Цена MacBook Neo в России стала почти как в США. Где купить ноутбук Apple выгоднее всего

MacBook Neo в России подешевел почти до уровня американской цены. Ещё в марте за самый доступный макбук просили 70 тысяч рублей, а сейчас на Wildberries он стоит 45 300 рублей плюс пошлина. Разница с ценой в США — считанные тысячи. Но есть мнение, что скоро MacBook Neo может прилично подорожать. Рассказываем, как так получилось и стоит ли покупать прямо сейчас.



Сколько MacBook Neo стоит в России и в США

Когда Apple показала MacBook Neo 4 марта 2026 года, главной новостью стала цена — 599 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD. Самый дешёвый макбук в истории компании. Но в России этот ценник мгновенно превратился в 70 тысяч рублей в крупных сетях вроде М.Видео, а кое-где и в 80 тысяч. Разница с американской ценой была почти двукратной, и многие справедливо задавались вопросом — какой смысл в бюджетном макбуке, если он стоит как полноценный MacBook Air?

Прошло два с половиной месяца, и ситуация изменилась кардинально. Открываем Wildberries и видим MacBook Neo 8/256 ГБ в цвете Indigo за 45 300 рублей. Да, к этой сумме прибавляется таможенная пошлина около 5 000 рублей, итого выходит примерно 50 300 рублей. Но даже с пошлиной — это совсем другие деньги по сравнению с мартовскими 70 тысячами.

Давайте посчитаем. В Штатах MacBook Neo в базовой конфигурации (8/256 ГБ, чип A18 Pro) продаётся за 599 долларов. Это цена без налога с продаж — в большинстве американских штатов к ней прибавится ещё 5-10%, но мы берём чистый ценник Apple. Курс доллара ЦБ РФ на 21 мая 2026 года — около 73 рублей. Умножаем 599 на 73 и получаем примерно 44 000 рублей. Это голая американская цена без учёта каких-либо наценок, доставки и таможни.

На Wildberries тот же MacBook Neo стоит 45 300 рублей — всего на 1 300 рублей дороже, чем в Америке. Даже если прибавить пошлину в 5 000 рублей, итоговые 50 300 рублей с учётом пошлины — это разница с американской ценой всего в 7 000 рублей. Для российского рынка Apple-техники, где накрутка традиционно составляла 30-50%, это практически невиданная ситуация.

Из-за чего снизились цены на MacBook Neo

Здесь сложилось сразу несколько факторов, и каждый из них сыграл свою роль.

Во-первых, укрепление рубля в мае 2026. В марте, когда MacBook Neo только появился в продаже, доллар стоил около 84 рублей. С тех пор рубль укрепился до 71 рубля — это падение курса доллара почти на 15%. Рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару в мае 2026 года, и это напрямую повлияло на стоимость импортной электроники. Аналитики допускают, что к концу мая доллар может опуститься и до 70 рублей, но предупреждают — это может быть краткосрочным дном.

Во-вторых, насыщение рынка. MacBook Neo — массовый продукт. Apple целенаправленно позиционировала его как ноутбук для студентов и повседневных задач, и продавцы завезли в Россию большие партии. Чем больше предложение — тем ниже наценка. На маркетплейсах продавцы конкурируют друг с другом напрямую, и в этой борьбе цена закономерно снижается. Кстати, мы уже рассказывали, как один из наших авторов заказал MacBook Neo из США и что из этого вышло.

В-третьих, специфика маркетплейсов. На Wildberries и Ozon продают продавцы из ОАЭ и других стран, где нет или минимальный налог на электронику. Склад продавца на скриншоте как раз находится в ОАЭ — отсюда и пометка Dubai Free Zone на упаковке. Эти продавцы работают с минимальной маржой и берут объёмом, поэтому их цены ближе к международным.

Что нужно знать перед заказом MacBook Neo

Низкая цена — это прекрасно, но есть нюансы, о которых лучше знать заранее.

Пошлина. Те самые 5 000 рублей сверху — это не прихоть продавца, а таможенный сбор. Он добавляется при оформлении заказа и указан мелким шрифтом в карточке товара. Итоговая стоимость MacBook Neo на Wildberries — около 50 300 рублей, а не 45 300, как может показаться на первый взгляд.

Комплектация. Ноутбуки из ОАЭ и других стран могут поставляться с зарядным устройством, несовместимым с российскими розетками. Скорее всего, в комплекте будет кабель USB-C и адаптер с вилкой типа G (британской). Переходник стоит копейки, но лучше заказать его заранее.

Клавиатура. MacBook Neo из-за рубежа будет с международной английской раскладкой, без русских символов на клавишах. Для многих это непринципиально — можно наклеить гравировку или просто привыкнуть печатать вслепую. Но если вы покупаете ноутбук ребёнку или человеку, который привык смотреть на клавиши, это важный момент.

Стоит ли покупать MacBook Neo сейчас или подождать

Вопрос, который задают себе все, кто присматривается к этому ноутбуку. И однозначного ответа на него нет — зависит от того, насколько вы готовы рисковать.

С одной стороны, текущая цена — одна из лучших за всё время продаж MacBook Neo в России. 50 300 рублей за макбук — это звучит почти нереально, если вспомнить ценники трёхмесячной давности. И дальнейшее укрепление рубля может ещё немного сбить цену. Некоторые аналитики прогнозируют, что к лету MacBook Neo на маркетплейсах может опуститься до 48-50 тысяч рублей с пошлиной.

С другой стороны, курс рубля — штука непредсказуемая. Аналитики предупреждают, что текущее укрепление имеет спекулятивную составляющую, и разворот может произойти в любой момент. Если доллар вернётся к 80-85 рублям, цена MacBook Neo на маркетплейсах снова подскочит до 55-60 тысяч. Между прочим, пятеро моих знакомых уже купили MacBook Neo — и вот что из этого вышло.

Ещё один аргумент в пользу покупки сейчас — Apple вряд ли обновит MacBook Neo раньше весны 2027 года. Модель вышла в марте 2026-го, и первое поколение обычно живёт не меньше года. Так что морального устаревания в ближайшие месяцы можно не бояться.

Если подвести итог: 50 300 рублей за MacBook Neo с учётом пошлины — это объективно хорошая цена. Не идеальная, потому что в США тот же ноутбук обойдётся в 44 000 рублей по текущему курсу. Но для российского рынка, где Apple-техника традиционно продаётся с солидной накруткой, разница в 6 000 рублей — это почти паритет. И пока рубль крепкий, этим стоит воспользоваться.

