iOS 27: новая Siri с расширениями, настройка Liquid Glass и другие полезные изменения

Кирилл Пироженко

До WWDC 2026 остаётся меньше двух месяцев. Конференция пройдёт с 8 по 12 июня, и именно на ней Apple покажет iOS 27. Обновление, по слухам, будет сфокусировано на стабильности — его уже сравнивают с легендарной Mac OS X Snow Leopard. Но совсем без новинок не обойдётся. О нескольких новых функциях iOS 27 мы уже рассказывали, а теперь подоспели слухи о главных изменениях. Центром презентации станет полностью переработанная Siri, а заодно появятся приятные мелочи для домашнего экрана и настройки интерфейса.

До выхода iOS 27 остается совсем немного времени

Новая Siri в iOS 27

Самое громкое нововведение — полностью обновлённая Siri. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple переносит интерфейс голосового ассистента прямо в Dynamic Island. Когда вы вызовете Siri, «островок» расширится и покажет строку с текстом «Search or Ask» и мерцающим курсором. Вокруг Dynamic Island появится характерное свечение. Кстати, именно его Apple уже показала в промографике WWDC 2026 — так что подсказка была на виду с самого начала.

Siri должна поумнеть. Ну теперь-то уж точно

Пока Siri обрабатывает запрос, в Dynamic Island будет отображаться статус. После обработки «островок» раскроется в полупрозрачную панель с результатами. Потянув её вниз, вы перейдёте к полноценному диалогу — почти как в iMessage.

Но главное — это отдельное приложение Siri. Оно будет предустановлено в iOS 27 и по возможностям напомнит ChatGPT или Claude. Внутри — полноценная история диалогов в виде пузырей сообщений, поиск по прошлым разговорам, избранные чаты, а также переключение между текстовым и голосовым режимами. Можно будет даже загружать документы и фотографии для анализа.

Расширения для Siri в iOS 27

Apple также тестирует системную кнопку «Ask Siri», которая появится в меню других приложений. Рядом с ней — опция «Write with Siri» прямо над клавиатурой, дающая быстрый доступ к инструментам написания текста.

Для Siri можно будет выпускать расширения

Отдельного внимания заслуживает функция «Extensions». По слухам, в App Store появится специальный раздел — своего рода маркетплейс ИИ-интеграций. Сторонние разработчики смогут подключать своих ИИ-агентов к Siri, расширяя её возможности. Сейчас Siri уже умеет обращаться к ChatGPT, но «Extensions» сделают систему по-настоящему открытой.

Важный нюанс: Dynamic Island есть начиная с iPhone 14 Pro, но полноценный новый интерфейс Siri, скорее всего, будет работать только на iPhone 15 Pro и новее. Причина — требования Apple Intelligence к железу.

Настройка рабочего стола на iPhone в iOS 27

Небольшое, но давно ожидаемое улучшение. По информации того же Гурмана, в меню настройки домашнего экрана iOS 27 появятся кнопки «Отменить» и «Повторить».

Рабочий стол будет проще настроить, чем сейчас

Сейчас при долгом нажатии на рабочий стол вы видите четыре опции: «Добавить виджет», «Настроить», «Изменить обои» и «Изменить страницы». Apple планирует дополнить их двумя новыми кнопками. Случайно переместили иконку или удалили виджет — просто нажимаете «Отменить» и возвращаете всё как было. Передумали — жмёте «Повторить».

Насколько глубокой будет история отмен, пока неизвестно. Но для быстрых экспериментов с раскладкой домашнего экрана функция точно пригодится.

Отключение Liquid Glass на iPhone

Ещё одна новинка — расширенная настройка эффекта «Жидкое стекло», который Apple представила в iOS 26. Сейчас доступны лишь два варианта: «Прозрачное» и «Тонированное». В iOS 27 появится плавный ползунок, позволяющий тонко регулировать степень прозрачности и тонировки интерфейса.

После выхода iOS 26 многие пользователи жаловались, что Liquid Glass выглядит слишком навязчиво и мешает читаемости элементов, что Apple даже пришлось добавить пару настроек. Ползунок решит эту проблему: вы сами выберете, насколько выраженным будет эффект — от почти незаметного до максимально насыщенного. Для тех, кому текущий дизайн кажется слишком агрессивным, это будет настоящим спасением.

Когда выйдет iOS 27

iOS 27 представят на WWDC 2026

Apple покажет iOS 27 на WWDC 2026, которая стартует 8 июня. Сразу после кейноута начнётся закрытое бета-тестирование для разработчиков, а публичная бета обычно появляется через несколько недель.

Финальный релиз iOS 27 для всех пользователей традиционно ожидается в сентябре — одновременно с выходом новых iPhone. Главный фокус обновления — не революционные функции, а стабильность, производительность и исправление ошибок. Побочный бонус такого подхода — вероятное увеличение времени автономной работы. После масштабного визуального обновления iOS 26 с Liquid Glass это выглядит логичным шагом.

