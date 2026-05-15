Какой iPad не стоит покупать в 2026 году

Базовый iPad всегда привлекал достаточно внимания покупателей. Недорогой, с достаточной производительностью для учёбы, просмотра видео и нетяжёлых рабочих задач. Но в 2026 году модель с чипом A16 стала тем самым планшетом, который лучше обойти стороной — даже если бюджет ограничен. Если вы задумались о покупке, лучше подождать выхода новых планшетов Apple — особенно если вы живёте в России.



Apple Intelligence на iPad в России: зачем нужен

Apple обновила базовый iPad в марте 2025 года, и с тех пор прошло больше года. Само по себе это уже повод задуматься: компания явно готовит замену. Но главная проблема даже не в возрасте устройства, а в том, что внутри стоит чип от iPhone 14 Pro образца 2022 года. И этот чип не поддерживает Apple Intelligence.

Кто-то скажет: а какая разница? В России Apple Intelligence толком не работает. Для активации нужен английский язык интерфейса, часть функций завязана на облако, а русского языка в Writing Tools и Smart Reply так и нет. И формально это правда — прямо сейчас вы теряете не так уж много.

Есть одно исключение: функция «Ластик» в «Фото» (Clean Up). Он работает локально, не привязан к языку и отлично удаляет лишние объекты со снимков. На iPad с A16 его просто нет. И если вы хоть иногда редактируете фотографии на планшете, это заметная потеря. Но настоящая проблема — не в том, чего нет сегодня. А в том, чего не будет завтра.

Новые ИИ-функции iPadOS 27: почему важна поддержка Apple Intelligence

На WWDC 2026, которая пройдёт 8 июня, Apple покажет iOS 27 и iPadOS 27. И судя по последней информации, которая появляется в сети, там будут по-настоящему важные изменения.

Начнём с главного: в iOS 27 появится возможность выбрать ИИ-ассистента по умолчанию. Вместо Siri можно будет назначить ChatGPT, Gemini или Claude — и они будут работать прямо через системный интерфейс. Не отдельным приложением, а как полноценная замена голосового помощника. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple тестирует эту интеграцию уже сейчас.

Почему это важно для России? Потому что ChatGPT, Gemini и Claude прекрасно работают на русском языке. Siri до сих пор не получила полноценных ИИ-функций на русском, и неизвестно, когда получит. А вот сторонние модели уже сейчас умеют генерировать тексты, отвечать на сложные вопросы, анализировать документы и помогать с переводами. Если Apple даст возможность использовать их вместо Siri на системном уровне — это кардинально изменит ценность Apple Intelligence для российских пользователей.

И на iPad с чипом A16 всё это работать не будет. Ни при каких обстоятельствах. Это аппаратное ограничение, которое не обойти обновлением софта.

Окна в iPadOS 26: чем базовый iPad уступает более мощным моделям

В iPadOS 26 Apple внедрила оконную многозадачность — теперь приложения на iPad открываются в отдельных окнах, как на Mac. Можно свободно перемещать их по экрану, менять размер, работать с несколькими программами одновременно. В iPadOS 26.1 вернули Slide Over, а в 26.2 довели жесты до ума.

Формально всё это работает и на iPad с A16. Но на практике — с заметными ограничениями. Чип от iPhone 14 Pro с 6 ГБ оперативной памяти справляется с двумя-тремя окнами, а дальше начинаются подтормаживания и перезагрузки приложений в фоне. Новый iPad с чипом A18 и 8 ГБ оперативки будет держать больше окон стабильнее — это критически важно, если вы действительно хотите использовать iPad как рабочий инструмент, а не просто большой экран для YouTube.

С iPadOS 27 многозадачность продолжит развиваться. Apple добавит строку меню в каждом приложении, улучшит управление окнами и, вероятно, сделает систему ещё требовательнее к железу. iPad с A16 рискует стать «планшетом, на котором всё вроде бы есть, но всё немного тормозит».

Новый базовый iPad 2026: чип A18, память и Apple Intelligence

Следующий базовый iPad, который, по данным инсайдеров, выйдет во второй половине 2026 года, получит чип A18. Тот же процессор, что стоит в iPhone 16. Это означает поддержку Apple Intelligence, 8 ГБ оперативной памяти, более мощный Neural Engine и значительно лучшую энергоэффективность.

Марк Гурман ещё в марте 2026 года сообщил, что устройство «готово к выпуску» и выйдет в этом году. При этом в первой половине года его так и не показали — значит, ждать стоит ближе к осени, вероятнее всего, в сентябре-октябре.

Некоторые источники, в частности Macworld, допускают, что Apple может поставить даже чип A19. Но большинство инсайдеров сходятся на A18 — и для базового iPad этого более чем достаточно.

Как выбрать iPad на несколько лет и не потерять новые функции

В России iPad покупают не так, как в США. Здесь нет возможности просто зайти в Apple Store и обменять устройство. Купленный планшет остаётся с вами надолго — на три, четыре, а то и пять лет. И вот тут отсутствие Apple Intelligence превращается из мелкого неудобства в серьёзную проблему на перспективу. Да, сейчас ИИ от Apple не представляет особой ценности, но следующие обновления легко могут заставить пожалеть, что вы не подождали несколько месяцев до выхода более производительного решения.

Apple уже сделала Apple Intelligence центральной частью экосистемы. Каждое следующее обновление iOS и iPadOS будет добавлять новые ИИ-функции, и все они будут требовать совместимого чипа. iPad с A16 окажется за бортом уже даже не через год-полтора, а возможно через несколько месяцев — и не потому, что перестанет работать, а потому, что половина новых возможностей системы будет для него просто недоступна.

Если вам нужен iPad именно сегодня — посмотрите в сторону iPad mini или iPad Air. Оба поддерживают Apple Intelligence, оба будут получать все новые функции. Да, они дороже. Но разница в цене окупится тем, что планшет останется актуальным на годы вперёд.

Если же бюджет строго ограничен и вы нацелены именно на базовый iPad — просто подождите. Несколько месяцев терпения обеспечат вам устройство с поддержкой всех будущих ИИ-функций, включая выбор ChatGPT вместо Siri, новую систему поиска и всё остальное, что Apple покажет на WWDC и внедрит осенью. Это тот случай, когда ожидание действительно стоит того.