5 моих знакомых купили MacBook Neo — и вот что из этого вышло

Когда Apple в марте показала MacBook Neo, я сразу понял — это тот самый случай, когда макбук перестаёт быть техникой «только для тех, кто может себе позволить». Самый дешёвый ноутбук компании за всю историю, с процессором от айфона, в четырёх цветах и с ценником от 599 долларов в США. В России, конечно, всё чуть сложнее — официально в «М.Видео» и «Эльдорадо» базовая версия идёт за 80 тысяч рублей. Казалось бы, столько минусов у MacBook, но его берут и радуются, в чём подвох?



За последний месяц MacBook Neo купили сразу пять моих знакомых. Кто-то привёз из поездки, кто-то заказал на Ozon с доставкой из-за рубежа. Рассказываю, как у них всё сложилось — потому что истории получились разные.

MacBook Neo — самый дешевый компьютер Apple

Раньше заход в экосистему Apple через ноутбук стоил прилично. Даже самый скромный MacBook Air на M1 в своё время стартовал от 80–90 тысяч, а новые Air на M-чипах сейчас официально идут от 80-90 тысяч рублей в базе. Для многих это был стоп-фактор: платить почти сотку за ноутбук «просто посмотреть, как там macOS» никто не готов.

С Neo всё иначе. На маркетплейсах и через сервисы доставки типа CDEK.Shopping версия на 256 ГБ улетает от 58 тысяч рублей без пошлины. У перекупов если как следует поискать можно найти и ниже. Никакой магии тут нет — Apple сделала этот макбук дешёвым честно: поставила внутрь чип A18 Pro вместо M-серии, оставила 8 ГБ оперативки без возможности апгрейда, убрала подсветку клавиатуры и порт Thunderbolt. Зато корпус алюминиевый, экран Liquid Retina на 13 дюймов, а батарея держит до 16 часов.

Цена MacBook Neo в России

У двоих моих друзей получилось взять Neo через Ozon — базовая версия в серебре обошлась примерно в 58 тысяч рублей. Ждали около двух недель. Ещё один знакомый летал в Дубай и привёз оттуда сразу версию на 512 ГБ с Touch ID. Да, к цене можно добавить расходы на поездку, но он всё равно собирался ехать.

Четвёртый заказал через знакомого, который притащил ему компьютер из Гонконга в цвете Indigo (тёмно-синий, очень красивый вживую). А пятый, самый осторожный, оформил предзаказ в М.Видео по старой цене до повышения и взял версию на 256 ГБ за 65 тысяч. Сейчас там такой цены уже нет, но в самом начале это было реально.

Для чего подходит MacBook Neo

Из пяти человек четверо довольны покупкой до сих пор. Вот что они на нём делают:

Первый — копирайтер, работает в Google Docs и ChatGPT, параллельно держит открытыми мессенджеры и 5–7 вкладок в Safari. Neo справляется без единого вопроса.

Второй — фрилансер-монтажёр, режет короткие ролики в CapCut и iMovie для соцсетей. Да, это не тяжёлый 4K-проект на 40 минут, но базовые задачи летают.

Третий — классический экономист, у него Excel, PowerPoint, Zoom для созвонов и Яндекс Музыка фоном. Батарея выдерживает рабочий день без всяких проблем.

Четвёртая — моя жена-мама в декрете, смотрит на нём сериалы, ведёт блог в Telegram и обрабатывает фотографии в Lightroom. Говорит, что после старого ноутбука Huawei на Windows это небо и земля.

У всех четверых один и тот же аргумент: macOS работает плавно, ноутбук не греется, не шумит (охлаждение здесь пассивное, без кулеров) и держит заряд почти весь день. За эти деньги получить настоящий макбук с фирменным тачпадом и экраном — для них это был невероятный апгрейд.

MacBook Neo или MacBook Pro: что выбрать

А теперь — история, которая всё и объясняет. Пятый мой знакомый, айтишник, купил Neo и через несколько недель продал. Проблема оказалась не в процессоре и не в экране, а в той самой оперативке.

Он привык работать в стиле «50 вкладок в Chrome» плюс Slack, Figma, VS Code и пара виртуалок фоном. С таким сценарием 8 ГБ объединённой памяти закончились моментально. Макос умеет выгружать данные на SSD через swap, но когда ты постоянно переключаешься между тяжёлыми вкладками, они начинают перезагружаться — прокрутил назад, а страница заново рендерится с нуля. Ещё и штатный SSD в Neo работает довольно медленно для 2026 года, так что выгрузка из оперативки ощущается заметнее, чем на Air или Pro.

В итоге он продал Neo знакомому за 52 тысячи и доплатил до MacBook Pro на M5. Но вот что интересно: на Windows он возвращаться и не думал. За время с Neo он успел распробовать macOS — единый буфер обмена с айфоном, AirDrop, отсутствие бесконечных обновлений посреди работы, нормальный тачпад, жесты. Говорит, что даже с 8 ГБ Neo ощущался приятнее его бывшего ноутбука на Windows с 16 ГБ. Просто для его задач нужно было больше памяти — и на Pro с 16 ГБ он закрыл вопрос.

Стоит ли покупать MacBook Neo в 2026 году

Если коротко — зависит от того, что вы на нём собираетесь делать. Neo отлично заходит тем, кто живёт в браузере с 10–15 вкладками, работает с документами, смотрит сериалы, общается в мессенджерах и иногда обрабатывает фотки или режет короткое видео. Для учёбы, офисной работы, домашнего использования — это лучший вариант войти в мир Mac за адекватные деньги.

Но если вы разработчик с виртуалками, дизайнер с тяжёлыми PSD-файлами на сотни слоёв или любитель держать по 40 вкладок в Chrome — 8 ГБ оперативки вас добьют. Честно скажите себе, сколько всего у вас обычно открыто одновременно. Если много — копите на Air M5 или Pro, они стартуют от 85-90 тысяч и сразу получают 16 ГБ минимум. Если не знаете, какой из них выбрать, то оцените наше сравнение MacBook Pro M5 и Air M5.

Мой вывод после наблюдения за пятью знакомыми такой: Neo — это не «макбук для нищих», как его обозвали в комментариях под обзорами. Это честный бюджетный макбук для нетяжёлых задач. Четверо из пяти остались с ним и не жалеют. Пятый поменял на старшую модель, но в экосистеме Apple всё равно остался. И вот это, пожалуй, главное, чего Apple хотела добиться с Neo — сделать вход в мир Mac настолько дешёвым, что попробовать стало почти не страшно.