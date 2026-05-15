Обновил MacBook Air M2 на macOS 26.5 и пожалел об этом через минуту: что случилось с моим ноутбуком

Я всегда стараюсь обновлять свои устройства сразу же после выхода новых прошивок. Так получилось и в этот раз. Apple выпустила macOS Tahoe 26.5 в понедельник, 12 мая. Мы уже рассказывали о том, что нового в macOS Tahoe 26.5, и на бумаге новые фишки с традиционным набором исправлений безопасности — аж 65 уязвимостей закрыли выглядели неплохо. Я подождал один день, почитал форумы, посмотрел отзывы — никто не жалуется. Ну и нажал заветную кнопку «Обновить». Но на практике первый день после апдейта оказался кошмаром. Компьютер превратился в подобие старого нетбука из 2010-х — с рывками, задержками и дёрганьем.



Что случилось с MacBook после установки macOS 26.5

Я не преувеличиваю. Компьютер, который до этого летал на любых задачах, начал глючить так, будто внутри него стоит процессор десятилетней давности. Приложения открывались с рывками. Текст в любом редакторе набирался с задержкой — я печатаю, а буквы появляются спустя полсекунды. Переключение между рабочими столами дёргалось так, словно Mac пытается отрисовать каждый кадр отдельно.

Первая мысль — Spotlight переиндексирует данные. Это классическая история после любого обновления macOS. Система заново перестраивает поисковый индекс, обновляет кеши и выполняет кучу фоновых задач. Обычно это занимает от нескольких часов до суток и может заметно нагружать процессор. Но я-то знаю, как это выглядит. Обычно просто увеличивается расход батареи на пару дней и все. А тут — прямо лаги на каждом шагу.

Safari открывался с задержкой. Переключение между вкладками притормаживало. Даже простое перетаскивание окна по экрану давало ощущение, будто я работаю через удалённый рабочий стол с плохим интернетом. Для MacBook Air на M2 с 8 ГБ оперативной памяти такое поведение — нонсенс. Кстати, проблема с тормозами после обновления macOS далеко не нова — с ней сталкивались ещё на первых сборках Tahoe.

Что делать, если macOS Tahoe тормозит после установки

Я перезагрузил компьютер. Не помогло — лаги остались. Перезагрузил ещё раз. Стало чуть лучше, но дёрганье при переключении рабочих столов никуда не делось. Набор текста шёл с микрозадержками.

И только после третьей перезагрузки всё встало на свои места. Три перезагрузки подряд, Карл. Три. В 2026 году. На компьютере Apple, который обошелся мне в сотню тысяч рублей. Звучит как анекдот из эпохи Windows XP, но это реальность. В какой-то момент я даже задумался полностью переустановить macOS с нуля, но решил дать системе ещё один шанс.

После третьего перезапуска MacBook Air наконец-то начал работать нормально. Приложения снова открывались мгновенно, текст набирался без задержек, анимации стали плавными. Как будто ничего и не было.

Скорость и батарея MacBook после обновления

С момента последней перезагрузки прошло уже больше суток. Наблюдаю внимательно — и могу сказать, что всё работает как раньше. Никаких лагов, подвисаний и дёрганья. Система ведёт себя ровно так, как и должна вести себя macOS на Apple Silicon.

Автономность не пострадала. Мой MacBook Air M2 уверенно держит полтора рабочих дня в привычном ритме: браузер с десятком вкладок, Telegram, почта, текстовый редактор, иногда что-то в терминале. Никакой деградации батареи после обновления я не заметил. Это, кстати, подтверждает и общий тренд: Apple в последних обновлениях macOS Tahoe аккуратно работает с энергопотреблением и не ломает автономность промежуточными апдейтами.

Все приложения работают корректно. Safari, Telegram, мессенджеры, рабочие инструменты — всё на месте и без нареканий.

Что значит предупреждение о приложениях Intel на Mac

Единственное, что изменилось визуально, — появилось уведомление от Яндекс Диска. Система сообщает, что поддержка приложений для процессоров Intel скоро прекратится и в текущей версии Яндекс Диска есть компонент, который не будет работать в следующих версиях macOS.

Это абсолютно ожидаемое уведомление. Начиная с macOS Tahoe 26.4, Apple стала показывать такие предупреждения для всех приложений, которые используют Rosetta 2 — прослойку, позволяющую запускать программы для Intel на компьютерах с Apple Silicon.

Напомню контекст. macOS Tahoe — последняя версия macOS для Intel. В macOS 27, которая выйдет осенью 2026 года, Rosetta 2 ещё будет работать. А вот в macOS 28 поддержку Rosetta свернут почти полностью — оставят только для старых необслуживаемых игр.

Так что если у вас вылезло похожее уведомление для какого-то приложения — не паникуйте. Просто проверьте, нет ли обновлённой версии программы с нативной поддержкой Apple Silicon. Для этого выберите приложение в Finder, нажмите Command + I и посмотрите строку «Тип». Если там написано «Универсальная» или «Apple Silicon» — всё в порядке. Если «Intel» — ищите обновление у разработчика.

Стоит ли обновляться до macOS Tahoe 26.5

Короткий ответ — да, но с оговоркой. Само обновление нормальное. Оно закрывает 65 уязвимостей безопасности, добавляет мелкие улучшения и не ломает автономность. После того как система «устаканится» (а это может потребовать нескольких перезагрузок), всё работает стабильно.

Но будьте готовы к тому, что первые часы после обновления могут быть неприятными. Spotlight переиндексирует данные, система обновляет кеши, и в это время Mac может вести себя странно. Мой совет — обновляйтесь в конце рабочего дня или на выходных, когда компьютер не нужен для срочных задач. И если после установки начнутся лаги — просто перезагрузитесь несколько раз.

Я в первый день был в настоящем шоке. Когда твой рабочий инструмент внезапно превращается в тыкву — это, мягко говоря, неприятно. Но спустя пару дней могу сказать: macOS Tahoe 26.5 на MacBook Air M2 работает ровно так, как должна. Главное — пережить первые часы после установки.

Как установить macOS Tahoe 26.5

Если вы ещё не обновились, вот что нужно сделать:

Откройте Системные настройки на вашем Mac.

на вашем Mac. Перейдите в раздел Основные — Обновление ПО .

— . Нажмите Обновить сейчас и дождитесь завершения установки.

и дождитесь завершения установки. После установки перезагрузите Mac. Желательно — несколько раз.

Перед обновлением убедитесь, что у вас достаточно свободного места на диске и есть свежая резервная копия в Time Machine. На всякий случай.