поясную сумку на прогулки — и каждый раз я потом искал её по всей квартире. Решение нашлось в виде вельветового мини-рюкзака за копейки. Компактный, лёгкий, но при этом влезает телефон, ключи, пачка салфеток и что-нибудь перекусить. Есть передний карман на клапане — удобно для мелочей.

Лямки мягкие, не врезаются в плечи, а вельвет приятный на ощупь и выглядит дороже своей цены. За 289 рублей — идеальный рюкзачок для ребёнка на прогулку или в кружок. Моя сумка наконец-то лежит на своём месте.

Цена: 289 рублей

OnePlus Nord CE6 — взял жене вместо iPhone 12

«Телефон сел, я без связи» — эту фразу я слышал от жены раза три в неделю. Старый смартфон доживал свой век и разряжался к обеду. Посмотрел на OnePlus Nord CE6 — и понял, что за эту цену конкурентов у него просто нет. Батарея на 7 500 мАч — это два полных дня без розетки при нормальном использовании. Процессор Snapdragon 7s Gen 4, памяти 8/256 ГБ, экран с частотой 144 Гц.

За 20к рублей получаешь смартфон, который по характеристикам обходит конкурентов за 30-35 тысяч. Тут главное — не сравнивать с флагманами, а понять, что для большинства задач (соцсети, камера, навигация, видео) этого хватает с огромным запасом. Голубой цвет вживую выглядит свежо, без дешёвого блеска.

Цена: 21 786 рублей

Механические часы-скелетоны — больше не ношу Apple Watch SE

Носить умные часы каждый день — это зарядка каждую ночь, уведомления, которые отвлекают, и ощущение пластика на руке. Иногда хочется просто часы — красивые, механические, без единого экрана. Часы с открытым механизмом как раз такие: полностью автоматический механизм, квадратный корпус, видно шестерёнки через прозрачный циферблат. Заводятся от движения руки, никаких батареек.

Конечно, это не швейцарская классика — но на запястье выглядят на порядок дороже своих 10 750 рублей. Корпус из нержавеющей стали, задняя крышка тоже прозрачная. Для выходных, когда Apple Watch лежит на зарядке, — самое оно.

Цена: 10 750 рублей

POCO Pad M1 — Андроид-планшет дешевле iPad

Смотреть сериал перед сном на iPhone — это щуриться, горбиться и ронять телефон на лицо. Знакомо? Именно поэтому я давно присматривался к недорогому планшету, и POCO Pad M1 попал в точку. Экран 12,1 дюйма — и этого достаточно, чтобы кино превратилось из мучения в удовольствие. Конфигурация 8/256 ГБ, зарядка идёт в комплекте.

Для YouTube, книг и сериалов на диване — то, что нужно. Но планшет не только про потребление: игры тянет на высоких настройках, что для его цены неожиданно. Тонкий, лёгкий, держать удобно. За 16 тысяч рублей — вполне честное предложение для тех, кто давно хотел планшет, но не готов отдавать за iPad втрое больше.

Цена: 15 550 рублей

Копия iPhone 17 Pro Max — взял ради эксперимента

Давайте честно: иногда, конечно, хочется купить самый топовый iPhone, но душит жаба. Копия iPhone 17 Pro Max — это именно про внешний вид: оранжевый корпус, коробка один в один, логотип на месте. Визуально — очень похоже.

Но тут важно понимать: это не iPhone и близко. Начинка — типичный бюджетный Android, характеристики могут отличаться от заявленных. Камера, производительность, экран — всё на уровне ультрабюджетника. Покупать как основной смартфон я бы не стал, но как любопытный гаджет за 10к рублей — почему нет. Главное — не питать иллюзий.

Цена: 9 612 рублей

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158. ERID: Kra2449mN