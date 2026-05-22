Что будет, если поставить в MacBook Neo охлаждение лучше, чем в MacBook Pro

Энтузиасты с канала Salem Techsperts разобрали бюджетный MacBook Neo и заменили его пассивное охлаждение на мощную внешнюю систему с модулем Пельтье и компрессором. Результат — рекорды в бенчмарках, но ценой полной разборки ноутбука. Мы уже рассказывали, как добавить охлаждение в MacBook Neo за пару тысяч рублей, но здесь ребята пошли дальше. Разбираем, что это значит для обычного владельца и стоит ли задумываться о таких экспериментах.



Как переделали охлаждение MacBook Neo

MacBook Neo, как и MacBook Air, охлаждается пассивно — внутри нет вентилятора, и корпус просто накапливает тепло от чипа A18 Pro, не пытаясь активно его отводить. Это нормальный компромисс для ноутбука начального уровня: тонкий корпус, тишина, отсутствие движущихся частей.

Энтузиасты пошли в обратную сторону: убрали экран, клавиатуру и трекпад, а вместо штатного охлаждения подключили внешний модуль Пельтье с большим радиатором и компрессором. По сути, от ноутбука осталась только материнская плата с чипом. Интересно, что несмотря на такие эксперименты, реальные владельцы MacBook Neo остаются довольны ноутбуком и в обычном виде.

Модуль Пельтье — это пластина, через которую пропускают ток: одна её сторона охлаждается, другая нагревается. Холодную прикладывают к чипу, а с горячей нужно как-то отводить тепло — именно поэтому в сборке появляется громоздкий компрессор.

Эта технология иногда используется в разгоне, но в обычных компьютерах почти не встречается — слишком много возни с отводом тепла с обратной стороны модуля. Есть и ещё одна проблема: на холодной стороне образуется конденсат, который может убить электронику. Именно поэтому модуль Пельтье требует аккуратной изоляции. Для повседневного ноутбука это нерабочая история.

Как троттлинг влияет на производительность MacBook Neo

Важный момент, который часто путают: чип A18 Pro не становится быстрее, чем в любом другом MacBook Neo. Речь не про разгон, а про то, что при нормальном охлаждении процессор дольше держит максимальную частоту и не сбрасывает её из-за перегрева.

По сути, эксперимент показывает потолок чипа — то, на что он способен, если убрать тепловой лимит. В обычном корпусе MacBook Neo этот потолок недостижим, и это сознательный выбор Apple ради тишины. Компания намеренно ограничивает теплопакет, чтобы ноутбук оставался бесшумным.

Нужен ли MacBook Neo с улучшенным охлаждением

MacBook Neo не рассчитан на тяжёлые нагрузки: многочасовые игры, рендеринг в Cinema 4D или прогон бенчмарков вроде 3DMark. Это ноутбук за 50 тысяч рублей для повседневных задач — браузер, документы, видео, лёгкая работа.

В типичных сценариях разница между обычным охлаждением и экзотическим почти не ощущается. Прирост проявляется только там, где система упирается в тепловой троттлинг — то есть в нагрузках, для которых этот ноутбук изначально не предназначен. Кстати, мы проводили тест 10 популярных игр на MacBook Neo, и результаты оказались интереснее, чем можно было ожидать.

Если вам нужен Mac без компромиссов по производительности, есть отдельная категория устройств — MacBook Pro с активным охлаждением. Если важна тишина и тонкий корпус — MacBook Air или Neo. Промежуточного варианта Apple не предлагает, и видео с компрессором это лишний раз подтверждает.

Стоит ли улучшать охлаждение MacBook Neo

Это развлекательный эксперимент, а не руководство к действию. Смотреть интересно, повторять — точно не стоит: вы получите кучу проводов, шум компрессора и ноутбук без экрана и клавиатуры. Для реальной работы выбор простой: если хватает возможностей MacBook Neo или Air — берите их и не переживайте за охлаждение. Если задачи тяжёлые и долгие — смотрите в сторону MacBook Pro, где вентилятор есть с завода.

Главный вывод из этого видео — Apple точно знает, что делает. Пассивное охлаждение ограничивает пиковую производительность, но для целевой аудитории это не проблема. Ноутбук создан для тех, кому важнее тишина и лёгкий корпус, а не рекорды в Geekbench.