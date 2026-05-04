Лучший MacBook для студентов и школьников в 2026 году: какой Mac выбрать для учёбы

Линейка ноутбуков Apple в 2026 году разрослась так, что выбор перестал быть очевидным: рядом с привычными Air и Pro теперь стоит бюджетный MacBook Neo, а домой всё чаще берут Mac mini вместо ноутбука. Если вы уже пытались разобраться, какой ноутбук Apple выбрать в 2026, то знаете, насколько это непросто. Давайте разберёмся, какой Mac реально нужен студенту — и в каких случаях надпись «Pro» это просто лишние деньги.



MacBook Air для учёбы: кому хватит базовой модели

13-дюймовый MacBook Air на чипе M5 — то, что подойдёт большинству студентов: лёгкий, держит заряд весь день и с запасом справляется и с учёбой, и с несложным творчеством. Любопытная деталь: в базовом MacBook Pro стоит ровно тот же M5, так что в обычных задачах разницу с Air вы попросту не увидите. Pro отыгрывает за счёт активного охлаждения, лишних портов и более интересного дисплея — но всё это вряд ли заметит человек, который пишет эссе и сидит в браузере.

Вес всего 1,23 кг — реально таскать в рюкзаке весь день между парами

— реально таскать в рюкзаке весь день между парами Без вентилятора — тишина даже когда ноутбук слегка нагружен

До 18 часов автономной работы — зарядку часто можно оставить дома

Дисплей Liquid Retina, яркость 500 нит

С 2024 года в базе — минимум 16 ГБ оперативной памяти

У M5 базовый накопитель удвоили до 512 ГБ

Цена в США — от $1 099, то есть примерно 100 000 ₽ в России с учетом доставки и таможенной пошлины. Где Air проигрывает Pro: экран только 60 Гц (никакого ProMotion на 120 Гц), нет HDR и запредельной яркости, в 13-дюймовой версии четыре динамика против шести у 15″ и Pro, портов тоже поменьше.

Самый дешёвый MacBook для школьника и студента

MacBook Neo вышел в марте 2026 года и нацелен на образовательный рынок — он конкурирует с Chromebook и недорогими Windows-ноутбуками. Это самый доступный Mac в линейке, при этом с алюминиевым корпусом и macOS на борту.

Ключевые характеристики:

Чип A18 Pro — тот же класс, что в iPhone 16 Pro

8 ГБ оперативной памяти без возможности увеличения

Накопитель 256 или 512 ГБ

13-дюймовый Liquid Retina дисплей с яркостью 500 нит

Веб-камера 1080p

До 16 часов воспроизведения видео

Цвета: серебристый, индиго, румяный, цитрусовый

Цена — от $599 (но мой коллега, автор AppleInsider.ru Иван Кузнецов умудрился ухватить его за $499 по образовательной скидке), это примерно от 53,5 тысячи рублей в России. Если интересно, где купить самый дешёвый Neo в России — мы уже разобрали варианты.

За счёт чего достигнута низкая цена — стоит знать заранее. У Neo всего два порта USB-C, причём один работает на скорости USB 2.0, нет Thunderbolt. Дисплей не поддерживает широкий цветовой охват P3 и True Tone, поэтому для работы с цветом ноутбук не подходит. Нет MagSafe, нет подсветки клавиатуры, в базовой модели нет Touch ID. Подключить можно только один внешний монитор.

Кому Neo подходит: школьникам, первокурсникам с ограниченным бюджетом, тем, кто уже в экосистеме Apple и хочет macOS за минимальные деньги. Кому не подходит: студентам с разработкой, видеомонтажом или 3D — для них лучше Air или Pro. Подробнее о впечатлениях реальных владельцев мы рассказывали в материале о том, как пять знакомых купили MacBook Neo.

MacBook Pro для программирования, дизайна и монтажа

MacBook Pro 14″ на M5 имеет смысл, если задачи действительно требуют запаса мощности. Главный его козырь — стабильная производительность под нагрузкой: спасает активное охлаждение, и машина не сбрасывает частоты через десять минут рендера.

Что получает студент:

Чипы M5, M5 Pro или M5 Max, в максимуме — GPU на 40 ядер

Liquid Retina XDR с ProMotion 120 Гц и пиковой HDR-яркостью до 1 600 нит

До 24 часов от батареи

HDMI, слот SDXC, MagSafe — большинство задач закрывается без переходников

Память от 16 ГБ, в максимальной конфигурации — до 128 ГБ

Накопитель — от 512 ГБ у базового M5, от 1 ТБ у M5 Pro

Thunderbolt 4 у M5, Thunderbolt 5 у M5 Pro/Max

Цена базовой модели M5 — $1 699, примерно 150 000 ₽ в России. Модели с M5 Pro начинаются от $2 199. Кому Pro действительно нужен: разработчикам, у которых компиляция занимает минуты, монтажёрам 4K, тем, кто работает с 3D и анализом данных, дизайнерам, которым важен точный цвет и ProMotion. А вот для эссе, лекций и пакета Office это перебор — вы переплачиваете за то, чем не будете пользоваться.

Mac mini для учёбы дома: когда он лучше ноутбука

Если студент в основном работает дома за столом, а на пары хватает iPad или старого ноутбука для конспектов, Mac mini — вполне трезвая альтернатива. Стартует он с $599 и за эти деньги вы получаете полноценную десктопную производительность M4. А если точнее, стартовал. Буквально на выходных минимальную конфигурацию на 256 ГБ памяти Apple сняла с продажи, и ее заменила версия на 512 ГБ и 799 долларов, но найти Mac mini M4 на 256 ГБ еще можно, правда, запаса этих моделей осталось ни о чем, и цена подросла почти до 58 тысяч рублей.

Что стоит учесть до покупки:

Корпус компактный, 5×5 дюймов, но монитор, клавиатуру и мышь придётся брать отдельно

Память — от 16 ГБ, у M4 Pro — до 64 ГБ

Накопитель — от 256 ГБ; для студента я бы советовал хотя бы 512 ГБ

Поддерживает до трёх внешних мониторов

Память и SSD потом не поменяешь — что взяли, с тем и живёте

USB-A нет, для старых аксессуаров понадобится переходник

Mac mini имеет смысл, если у вас уже есть монитор и периферия или вы и так планировали их купить. Тогда суммарно выйдет дешевле, чем MacBook Air, при сопоставимой производительности.

MacBook или iPad для учёбы: что удобнее студенту

Коротко: MacBook сильнее в многозадачности и десктопных программах, iPad — в портативности и рукописных конспектах. iPad закроет часть задач, но если нужен инструмент на годы и под серьёзную работу, MacBook всё равно остаётся универсальнее.

MacBook берите, если нужны полноценные десктопные приложения, серьёзная многозадачность и долгий срок службы. iPad — выбор тех, кому важны рукописные заметки, рисование Apple Pencil и сенсорное управление. По автономности у MacBook обычно 15–18 часов и больше, у iPad — около 10.

У меня был достаточно длительный опыт работы за iPad. В течение трех месяцев я, по сути, мучился вместо того, чтобы работать нормально. Поэтому, если вы планируете взаимодействовать с текстом и клавиатурой, я бы посоветовал все-таки выбрать MacBook. Ну а если вы дизайнер и вам важно рисовать, то тут iPad с Apple Pencil вне конкуренции.

Какой Mac не стоит покупать для учёбы в 2026 году

Есть несколько ситуаций, в которых экономия выходит боком:

Не берите Mac на процессорах Intel : Apple перешла на собственные чипы (M1, M2, M3 и далее), и только небольшая часть Intel-моделей продолжает получать обновления безопасности. Это значит, что менять ноутбук придётся раньше, чем хотелось бы.

: Apple перешла на собственные чипы (M1, M2, M3 и далее), и только небольшая часть Intel-моделей продолжает получать обновления безопасности. Это значит, что менять ноутбук придётся раньше, чем хотелось бы. С осторожностью относитесь к б/у: за работоспособность таких устройств никто не несет ответственность, а вы покупаете за свои деньги кота в мешке.

Старые модели — оценивайте трезво: большие скидки часто бывают именно на них, но проигрыш в производительности, автономности и сроке поддержки может перекрыть экономию .

. 256 ГБ — это рабочий минимум, а не комфорт. Современные macOS и приложения занимают всё больше места, и накопитель быстро забивается. Разумнее закладывать 512 ГБ, если позволяет бюджет.

8 ГБ оперативной памяти достаточно для базовых задач, но для запаса на годы вперёд лучше 16 ГБ.

Если коротко: студенту-первокурснику или школьнику с обычными задачами — MacBook Neo или MacBook Air M5 в зависимости от бюджета. Универсальный выбор для университета — 13-дюймовый MacBook Air M5: он закрывает 90% задач без переплаты. MacBook Pro имеет смысл только при реальных тяжёлых нагрузках — иначе вы платите за ProMotion и охлаждение, которые не используете.

Mac mini — для тех, кто работает дома и готов докупить периферию. Главное правило: не выбирайте по принципу «возьму самый дорогой, чтоб с запасом». В случае с Mac разница между Air и Pro в повседневных сценариях небольшая, а вот разница в цене — ощутимая.