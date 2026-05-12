Новая настройка macOS 26.5: как включать Mac mini, iMac и Mac Studio без кнопки питания

Если вас раздражает кнопка питания Mac mini, спрятанная на дне корпуса, в macOS 26.5 наконец-то появилось решение. Новая настройка Power control в разделе «Энергопотребление» позволяет настроить автоматическое включение Mac mini при подключении к сети и управлять питанием через сторонние аксессуары. Если вы ещё не установили обновление, загляните в наш обзор — там подробно рассказано, что нового в macOS Tahoe 26.5. А здесь разбираем, как работает функция, на каких моделях она доступна и кому пригодится.



Кнопка питания Mac mini M4: в чём ее проблема

Когда Apple представила Mac mini на чипе M4, корпус компьютера стал заметно компактнее, но кнопка питания переехала на дно корпуса. Чтобы его выключить или включить, приходится приподнимать его, нащупывать кнопку пальцем и нажимать вслепую. Для настольного компьютера, который большую часть времени стоит на столе и подключён к монитору, это выглядит странно.

Жалобы пользователей появились сразу после релиза модели, и Apple, судя по всему, услышала их. В обновлении macOS 26.5 компания добавила настройку, которая фактически делает физическую кнопку необязательной для повседневного включения компьютера. Кстати, если вы только выбираете себе Mac mini, имейте в виду — Apple недавно убрала из продажи младшую модель. Мы разбирали, какую версию Mac mini теперь стоит брать.

Новая настройка питания Mac в macOS 26.5

Power control — это новый раздел настроек энергопотребления, который появился вместе с выходом macOS Tahoe 26.5. Он предлагает два сценария управления питанием настольного Mac:

автоматическое включение компьютера при подаче электропитания — например, после отключения света или когда вы воткнули кабель в розетку;

выключение и перезагрузку через внешние аксессуары, подключаемые к Mac.

Сама Apple в документе поддержки прямо отмечает, что функция полезна в ситуациях, когда у вас нет удобного доступа к кнопке питания. По сути, это официальное признание неудобства, на которое жаловались владельцы Mac mini M4.

На каких Mac работает Power control в macOS 26.5

Функция Power control работает не на всех компьютерах Apple — только на современных настольных моделях с чипом Apple Silicon. На сегодня список поддерживаемых устройств такой:

Mac mini с чипом M4 и M4 Pro (модель 2024 года);

iMac с чипом M4 (модель конца 2024 года);

Mac Studio 2025 года с чипами M4 Max и M3 Ultra.

На MacBook Air и MacBook Pro настройка не появится — у ноутбуков своя логика управления питанием, связанная с аккумулятором и крышкой. Старые модели Mac mini и iMac на M1, M2 и M3 тоже остались за бортом: видимо, дело в аппаратных требованиях контроллера питания.

Автозапуск Mac при подаче питания

Чтобы Mac mini, iMac или Mac Studio включался сам, как только на него подаётся напряжение, нужно обновиться до macOS 26.5 и сделать несколько шагов:

Откройте «Системные настройки» из меню Apple в левом верхнем углу экрана. Перейдите в раздел «Энергопотребление». Найдите подраздел Power control. Если его нет, проверьте версию macOS — она должна быть 26.5 или новее. Включите опцию автоматического запуска при подключении к сети. Закройте настройки — изменения сохраняются автоматически.

После этого достаточно отключить и снова подключить кабель питания, и Mac стартует без нажатия кнопки. Это удобно при перебоях с электричеством: компьютер вернётся в рабочее состояние сам, без вашего участия.

Управление питанием Mac через внешнюю кнопку

Вторая часть Power control — возможность выключать и перезагружать Mac через внешние переключатели. Это так называемые ассистивные аксессуары: кнопки, педали, сенсорные панели, которые подключаются к компьютеру по Bluetooth или USB.

Изначально такие устройства создавались для людей с ограниченными возможностями, которым сложно дотянуться до кнопки питания или нажать её. Но пользоваться функцией могут все. Например, можно поставить большую механическую кнопку на стол рядом с монитором и включать ей Mac mini, не наклоняясь к корпусу. Полный список совместимых аксессуаров Apple публикует на странице ассистивных технологий.

Зачем нужен автоматический запуск Mac в macOS 26.5

Автоматический запуск и управление питанием через переключатели — нишевые функции, но они закрывают несколько реальных сценариев использования:

Mac mini как домашний сервер. Если компьютер работает в режиме медиасервера, файлового хранилища или удалённой рабочей станции, важно, чтобы после отключения электричества он включался сам. О том, почему ИИ-агенты лучше работают на Mac mini, мы рассказывали отдельно.

Mac, спрятанный за монитором. Многие крепят Mac mini к VESA-кронштейну на задней стенке монитора. Доступ к кнопке в такой конфигурации почти невозможен.

Студии и офисы. Когда компьютер стоит в стойке или нише, физическая кнопка вообще оказывается недоступной.

Пользователи с ограниченными возможностями. Внешний переключатель снимает необходимость тянуться к корпусу.

Тем, кто использует Mac mini как обычный домашний компьютер и включает его раз в день, новая настройка тоже пригодится — хотя бы потому, что больше не придётся щупать пальцем дно корпуса.

Что нового в macOS 26.5

В целом macOS Tahoe 26.5 — небольшое обновление. Основные изменения в линейке Apple на этот раз пришлись на iOS 26.5 и iPadOS 26.5, где появились новые обои, сквозное шифрование для RCS-сообщений и другие функции. Для Mac главным практическим нововведением стал именно раздел Power control.

Если вы давно не обновлялись, сейчас хороший повод установить новую версию: помимо настройки питания, в обновление вошли исправления безопасности. Тема безопасности для Mac в этом году звучит особенно громко — на фоне новостей о вредоносных программах. О том, как один из таких случаев развивался, мы писали в материале второй взлом macOS за три недели.

Безопасно ли включать автозапуск Mac при подаче питания

Функция безопасна и не влияет на производительность, но включать её имеет смысл не всем. Если Mac mini стоит в открытом доступе и вы хотите, чтобы он всегда был готов к работе после отключения электричества — включайте. Если же компьютер часто перевозится, подключается к разным розеткам или используется в публичных местах, автоматический запуск может оказаться лишним: проще оставить ручное управление.

Перед включением функции стоит убедиться, что в системе настроен автоматический вход в учётную запись или, наоборот, что экран блокировки защищён паролем. Иначе любой человек, подключивший Mac к розетке, получит доступ к рабочему столу. А если хотите попробовать что-то по-настоящему необычное с вашим Mac mini, почитайте, как запустить ИИ-агента на Mac mini и управлять им из Telegram.