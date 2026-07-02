Внезапно: за отказ от RuStore Apple грозит штраф 4 млрд рублей. Что ждёт iPhone в России

Не успела Apple отделаться от одного штрафа, как тут же прилетел другой, куда крупнее. Федеральная антимонопольная служба вынесла компании предупреждение: до 15 июля 2026 года на iPhone нужно предустановить RuStore и мессенджер MAX. Если Apple этого не сделает, ведомство откроет антимонопольное дело, а следом штраф Apple может достичь 4 млрд рублей. Разбираемся, что происходит.



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За что ФАС хочет оштрафовать Apple на 4 млрд рублей

Претензий у ведомства две. Первая — поисковик. На Айфоне по умолчанию стоит иностранная поисковая система, а чтобы включить российскую, настройки приходится менять вручную. ФАС считает это дискриминацией отечественных сервисов, ведь закон требует, чтобы на технически сложных товарах можно было по умолчанию выбрать поисковик из России или страны ЕАЭС.

Вторая претензия — предустановка отечественного ПО: того самого RuStore и мессенджера MAX, которых на Айфоне нет и в помине. Но до того, чтобы ФАС оштрафовала Apple, ещё далеко — пока это только предупреждение, а не готовое взыскание.

Почему iPhone без RuStore считается бракованным

История тянется не первый месяц. Ещё с 1 сентября 2025 года действует закон, по которому смартфон без работающего RuStore считается товаром с недостатком. Apple в тексте не упоминается, но под удар попадает именно она: других крупных вендоров, игнорирующих российский магазин, на рынке почти не осталось.

Формально запрета на Айфоны нет, есть требование, которое компания либо исполняет, либо получает проблемы. И на фоне того, как выросли цены на iPhone в России, любые новые ограничения бьют по покупателю в первую очередь. Проблемы Apple в России копятся, и этот эпизод далеко не последний.

Могут ли оштрафовать Apple, если она ушла из России

И вот тут начинается самое интересное. Apple официально не поставляет технику в страну с 2022 года: онлайн-магазин закрыт, Apple Pay не работает, часть приложений из App Store удалена. Как предустановить RuStore на устройства, которые ты в России официально не продаёшь, — вопрос без ответа.

Мало того, исполнить требование ФАС для Apple означает нарушить западные санкции. Компания оказалась между двух огней: за платежи в Россию её штрафуют на Западе, за отказ работать по-российски — здесь. Так что Apple оштрафовали в России или пока лишь пригрозили — для Купертино это часть одной большой головной боли, а не отдельная катастрофа.

Как повлияет штраф Apple на владельцев iPhone в России

Напрямую нет. Ваш Айфон продолжит работать, App Store останется на месте, а деньги ФАС, если и спишет, то с самой Apple, а не с пользователей. Куда неприятнее для нас с вами другие инициативы — вроде привязки SIM-карты к IMEI и единой базы, от которой сложностей будет побольше.

Что до 15 июля, скорее всего, ничего громкого не произойдёт: Apple промолчит, дело затянется, а мы получим ещё один сюжет в бесконечной саге про штраф Apple и российские регуляторы. А вы бы хотели, чтобы Apple всё-таки прогнулась и разрешила RuStore на Айфон? Давайте обсудим новость в нашем Телеграм-чате.