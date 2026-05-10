Геймпад на iPad работает не только в играх: вот что он умеет

Bluetooth-геймпад на iPad может не только управлять персонажами в играх, но и навигировать по домашнему экрану, запускать приложения и переключаться между ними. Эта функция превращает iPad в подобие игровой консоли и особенно полезна геймерам, пользователям с ограниченными возможностями, а также тем, кто подключает планшет к телевизору. Ранее мы уже рассказывали, как подключить контроллер к iPhone — в этой статье разберём пошаговые инструкции для iPad: подключение контроллера, управление интерфейсом iPadOS и настройку кнопок.



Контроллеры, которые можно подключить к iPad

iPadOS поддерживает большинство популярных Bluetooth-контроллеров. Для управления интерфейсом и запуска приложений подойдёт любой совместимый геймпад — разницы в поведении между брендами нет. Вот основные варианты:

PlayStation: DualShock 4 (PS4), DualSense и DualSense Edge (PS5)

Xbox: Xbox Wireless Controller (модели с Bluetooth, включая контроллеры от Xbox Series X/S)

Nintendo Switch: Joy-Con (по отдельности или парой), Nintendo Switch Pro Controller

8BitDo: SN30 Pro, Pro 2, Ultimate и другие модели с обновлённой прошивкой

Специализированные MFi-контроллеры: SteelSeries Nimbus+, Backbone One, Razer Kishi и другие

Поддержка контроллеров Nintendo Switch появилась в iOS 16 и iPadOS 16. Контроллеры PlayStation 5 DualSense работают с iPad начиная с iPadOS 14.5. Для контроллеров 8BitDo может потребоваться обновление прошивки через фирменное приложение — об этом стоит помнить перед первым подключением.

iPad также поддерживает проводное подключение контроллеров через USB-C. Если у вас iPad с разъёмом USB-C (iPad Pro, iPad Air 4-го поколения и новее, iPad mini 6-го поколения), можно просто подсоединить геймпад кабелем — дополнительных настроек не потребуется.

Как подключить геймпад к iPad по Bluetooth

Процесс подключения одинаков для всех Bluetooth-контроллеров и занимает меньше минуты. Единственное отличие — способ входа в режим сопряжения: у каждого бренда своя комбинация кнопок.

Откройте на iPad приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Bluetooth». Убедитесь, что Bluetooth включён. Переведите геймпад в режим сопряжения (Pairing Mode). Для DualShock 4 и DualSense — зажмите одновременно кнопки PS и Share, пока световой индикатор не начнёт быстро мигать. Для Xbox — удерживайте кнопку сопряжения на корпусе контроллера (маленькая кнопка рядом с USB-разъёмом). Для Joy-Con — зажмите кнопку синхронизации на боковой грани. Для Nintendo Switch Pro Controller — удерживайте кнопку синхронизации на верхнем торце. В списке устройств Bluetooth на iPad появится название контроллера. Нажмите на него, чтобы подключиться. Когда подключение установлено, индикатор контроллера перестанет мигать. iPad запомнит устройство и в дальнейшем будет подключаться автоматически при включении геймпада.

Если контроллер не появляется в списке, убедитесь, что он не подключён к другому устройству (консоли, компьютеру). Некоторые контроллеры одновременно поддерживают связь только с одним устройством. В этом случае отключите его от предыдущего устройства и повторите попытку.

Как управлять iPad с геймпада без касания экрана

После подключения геймпад работает в играх сразу. Но кроме этого он позволяет перемещаться по домашнему экрану iPad и запускать приложения без прикосновения к экрану. Навигация работает по принципу, похожему на Apple TV: вы перемещаете выделение между элементами и подтверждаете выбор кнопкой.

Перейдите на домашний экран iPad. Используйте левый стик или крестовину (D-pad) для перемещения между иконками приложений. Текущее выделенное приложение будет визуально подсвечиваться. Когда нужное приложение выделено, нажмите кнопку «A» на контроллере Xbox или кнопку «X» (крестик) на контроллере PlayStation, чтобы открыть его. Для возврата к домашнему экрану нажмите кнопку Xbox (Guide) или кнопку PS на соответствующем контроллере.

Важно понимать, что этот режим навигации отличается от управления через трекпад или мышь. Геймпад не перемещает курсор по экрану — вместо этого он переключает фокус между элементами интерфейса. Это удобно для быстрого запуска приложений, но не подходит для точных действий вроде редактирования текста.

Настроить кнопки геймпада на iPad

iPadOS позволяет переназначить кнопки подключённого геймпада. Можно создать общую раскладку для всей системы или отдельные профили для конкретных игр.

Откройте «Настройки» и перейдите в «Основные», затем «Контроллер». Выберите подключённый контроллер из списка. Нажмите «По умолчанию» (Default), чтобы настроить общую раскладку кнопок. Чтобы создать раскладку для конкретной игры, нажмите «Добавить игру» (Add Game) и выберите нужное приложение из списка.

Раздел «Контроллер» в настройках iPad появляется только при подключённом геймпаде. Если вы не видите этот пункт, убедитесь, что контроллер подключён и распознан системой. Здесь же можно инвертировать оси стиков, поменять местами кнопки и настроить чувствительность триггеров — набор опций зависит от модели контроллера. Кстати, если хотите подобрать удобный контроллер для игр на iPhone, мы собрали подборку лучших вариантов.

Buddy Controller на iPad: как играть вдвоём за одного персонажа

iPadOS поддерживает режим Buddy Controller — возможность объединить два контроллера для управления одним игровым персонажем. Второй человек может помогать проходить сложные моменты в игре, дублируя или дополняя управление основного игрока.

Подключите два совместимых контроллера к iPad (по Bluetooth или проводным способом). Перейдите в «Настройки», затем «Основные» и «Контроллер». Нажмите «Buddy Controller». Выберите основной контроллер, затем дополнительный.

Buddy Controller совместим с любой игрой, поддерживающей управление с геймпада. Эта функция особенно ценна для людей с ограниченными возможностями — помощник может взять на себя часть управления, не мешая основному игроку.

Как управлять iPad с геймпада при подключении к телевизору

Возможность навигации с геймпада раскрывается в полной мере, когда iPad подключён к внешнему монитору или телевизору. В таком сценарии вы управляете планшетом на расстоянии — без необходимости подходить к нему и касаться экрана. Подключить iPad к внешнему экрану можно несколькими способами:

USB-C / HDMI: через кабель USB-C на HDMI или USB-C хаб с HDMI-выходом. Работает с iPad Pro, iPad Air (4-го поколения и новее) и iPad mini 6.

AirPlay: беспроводная трансляция на Apple TV или совместимый Smart TV. Удобно, но возможна небольшая задержка.

При подключении к телевизору iPad фактически превращается в домашнюю игровую приставку. Вы запускаете игру с геймпада, не вставая с дивана, а изображение транслируется на большой экран. Для облачного гейминга (Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW) через специализированные приложения такой сценарий особенно удобен.

Какие игры на iPad поддерживают геймпад

Поддержка геймпада зависит от конкретного приложения — её должен реализовать разработчик. На практике ситуация такая:

Практически все игры из каталога Apple Arcade поддерживают управление контроллером .

. Многие популярные тайтлы из App Store — Minecraft, Genshin Impact, Dead Cells, Call of Duty: Mobile, Stardew Valley — работают с геймпадом.

Облачные игровые сервисы (Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, Steam Link) полноценно поддерживают контроллер.

Неигровые приложения в подавляющем большинстве не поддерживают управление с геймпада — для них по-прежнему нужен сенсорный экран, трекпад или мышь.

Проверить совместимость конкретной игры с контроллером можно в описании приложения в App Store — ищите пометку «Game Controller Support» в разделе «Supports» (Поддержка). Также полезен сторонний ресурс controller.wtf, где сообщество собирает список проверенных игр с поддержкой геймпада. А если хотите попробовать AAA-экшен на устройствах Apple, почитайте наш гайд о том, как скачать и запустить Control на iPhone.

iPad не видит геймпад: что делать

Если возникли сложности с подключением или работой контроллера, попробуйте следующее:

Убедитесь, что на iPad установлена актуальная версия iPadOS . Обновите систему через «Настройки», «Основные», «Обновление ПО».

. Обновите систему через «Настройки», «Основные», «Обновление ПО». Проверьте заряд контроллера — разряженный геймпад может подключаться нестабильно.

Отключите контроллер от других устройств. Многие геймпады запоминают предыдущее сопряжение и пытаются подключиться к консоли или ПК.

Забудьте устройство и подключите заново: перейдите в «Настройки», «Bluetooth», нажмите значок информации рядом с именем контроллера и выберите «Забыть это устройство». Затем повторите сопряжение.

Сократите количество активных Bluetooth-устройств поблизости — это уменьшит помехи.

Для контроллеров 8BitDo убедитесь, что установлена актуальная прошивка через фирменное приложение.

Если раздел «Контроллер» не появляется в «Настройки» — «Основные», значит iPad не распознал подключённое устройство. Попробуйте перезагрузить и iPad, и контроллер, а затем подключить геймпад заново.

Bluetooth-контроллер на iPad — это не только про игры. С его помощью можно перемещаться по домашнему экрану, запускать приложения и полностью управлять планшетом без касания экрана. Подойдут контроллеры от PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и других производителей — все они подключаются через стандартное меню Bluetooth. Для полноценного игрового опыта настройте раскладку кнопок под себя в разделе «Основные» — «Контроллер», а при подключении к телевизору iPad буквально превращается в игровую приставку. Если ваша основная задача — игры, выбирайте контроллер того бренда, к которому привыкли: iPadOS показывает подсказки кнопок в стиле ABXY (Xbox) в большинстве игр, но DualSense от PlayStation предлагает адаптивные триггеры и тактильную отдачу в ряде поддерживаемых тайтлов.