RuStore для Айфона: почему в Европе, Бразилии и Японии альтернативы App Store есть, а в России — нет

На фоне возможного штрафа на 4 млрд рублей в России снова заговорили о том, почему RuStore на Айфоне так и не появился, хотя в других странах Apple уже открыла свою платформу для чужих магазинов. При этом закон о предустановке российского магазина приложений, между прочим, действует аж с прошлой осени. Разбираемся, где сторонние магазины для Айфона работают, что творится у нас и почему дело не в санкциях.



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В каких странах на Айфоне есть альтернативы App Store

Первыми сторонние магазины приложений для Айфона получили жители Евросоюза. Ещё в iOS 17.4 в 2024 году Apple разрешила ставить альтернативные магазины и загружать программы прямо с сайтов разработчиков. Причина в местном законе о цифровых рынках. Как устроен первый такой магазин, мы уже показывали в деталях.

Позже к списку добавились Бразилия и Япония. В Бразилии антимонопольщики в конце 2025 года утвердили тарифы для сторонних площадок, а в Японии 18 декабря 2025 года заработал отдельный закон, и в тот же день iOS 26.2 открыла и магазины, и оплату мимо App Store. Там пошли даже дальше: разрешили менять браузерный движок вместо Safari и голосового помощника вместо Siri.

Работают ли сторонние магазины приложений для iPhone в России

А у нас ни альтернативных магазинов, ни установки программ с сайтов до сих пор нет. RuStore обязателен только на Android, а Айфоны почти год продают вообще без него, хотя по закону он должен предустанавливаться на iOS ещё с 1 сентября 2025 года.

Переговоры о допуске РуСтор на Айфон тоже идут не первый день: Apple обсуждает это с российскими властями уже давно, но до реального запуска так и не дошло.

Параллельно из App Store продолжают вычищать софт. Под раздачу попадают приложения подсанкционных банков, а ещё МАКС удалили с Айфона: российский мессенджер просто убрали из магазина. Добавьте сюда то, что Apple Pay в России не работает с марта 2022 года, и картина получается невесёлая.

Почему в России до сих пор нет RuStore для Айфона

Формально закон на нашей стороне: с 1 сентября 2025 года RuStore обязаны предустанавливать на устройства с iOS. Вот только Apple это требование фактически игнорирует, и RuStore на Айфоне как не было, так и нет.

Самое обидное, что техническая возможность у компании есть. Ещё в конце 2024 года Альфа-банк заявил, что получил от Apple доступ к NFC-модулю iPhone и вернёт бесконтактную оплату картами «Мир», причём безо всякого взлома и джейлбрейка. То есть точечно доступ Apple дать может, когда захочет.

Но воз и ныне там: массово оплата по NFC на Айфоне так и не заработала, и банкам приходится выкручиваться костылями вроде QR-кодов, стикеров и оплаты по Bluetooth. Почему так, объясняет в интервью Вадим Глущенко, директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации». Если коротко, его вывод такой.

Apple отказывается от части ограничений своей экосистемы не по доброй воле, а только под давлением местных регуляторов. В России дело ограничилось парой договорённостей с банками, а до полноценного открытия платформы так и не дошло.

Получается очень странная ситуация: компания в России поддерживает жизнеспособность устройств, помогает пользователям, идет на уступки разработчикам и вовремя выпускает обновления. Но RuStore для iPhone до сих пор нет, хотя прецедент допуска альт-сторов уже есть и не один.

Правда ли, что Apple ушла из России

Многие уверены, что причина в санкциях и что Apple ушла из России насовсем. На деле это не так: юрлицо ООО «Эппл Рус» никто не ликвидировал, в отличие от Microsoft и Google, а за 2024 год оно отчиталось о 1,1 млрд рублей чистой прибыли. И штрафы в России Apple исправно платит: одних антимонопольных набежало почти на два миллиарда.

Более того, компания активно удаляет из App Store запрещенные приложения и VPN-сервисы. Так что, давайте разговоры в духе «Apple ушла и не будет ничего исполнять» раз и навсегда оставим в прошлом. Уже понятно, что те, кто так считает, просто не читают новостей об Apple в нашем канале.

Свежее подтверждение, что Apple в России продолжает работать: недавно компания даже упростила россиянам смену региона в аккаунте. Вот только открывать платформу для чужих магазинов Apple соглашается лишь там, где её обязывает местный закон. В России такого рычага именно по магазинам на iOS пока не сложилось, поэтому полноценный RuStore на iPhone мы, скорее всего, увидим ещё нескоро.