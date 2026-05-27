Apple закрывает опасную лазейку для воров iPhone. Что изменится

Apple готовит новую защиту от уличных краж: iPhone сможет сам блокироваться, если система поймёт, что его выхватили из рук. Пока мы ждём iOS 27 с новыми функциями, в недрах текущей операционки нашли код, описывающий этот механизм. Деталей о сроках анонса пока нет, но разработка идёт активно.



Чем опасна кража iPhone с включённым экраном

За последние годы Apple серьёзно прокачала защиту от краж: функция «Локатор», блокировка активации и защита украденного устройства вместе делают украденный iPhone почти бесполезным для перепродажи. К этому добавляются задержки безопасности при попытке сменить пароль Apple ID или отключить «Локатор» вдали от дома.

Но есть слабое место. Если вор выхватывает iPhone в момент, когда экран разблокирован, почти все эти меры не срабатывают. У злоумышленника на руках живой, открытый смартфон, и времени до автоматической блокировки экрана достаточно, чтобы натворить дел — от чтения переписки до попытки увести деньги в банковских приложениях. Неудивительно, что взлом iPhone стоит целое состояние — Apple вкладывает огромные ресурсы в безопасность.

Автоблокировка iPhone при краже: что известно о функции

Новая функция отслеживает момент рывка: iPhone использует акселерометр и другие датчики, чтобы понять, что устройство буквально выдернули из руки владельца. Как только система убеждается, что это именно кража, а не случайное падение, телефон сам уходит в заблокированное состояние.

Похожий механизм уже работает у Google — он называется «Обнаружение кражи» и доступен на современных Android-смартфонах. Apple, судя по всему, делает свою версию с поправкой на собственную экосистему.

Как Apple Watch помогут понять, что iPhone украли

Чтобы система не блокировала телефон каждый раз, когда вы резко убираете его в карман, Apple добавит несколько проверок. Во-первых, расстояние до сопряжённых Apple Watch: если часы остаются рядом с iPhone, это явный признак, что устройство всё ещё у хозяина. Если айфон стремительно удаляется от часов — повод насторожиться.

Во-вторых, функция учитывает те же условия, что и защиту украденного устройства на iPhone: подключён ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в привычном месте — дома или на работе. Если рывок произошёл в незнакомом месте и вдали от ваших обычных точек, система не только заблокирует экран, но и включит дополнительные ограничения — те же, что действуют в режиме защиты украденного устройства.

Автоматическая блокировка iPhone после кражи: основные нюансы

Главная польза функции — закрытие сценария, который сейчас остаётся самым болезненным: кража разблокированного iPhone на улице, в кафе или в метро. Сегодня очень многое зависит от того, как быстро вы успеете заблокировать устройство через iCloud с другого телефона или компьютера. С новой функцией iPhone сделает это сам — в течение секунд после рывка.

Есть и нюансы, о которых стоит помнить заранее:

функция пока не анонсирована официально — это находка в коде, а не подтверждённый релиз

для надёжной работы, судя по описанию, желательны Apple Watch — без них останутся только датчики движения и геолокация

возможны ложные срабатывания: резкое движение в спортзале или на пробежке теоретически тоже может попасть под подозрение

Пока Apple официально не подтвердит функцию, относиться к ней стоит как к серьёзному слуху с опорой на код, а не как к гарантированному обновлению ближайшей iOS.

Настройки безопасности iPhone, которые стоит включить

Ждать новую функцию — нормально, но базовую защиту от кражи можно и нужно настроить уже сегодня. Минимум, который имеет смысл включить каждому владельцу iPhone:

включить защиту украденного устройства в настройках Face ID и пароля проверить, что «Локатор» активен и работает в фоне задать длинный код-пароль вместо привычных шести цифр отключить показ уведомлений с содержимым на заблокированном экране

Подробнее об этих и других настройках мы разбирали в материале про защиту iPhone от взлома и кражи — там собран рабочий чек-лист.

Стоит ли ждать новую защиту iPhone в следующих версиях iOS

Если вы живёте в большом городе, часто пользуетесь iPhone на ходу или в общественном транспорте — это та функция, ради которой имеет смысл следить за анонсами ближайших версий iOS. Владельцам Apple Watch автоматическая блокировка даст максимум пользы: связка часов и телефона как раз и закрывает самый частый сценарий уличной кражи.

Если же вы редко достаёте iPhone в людных местах, новость можно отложить в фоновую папку. Базовой защиты в виде защиты украденного устройства и «Локатора» для большинства бытовых ситуаций пока достаточно, а ради будущей функции точно не стоит менять устройство или подгонять привычки.