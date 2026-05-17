5 самых популярных бесплатных игр для iPhone из топа российского App Store

Каждую неделю в App Store появляются десятки новых игр, но лишь единицы пробиваются в топ бесплатных. Мы отобрали пять проектов, которые прямо сейчас занимают верхние строчки рейтинга и заслуживают того, чтобы их хотя бы попробовать. Стратегии, головоломки, зомби-экшен — жанры разные, и каждую из них точно стоит скачать и дать играм шанс. А если вы предпочитаете проверенную классику, загляните в нашу подборку легендарных игр для iPhone, которые не теряют популярности годами.



Белая мгла: выживание — мобильная стратегия на русском языке

Белая мгла: выживание (оригинальное название — Whiteout Survival) — это масштабная стратегия, в которой вы возглавляете последний оплот цивилизации посреди глобального обледенения. Свирепая метель уничтожила привычный мир, и выжившие сбились в крошечное поселение. Ваша задача — не просто отстроить город, а сделать так, чтобы люди не замёрзли, не голодали и не погибли от нападений диких зверей.

Главная фишка игры — механика управления температурой. Это не декорация: если вовремя не растопить печь и не обеспечить жителей теплом, они начнут болеть и умирать. Параллельно нужно строить охотничьи хижины, лесопилки, жилые дома и распределять рабочую силу между объектами. Каждый житель — ценный ресурс, и его состояние (здоровье, настроение, сытость) напрямую влияет на развитие базы.

Управление на iPhone реализовано по классической для мобильных стратегий схеме: тапы для выбора зданий и юнитов, свайпы для перемещения по карте. Благодаря idle-механике игра не требует постоянного присутствия — можно отправить героев на задание, выйти и вернуться к готовым наградам. Это удобно, если у вас нет времени на многочасовые сессии. Проект уже набрал более 300 миллионов загрузок по всему миру, а игра полностью переведена на русский язык.

Z Route: Redemption — зомби-экшен для iPhone с быстрыми забегами

Z Route: Redemption — это совершенно другой формат. Здесь нет неспешного градостроительства: ваш отряд выживших непрерывно движется по шоссе, отстреливая орды зомби-мутантов. Игра ловко комбинирует механику бесконечного забега и рогалика — каждый забег уникален, а на развилках вас ждут порталы с тактическими решениями.

Суть проста: собрать сбалансированный отряд (два танка на передовой, три дамагера в тылу), улучшать экипировку и прорываться как можно дальше. На пути встречаются могущественные боссы, и каждый требует быстрой реакции. Умерли — начинаете заново, но с накопленным опытом и пониманием, какие комбинации героев работают лучше. Кстати, Apple ежегодно отмечает лучшие игры и приложения для iPhone, и динамичные экшен-проекты всё чаще попадают в этот список.

С управлением на iPhone есть нюанс. Игра очень динамичная, и на маленьком экране пальцы периодически перекрывают обзор в самые напряжённые моменты боя. Свайпы и тапы работают отзывчиво, но на сложных уровнях не хватает точности позиционирования — это особенность жанра, а не баг. Если у вас iPad, играть будет комфортнее.

Tiles Survive! — мобильная стратегия про убежище выживших

Tiles Survive! — ещё одна стратегия на выживание, но с оригинальной подачей. Вместо привычной открытой карты здесь вы исследуете мир, открывая плитку за плиткой. Каждая плитка — это новый биом с уникальными ресурсами, опасностями или наградами.

Вы возглавляете команду выживших и строите убежище, которое постепенно разрастается в самодостаточное поселение. Нужно назначать жителям профессии (охотник, повар, лесоруб), следить за их здоровьем и моральным духом, подключать электричество к зданиям для ускорения производства. Система героев добавляет глубины: у каждого персонажа свои навыки и черты, которые влияют на эффективность убежища.

Управление интуитивное и хорошо адаптировано под тачскрин. Основные действия — тапы по плиткам для исследования и перетаскивание элементов при строительстве. Интерфейс не перегружен, хотя по мере развития базы меню становится всё сложнее. Игра стабильно работает даже на старых iPhone. Обновляется активно: последний патч с событием «Рождение легенды» вышел буквально на днях. Если ищете игру, в которую можно поиграть и без подключения к сети, посмотрите нашу подборку лучших офлайн-игр для iPhone.

Sheep Dash — головоломка с простым управлением

На фоне суровых стратегий Sheep Dash выглядит как нечто очень необычное и выбивающееся из общего тренда. Это казуальная головоломка, в которой нужно выпускать милых овечек и цыплят из переполненного загона. Звучит примитивно, но на деле — вам придется включить логику на полную катушку.

Каждое животное смотрит в определённую сторону и движется только прямо. Ваша задача — определить правильную последовательность: кого выпустить первым, чтобы не заблокировать остальных. На ранних уровнях всё очевидно, но уже к сотому уровню головоломки становятся по-настоящему хитрыми. Животные штабелируются, появляются новые типы с особым поведением, а неверный ход заставляет начинать уровень заново.

Управление предельно простое. Один тап по животному — оно убегает. Никаких свайпов, жестов или сложных меню. Именно эта простота делает Sheep Dash идеальной игрой для коротких сессий: в очереди, в транспорте, перед сном. Принудительной рекламы нет — ролики показываются, только если вы сами захотите получить бустер (перемешать поле или убрать одно животное). Игра поддерживает Game Center.

Last Asylum: Выживание в чуме — стратегия про чумного доктора

Last Asylum — пожалуй, самый атмосферный проект в подборке. Вы играете за чумного доктора, который строит последнее убежище человечества во время средневековой пандемии. Игра смешивает сразу три жанра: градостроительный симулятор, Tower Defense и тактику с героями.

В госпитальной части вы принимаете поток больных, диагностируете симптомы и варите лечебные снадобья из трав, собранных в экспедициях. В оборонительной — расставляете башни и нанимаете героев для отражения волн мутировавших крыс (да, именно крыс — Крысиный Король здесь выступает главным антагонистом). А в стратегической — отправляете элитные отряды отвоёвывать заражённые города на глобальной карте.

Управление на iPhone требует привыкания. Интерфейс достаточно насыщенный: множество иконок пациентов, многоуровневые меню крафта, таймеры экспедиций. На экране iPhone всё помещается, но мелкие элементы иногда приводят к случайным нажатиям — особенно во время напряжённых осад, когда нужно быстро расставлять башни. На iPad или на устройствах с большим экраном играть заметно удобнее.

