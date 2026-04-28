4 причины, почему вы захотите складной iPhone Ultra сразу после презентации Apple

Миша Королев

Складной iPhone обрастает всё новыми подробностями, и уже сейчас можно выделить четыре главных аргумента, которыми Apple будет продавать устройство. Ориентировочная цена составит около $2 000 — это примерно от 215 000 ₽ в России по текущему курсу. Но пока даже непонятно, как Apple назовёт складной Айфон — iPhone Fold, iPhone Ultra или как-то иначе. Разбираемся, какие из аргументов реально работают на пользователя, а какие — лишь маркетинг.

iPhone Ultra точно станет популярным. Фото.

iPhone Ultra точно станет популярным

Каким будет первый складной iPhone от Apple

Важная оговорка: всё, что обсуждается ниже, — это утечки и прогнозы, а не подтверждённые Apple характеристики. Официального анонса складного iPhone не было, дата выхода не названа, цена в $2 000 — тоже ориентир из инсайдов, а не прайс-лист Apple.

iPhone Fold: четыре причины, почему все будут хотеть эту складную революцию

Про iPhone Ultra известно уже почти все

Из ключевых деталей, которые упоминаются чаще всего:

  • внутренний складной экран ориентировочно 7,8 дюйма — почти как у iPad mini 7 с его 8,3 дюйма
  • корпус короче и шире, чем у обычных iPhone
  • устройство, по слухам, станет самым тонким iPhone в истории — тоньше iPhone Air более чем на миллиметр
  • ожидаемая цена — около $2 000

Недавно появились новые изображения складного iPhone, которые раскрыли важное изменение в дизайне — корпус выглядит компактнее, чем ожидалось ранее.

Складной iPhone вместо iPad mini

Главный коммерческий козырь iPhone Fold — простота описания. Все лучшие складные смартфоны, которые есть сегодня, работают на Android, и многие владельцы iPhone не готовы переходить на другую систему ради форм-фактора. Складной iPhone закрывает эту дыру в линейке.

Складной iPhone вместо iPad mini. В раскрытом виде смартфон будет как планшет. Фото.

В раскрытом виде смартфон будет как планшет

Формулировка «iPhone, внутри которого iPad» работает как готовый рекламный слоган: понятно сразу и без технических подробностей. Сравнение с iPad — сильный ход ещё и потому, что планшеты Apple давно считаются эталоном на рынке. Внутренний экран в 7,8 дюйма по площади будет меньше iPad mini из-за более широкого и короткого корпуса самого смартфона, но для большинства задач — почты, видео, работы с двумя приложениями — этого хватит.

Насколько прочным будет складной iPhone

Это самый уязвимый пункт. История складных смартфонов началась с провального запуска Galaxy Fold, когда Samsung пришлось в последний момент откладывать релиз из-за ломающихся экранов. Осадок у части аудитории остался: складной — значит хрупкий.

Шарнир и складка — главные слабые места любого фолдабла

Шарнир и складка — главные слабые места любой раскладушки, но Apple собирается использовать топовые материалы

Но Apple была бы не Apple, если бы не обыграла этот момент на презентации. Наверняка нам покажут красивый ролик, где расскажут, что это самый прочный складной смартфон в истории. На самом деле, скорее всего, так и будет. Подобные устройства уже давно не так просто сломать, как в первых поколениях, и Apple наверняка на этом сыграет, ну а вы получите один из самых крепких iPhone в истории. Хотя с дуру можно сломать хоть что.

Будет ли iPhone Fold мощнее обычных iPhone

С чипами у Apple ситуация простая: её процессоры стабильно входят в число лучших на рынке — и по производительности, и по энергоэффективности. Графика во флагманских Snapdragon иногда обходит Apple, но в повседневных задачах разница для пользователя незаметна.

Будет ли iPhone Fold мощнее обычных iPhone. Один из этих чипов станет сердцем нового айфона. Фото.

Один из этих чипов станет сердцем нового айфона

Вопрос в другом: нужен ли iPhone Fold отдельный «суперчип»? Есть предположение, что Apple может представить особую версию A20, которая будет мощнее A20 Pro в обычном iPhone 18 Pro, — но это пока чистое предположение без подтверждения. Для большинства покупателей разговор о чипе — фоновый: они и так знают, что iPhone тормозить не будет. И всё же есть три главных отличия iPhone Fold от обычных iPhone, которые выходят далеко за рамки процессора.

Сколько будет стоить iPhone Fold в России

Здесь начинается настоящая проверка. $2 000 — это примерно от 215 000 ₽ в России, и никакой маркетинг не отменяет того факта, что для большинства это сумма из категории «крупная покупка года». Зато можно будет потом козырять, что вы смогли купить самый дорогой айфон в истории, и для многих этот имиджевый момент будет определяющим. Лично знаю пару человек, которые готовы терпеть неудобный форм-фактор, лишь бы все видели, что то, чем они пользуются, самое дорогое.

С другой стороны, у складного iPhone есть козырь, которого не было у Vision Pro: Samsung уже доказала, что рынок складных за $2 000 существует — Galaxy Z Fold 7 продаётся и считается одной из лучших раскладушек. То есть Apple выходит не на пустое поле, а в нишу, которую конкуренты уже разогрели. К тому же Apple, вероятно, готовит целую линейку Ultra-устройств, так что высокая цена может стать частью новой стратегии.

Стоит ли покупать складной iPhone на старте продаж

Стоит ли покупать складной iPhone на старте продаж. Вы точно захотите новый смартфон от Apple. Хотя бы попробовать. Фото.

Вы точно захотите новый смартфон от Apple. Хотя бы попробовать

Пока всё, что мы обсуждаем, — слухи, но если они подтвердятся, картина получается такой:

  • Кому стоит присмотреться: владельцам iPhone, которые давно хотят попробовать складной форм-фактор, но не готовы уходить на Android; тем, кто реально использует iPad mini и хочет совместить его со смартфоном
  • Кому можно спокойно пропустить: тем, у кого уже есть связка iPhone + iPad и она устраивает; тем, для кого 215 000 ₽ за телефон — заведомо избыточная трата; тем, кто часто роняет смартфон и не хочет переживать за складной экран

До официального анонса любые рассуждения о четырёх «козырях» iPhone Fold — это разбор маркетинговой стратегии, а не устройства. Полезно понимать, на чём Apple, скорее всего, будет строить кампанию: «iPhone с iPad внутри», прочность, производительность и цена как маркер премиальности. Но принимать решение о покупке имеет смысл только после релиза, реальных тестов на прочность и понятной цены для российского рынка. Пока же — это любопытный слух, не более.

