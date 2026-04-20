iOS 27: новая Siri с расширениями, настройка Liquid Glass и другие полезные изменения

До WWDC 2026 остаётся меньше двух месяцев. Конференция пройдёт с 8 по 12 июня, и именно на ней Apple покажет iOS 27. Обновление, по слухам, будет сфокусировано на стабильности — его уже сравнивают с легендарной Mac OS X Snow Leopard. Но совсем без новинок не обойдётся. О нескольких новых функциях iOS 27 мы уже рассказывали, а теперь подоспели слухи о главных изменениях. Центром презентации станет полностью переработанная Siri, а заодно появятся приятные мелочи для домашнего экрана и настройки интерфейса.



Новая Siri в iOS 27

Самое громкое нововведение — полностью обновлённая Siri. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple переносит интерфейс голосового ассистента прямо в Dynamic Island. Когда вы вызовете Siri, «островок» расширится и покажет строку с текстом «Search or Ask» и мерцающим курсором. Вокруг Dynamic Island появится характерное свечение. Кстати, именно его Apple уже показала в промографике WWDC 2026 — так что подсказка была на виду с самого начала.

Пока Siri обрабатывает запрос, в Dynamic Island будет отображаться статус. После обработки «островок» раскроется в полупрозрачную панель с результатами. Потянув её вниз, вы перейдёте к полноценному диалогу — почти как в iMessage.

Но главное — это отдельное приложение Siri. Оно будет предустановлено в iOS 27 и по возможностям напомнит ChatGPT или Claude. Внутри — полноценная история диалогов в виде пузырей сообщений, поиск по прошлым разговорам, избранные чаты, а также переключение между текстовым и голосовым режимами. Можно будет даже загружать документы и фотографии для анализа.

Расширения для Siri в iOS 27

Apple также тестирует системную кнопку «Ask Siri», которая появится в меню других приложений. Рядом с ней — опция «Write with Siri» прямо над клавиатурой, дающая быстрый доступ к инструментам написания текста.

Отдельного внимания заслуживает функция «Extensions». По слухам, в App Store появится специальный раздел — своего рода маркетплейс ИИ-интеграций. Сторонние разработчики смогут подключать своих ИИ-агентов к Siri, расширяя её возможности. Сейчас Siri уже умеет обращаться к ChatGPT, но «Extensions» сделают систему по-настоящему открытой.

Важный нюанс: Dynamic Island есть начиная с iPhone 14 Pro, но полноценный новый интерфейс Siri, скорее всего, будет работать только на iPhone 15 Pro и новее. Причина — требования Apple Intelligence к железу.

Настройка рабочего стола на iPhone в iOS 27

Небольшое, но давно ожидаемое улучшение. По информации того же Гурмана, в меню настройки домашнего экрана iOS 27 появятся кнопки «Отменить» и «Повторить».

Сейчас при долгом нажатии на рабочий стол вы видите четыре опции: «Добавить виджет», «Настроить», «Изменить обои» и «Изменить страницы». Apple планирует дополнить их двумя новыми кнопками. Случайно переместили иконку или удалили виджет — просто нажимаете «Отменить» и возвращаете всё как было. Передумали — жмёте «Повторить».

Насколько глубокой будет история отмен, пока неизвестно. Но для быстрых экспериментов с раскладкой домашнего экрана функция точно пригодится.

Отключение Liquid Glass на iPhone

Ещё одна новинка — расширенная настройка эффекта «Жидкое стекло», который Apple представила в iOS 26. Сейчас доступны лишь два варианта: «Прозрачное» и «Тонированное». В iOS 27 появится плавный ползунок, позволяющий тонко регулировать степень прозрачности и тонировки интерфейса.

После выхода iOS 26 многие пользователи жаловались, что Liquid Glass выглядит слишком навязчиво и мешает читаемости элементов, что Apple даже пришлось добавить пару настроек. Ползунок решит эту проблему: вы сами выберете, насколько выраженным будет эффект — от почти незаметного до максимально насыщенного. Для тех, кому текущий дизайн кажется слишком агрессивным, это будет настоящим спасением.

Когда выйдет iOS 27

Apple покажет iOS 27 на WWDC 2026, которая стартует 8 июня. Сразу после кейноута начнётся закрытое бета-тестирование для разработчиков, а публичная бета обычно появляется через несколько недель.

Финальный релиз iOS 27 для всех пользователей традиционно ожидается в сентябре — одновременно с выходом новых iPhone. Главный фокус обновления — не революционные функции, а стабильность, производительность и исправление ошибок. Побочный бонус такого подхода — вероятное увеличение времени автономной работы. После масштабного визуального обновления iOS 26 с Liquid Glass это выглядит логичным шагом.