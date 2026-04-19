5 моих знакомых купили MacBook Neo — и вот что из этого вышло

Кирилл Пироженко

Когда Apple в марте показала MacBook Neo, я сразу понял — это тот самый случай, когда макбук перестаёт быть техникой «только для тех, кто может себе позволить». Самый дешёвый ноутбук компании за всю историю, с процессором от айфона, в четырёх цветах и с ценником от 599 долларов в США. В России, конечно, всё чуть сложнее — официально в «М.Видео» и «Эльдорадо» базовая версия идёт за 80 тысяч рублей. Казалось бы, столько минусов у MacBook, но его берут и радуются, в чём подвох?

MacBook Neo — реально недорогой и качественный вход в мир Mac

За последний месяц MacBook Neo купили сразу пять моих знакомых. Кто-то привёз из поездки, кто-то заказал на Ozon с доставкой из-за рубежа. Рассказываю, как у них всё сложилось — потому что истории получились разные.

MacBook Neo — самый дешевый компьютер Apple

Раньше заход в экосистему Apple через ноутбук стоил прилично. Даже самый скромный MacBook Air на M1 в своё время стартовал от 80–90 тысяч, а новые Air на M-чипах сейчас официально идут от 80-90 тысяч рублей в базе. Для многих это был стоп-фактор: платить почти сотку за ноутбук «просто посмотреть, как там macOS» никто не готов.

Мои знакомые даже не стеснялись брать желтую версию

С Neo всё иначе. На маркетплейсах и через сервисы доставки типа CDEK.Shopping версия на 256 ГБ улетает от 58 тысяч рублей без пошлины. У перекупов если как следует поискать можно найти и ниже. Никакой магии тут нет — Apple сделала этот макбук дешёвым честно: поставила внутрь чип A18 Pro вместо M-серии, оставила 8 ГБ оперативки без возможности апгрейда, убрала подсветку клавиатуры и порт Thunderbolt. Зато корпус алюминиевый, экран Liquid Retina на 13 дюймов, а батарея держит до 16 часов.

Цена MacBook Neo в России

Единственный минус покупки — клавиатура без русских букв

У двоих моих друзей получилось взять Neo через Ozon — базовая версия в серебре обошлась примерно в 58 тысяч рублей. Ждали около двух недель. Ещё один знакомый летал в Дубай и привёз оттуда сразу версию на 512 ГБ с Touch ID. Да, к цене можно добавить расходы на поездку, но он всё равно собирался ехать.

Четвёртый заказал через знакомого, который притащил ему компьютер из Гонконга в цвете Indigo (тёмно-синий, очень красивый вживую). А пятый, самый осторожный, оформил предзаказ в М.Видео по старой цене до повышения и взял версию на 256 ГБ за 65 тысяч. Сейчас там такой цены уже нет, но в самом начале это было реально.

Для чего подходит MacBook Neo

Все покупали Neo для разных задач, но сошлись на том, что компьютер огонь

Из пяти человек четверо довольны покупкой до сих пор. Вот что они на нём делают:

  • Первый — копирайтер, работает в Google Docs и ChatGPT, параллельно держит открытыми мессенджеры и 5–7 вкладок в Safari. Neo справляется без единого вопроса.
  • Второй — фрилансер-монтажёр, режет короткие ролики в CapCut и iMovie для соцсетей. Да, это не тяжёлый 4K-проект на 40 минут, но базовые задачи летают.
  • Третий — классический экономист, у него Excel, PowerPoint, Zoom для созвонов и Яндекс Музыка фоном. Батарея выдерживает рабочий день без всяких проблем.
  • Четвёртая — моя жена-мама в декрете, смотрит на нём сериалы, ведёт блог в Telegram и обрабатывает фотографии в Lightroom. Говорит, что после старого ноутбука Huawei на Windows это небо и земля.

У всех четверых один и тот же аргумент: macOS работает плавно, ноутбук не греется, не шумит (охлаждение здесь пассивное, без кулеров) и держит заряд почти весь день. За эти деньги получить настоящий макбук с фирменным тачпадом и экраном — для них это был невероятный апгрейд.

MacBook Neo или MacBook Pro: что выбрать

А теперь — история, которая всё и объясняет. Пятый мой знакомый, айтишник, купил Neo и через несколько недель продал. Проблема оказалась не в процессоре и не в экране, а в той самой оперативке.

Однако Нео подойдет не для всего

Он привык работать в стиле «50 вкладок в Chrome» плюс Slack, Figma, VS Code и пара виртуалок фоном. С таким сценарием 8 ГБ объединённой памяти закончились моментально. Макос умеет выгружать данные на SSD через swap, но когда ты постоянно переключаешься между тяжёлыми вкладками, они начинают перезагружаться — прокрутил назад, а страница заново рендерится с нуля. Ещё и штатный SSD в Neo работает довольно медленно для 2026 года, так что выгрузка из оперативки ощущается заметнее, чем на Air или Pro.

В итоге он продал Neo знакомому за 52 тысячи и доплатил до MacBook Pro на M5. Но вот что интересно: на Windows он возвращаться и не думал. За время с Neo он успел распробовать macOS — единый буфер обмена с айфоном, AirDrop, отсутствие бесконечных обновлений посреди работы, нормальный тачпад, жесты. Говорит, что даже с 8 ГБ Neo ощущался приятнее его бывшего ноутбука на Windows с 16 ГБ. Просто для его задач нужно было больше памяти — и на Pro с 16 ГБ он закрыл вопрос.

Стоит ли покупать MacBook Neo в 2026 году

Если коротко — зависит от того, что вы на нём собираетесь делать. Neo отлично заходит тем, кто живёт в браузере с 10–15 вкладками, работает с документами, смотрит сериалы, общается в мессенджерах и иногда обрабатывает фотки или режет короткое видео. Для учёбы, офисной работы, домашнего использования — это лучший вариант войти в мир Mac за адекватные деньги.

Кто-то даже умудряется играть на MacBook Neo

Но если вы разработчик с виртуалками, дизайнер с тяжёлыми PSD-файлами на сотни слоёв или любитель держать по 40 вкладок в Chrome — 8 ГБ оперативки вас добьют. Честно скажите себе, сколько всего у вас обычно открыто одновременно. Если много — копите на Air M5 или Pro, они стартуют от 85-90 тысяч и сразу получают 16 ГБ минимум. Если не знаете, какой из них выбрать, то оцените наше сравнение MacBook Pro M5 и Air M5.

Читайте также: Борьба с VPN: в России придумали новый способ победить обход блокировок

Мой вывод после наблюдения за пятью знакомыми такой: Neo — это не «макбук для нищих», как его обозвали в комментариях под обзорами. Это честный бюджетный макбук для нетяжёлых задач. Четверо из пяти остались с ним и не жалеют. Пятый поменял на старшую модель, но в экосистеме Apple всё равно остался. И вот это, пожалуй, главное, чего Apple хотела добиться с Neo — сделать вход в мир Mac настолько дешёвым, что попробовать стало почти не страшно.

Новости по теме: MacBook Neo
Цена MacBook Neo в России выросла на 10 тысяч. Похоже, дешёвых ноутбуков Apple больше не будет. Фото.
Цена MacBook Neo в России выросла на 10 тысяч. Похоже, дешёвых ноутбуков Apple больше не будет
Сделал Dock на Mac сбоку — почему так удобнее и как его переместить. Фото.
Сделал Dock на Mac сбоку — почему так удобнее и как его переместить
iPhone и MacBook почти невозможно починить. Но одно устройство Apple всех удивило. Фото.
iPhone и MacBook почти невозможно починить. Но одно устройство Apple всех удивило