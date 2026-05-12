Я включил новые скрытые обои из iOS 26.5 на iPhone в России. Заходи, научу

В iOS 26.5 Apple добавила новый набор ярких обоев с цветными полосами, которые можно настроить под себя. Но если вы зайдёте в галерею обоев прямо сейчас — скорее всего, ничего нового не увидите. Всё дело в региональных ограничениях. Если вы ещё не обновились до iOS 26.5, самое время это сделать. Рассказываем, как обойти ограничение и поставить стильные заставки на свой iPhone.



Новые обои iOS 26.5 с настройкой цветов

В обновлении iOS 26.5 появилась коллекция динамических обоев под названием Pride Luminance. Это не одна картинка, а целый набор — 11 готовых вариантов плюс конструктор, в котором вы сами выбираете цвета.

Обои представляют собой вертикальные цветные полосы, которые красиво переливаются при разблокировке iPhone. На экране блокировки они выглядят одним образом, а на рабочем столе — немного иначе. На моделях с Always-On Display заставка ведёт себя ещё интереснее: цвета приглушаются и мягко мерцают.

Главная фишка — конструктор цветов. Можно выбрать от 1 до 12 оттенков и собрать свою уникальную комбинацию. Apple предлагает десятки цветов на выбор, так что вариантов — тысячи. Хотите обои в тон чехлу или под цвет интерьера — легко.

Коллекция Pride Luminance доступна не во всех регионах. Если ваш iPhone настроен на Россию, новые обои просто не появятся в галерее. Вы обновитесь до iOS 26.5, откроете настройки обоев — а там всё по-старому. Это не баг и не ошибка. Apple ограничивает доступ к этим заставкам на уровне региона. Но решение простое — нужно временно сменить регион iPhone на США. Это не влияет на App Store, не сбрасывает данные и не ломает ничего в системе. Просто открывает доступ к скрытому контенту.

Смена региона iPhone без смены Apple ID

Первый шаг — разблокировать доступ к новым обоям. Для этого:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в «Основные» — «Язык и регион». Нажмите на пункт «Регион». Выберите «Соединённые Штаты» из списка. Подтвердите смену региона.

Язык системы при этом останется русским — меняется только региональная привязка. Из заметных изменений: формат даты может переключиться на американский (месяц/день/год), а температура — на Фаренгейт. Всё это можно поправить вручную в тех же настройках, где вы меняли регион, не возвращая регион обратно.

Как найти и установить новые обои в iOS 26.5

Теперь, когда регион сменён, идём за обоями:

Откройте «Настройки» — «Обои». Нажмите «Добавить новые обои». Пролистайте галерею вниз до конца. Рядом с надписью «Прайд» нажмите кнопку «Загрузить». Дождитесь загрузки коллекции — это займёт несколько секунд.

После загрузки вы увидите 11 готовых вариантов с разными цветовыми схемами. Выберите тот, что с вертикальными цветными полосами — он выглядит ярче и интереснее остальных.

Настройка новых обоев на экране блокировки iPhone

Вот тут начинается самое интересное. Выбрав вариант с полосами, листайте справа налево через предложенные комбинации. В какой-то момент iPhone предложит вам выбрать цвета самостоятельно — это и есть конструктор.

В нём нужно:

Выбрать от 1 до 12 цветов из палитры. Менять оттенки, пока результат не понравится. Посмотреть, как обои будут выглядеть на экране блокировки в реальном времени.

Когда подберёте идеальную комбинацию, нажмите «Добавить» и выберите, куда применить обои — на экран блокировки, рабочий стол или оба сразу. Готово.

Что будет с обоями, если вернуть регион iPhone на Россию

Если вернуть регион на Россию, обои сразу же пропадут из настроек iPhone. Apple привязывает эту коллекцию к региону, поэтому при смене обратно на Россию система просто вновь скроет заставку.

Но переживать не стоит. Регион «Соединённые Штаты» в настройках никак не влияет на повседневное использование iPhone. App Store, Apple ID, банковские приложения, операторы связи — всё продолжит работать как раньше. Единственное, что может измениться, — формат даты и единицы измерения, но это легко поправить вручную в тех же настройках. Так что смело оставляйте американский регион и наслаждайтесь новыми обоями.

Обои iOS 26.5 с настройкой цветов: кому стоит их включить

Если хотите яркую и необычную заставку, которую можно настроить до мелочей, — определённо да. Это одни из самых гибких системных обоев, которые Apple когда-либо выпускала. Вместо стандартного набора из пяти-шести вариантов вы получаете конструктор с десятками оттенков и динамическими эффектами.

Смена региона занимает 30 секунд и ни на что не влияет. Это не джейлбрейк, не сторонние приложения и не какой-то сложный трюк. Просто скрытая функция iOS 26.5, о которой Apple не рассказывает российским пользователям.