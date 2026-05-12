Я уже обновил свой iPhone 16 Plus на iOS 26.5 и вам тоже надо. Объясняю почему

Apple выпустила iOS 26.5 и iPadOS 26.5 с патчами для более чем 50 уязвимостей безопасности. Активно эксплуатируемых дыр среди них нет, но сам факт публикации описаний даёт злоумышленникам подсказки для атак на ещё не обновлённые устройства. Откладывать установку не стоит.



Что изменилось в iOS 26.5

В обновлении iOS 26.5 и iPadOS 26.5 устранено более 50 уязвимостей, и Apple перечислила их в своём документе по безопасности. На момент выпуска не было известных активно эксплуатируемых багов, но публикация документации потенциально даёт злоумышленникам подсказки об уязвимостях, которые ещё можно использовать на необновлённых устройствах.

Среди исправлений — несколько уязвимостей в обработке изображений, проблемы в ядре системы, а также баги, связанные с приложением «Команды», поиском Spotlight и снимками экрана. Отдельно Apple закрыла десять уязвимостей в WebKit — это движок, на котором работает Safari и любой браузер на iPhone. Через него злоумышленник мог получить доступ к чувствительным данным или вызвать сбой приложения.

Помимо этого, несколько патчей касаются компонентов, связанных с Bluetooth и Wi-Fi. Теоретически через эти уязвимости атакующий мог перехватить данные при подключении к публичным сетям. Apple также устранила проблему в механизме Sandbox, из-за которой приложение могло выйти за пределы своей песочницы и получить доступ к файлам других программ.

Если вы пользуетесь скрытыми возможностями iPhone вроде встроенного сканера документов или конвертера файлов, эти исправления для вас особенно актуальны — они затрагивают модули, которые работают с пользовательскими файлами.

Старые версии iOS: чем опасны

Когда Apple публикует список закрытых уязвимостей, она фактически рассказывает, что именно было сломано в предыдущей версии. Для владельцев устройств без обновления это превращается в окно возможностей для атак: специалисты по безопасности и злоумышленники одинаково внимательно читают такие документы.

Особенно важны патчи WebKit. Браузерные уязвимости часто эксплуатируются через обычный заход на вредоносную страницу — без скачивания файлов и без действий со стороны пользователя. Поэтому даже если вы аккуратны в интернете, риск всё равно есть.

Напомним, что и в предыдущем обновлении Apple серьёзно улучшила безопасность системы: в iOS 26.4.2 были закрыты критические уязвимости, которые уже использовались в реальных атаках. Тенденция очевидна — Apple выпускает патчи всё чаще, и игнорировать их с каждым разом всё опаснее.

Обновления безопасности для старых iPhone и iPad

Apple не забыла про устройства, которые не поддерживают iOS 26. Для них выпущены отдельные обновления безопасности:

iOS 18.7.9 и iPadOS 18.7.9

iPadOS 17.7.11

iOS 16.7.16 и iPadOS 16.7.16

iOS 15.8.8 и iPadOS 15.8.8

Если у вас iPhone или iPad, который застрял на старой версии системы, проверьте раздел «Обновление ПО» в настройках — соответствующий патч уже должен быть доступен. Это важно: старые устройства тоже подвержены части уязвимостей из общего списка, и Apple специально выделяет для них наиболее критичные исправления.

macOS Tahoe 26.5: что Apple исправила в новой ОС

Для macOS ситуация ещё серьёзнее: в macOS Tahoe 26.5 закрыто почти 70 уязвимостей. Это больше, чем в iOS, и объясняется тем, что настольная система имеет более широкую поверхность атаки — больше сетевых служб, больше фоновых процессов и больше возможностей для локального доступа.

Для тех, кто не может перейти на Tahoe, Apple выпустила macOS Sonoma 14.8.7 и macOS Sequoia 15.7.7 — с патчами безопасности для предыдущих поколений системы. Если ваш Mac работает на одной из этих версий, обновление тоже стоит установить в ближайшее время.

Как правильно установить iOS 26.5

Порядок действий стандартный, но на всякий случай напомним:

Откройте «Настройки» на iPhone или iPad, перейдите в раздел «Основные» — «Обновление ПО». Дождитесь появления iOS 26.5 или соответствующего патча для вашей версии системы. Подключите устройство к зарядке и Wi-Fi, нажмите «Обновить сейчас». На Mac откройте «Системные настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» и установите доступную версию.

Перед установкой имеет смысл убедиться, что в iCloud или локально есть свежая резервная копия — на случай, если что-то пойдёт не так. Особенно это касается владельцев старых устройств: на них обновления иногда требуют больше свободного места, чем ожидается.

Когда можно отложить установку iOS 26.5

Если коротко, то откладывать обновление не стоит. Это не функциональный апдейт, ради которого можно подождать неделю-две отзывов. Это патч безопасности, и его смысл — закрыть дыры до того, как ими начнут пользоваться.

Если у вас рабочий iPhone, iPad или Mac с доступом к почте, банку и мессенджерам — обновляйтесь в ближайшие дни. Подождать пару дней и почитать отзывы о стабильности — допустимо, но дольше тянуть нет смысла. Каждый день без обновления — это день, когда ваше устройство остаётся уязвимым для атак, описание которых уже находится в открытом доступе.