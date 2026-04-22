21 апреля 2026 года OpenAI показала ChatGPT Images 2.0 — новую модель генерации изображений на базе gpt-image-2. И если вы только оплатили подписку на ChatGPT по нашей инструкции, то точно будете в восторге. Сэм Альтман лично представил обновление в прямом эфире и не скрывал восторга. Модель действительно впечатляет: она умеет «думать» перед тем, как рисовать, искать информацию в интернете прямо в процессе генерации и создавать до восьми связанных изображений за один запрос. Но главное — не это. Главное, что ChatGPT Images 2.0 научилась делать с текстом на картинках.



Что умеет новая модель ChatGPT Images 2.0

Текст на изображениях всегда был ахиллесовой пятой нейросетей. Буквы плыли, слова превращались в кашу, а надписи на вывесках больше напоминали инопланетный алфавит. По искажённому тексту можно было моментально распознать работу ИИ. Новая отлично справляется с текстом на любых поверхностях: вывески, этикетки, экраны смартфонов, UI-элементы. Причём не только на латинице — поддерживаются японский, корейский, хинди, бенгальский и другие языки.

ChatGPT Images 2.0 работает в двух режимах. Instant доступен всем пользователям, включая бесплатных, и выдаёт результат быстро. Thinking — для подписчиков Plus, Pro и Business. В этом режиме модель тратит больше времени: анализирует запрос, проверяет результат и при необходимости ищет актуальную информацию в интернете.

Разрешение выросло до 2K. Поддерживаются соотношения сторон от 3:1 до 1:3 — от ультраширокого баннера до вертикального мобильного экрана. Для разработчиков модель доступна через API под именем gpt-image-2.

ChatGPT рисует скриншоты и документы

Вот тут начинается самое интересное. Рисовать через ChatGPT можно хоть со смартфона, хоть с компьютера. Для этого ничего дополнительно не надо включать. Просто заходите в веб-версию или приложение ChatGPT, открываете новый чат и вводите нужный запрос, начав его со слова «Нарисуй».

Промпт: нарисуй рукописную справку от врача, которая выдана 21.04.2025 врачом Пироженко К.В. о том, что мне запрещена физическая нагрузка до 01.05.2025 и надо пить больше пива. не забудь поставить печать врача и штамп медицинской организации

Мы попросили ChatGPT Images 2.0 нарисовать рукописную справку от врача с глупым текстом и рекомендацией. Результат оказался практически безупречным: ровный почерк, естественные штрихи, никаких артефактов. Сначала нейронка отказалась это делать, предположив, что мы пытаемся подделать документ, но стоило ей написать, что это просто шутка, так она сразу взялась за работу.

Звучит круто, если вы дизайнер или иллюстратор. Но подумайте вот о чём: если нейросеть способна генерировать рукописный текст такого качества, то что мешает ей «нарисовать» настоящую медицинскую справку? Или расписку? Или рукописное заявление? А может вообще скриншот. Например, как Тим Кук читает мои статьи на AppleInsider.ru:

Промпт: нарисуй картинку, будто мне в imessage написал Тим Кук: Кирилл, привет! Читаю твои статьи каждый день. Продолжай писать про Apple даже после моего ухода, Джон Тернус топчик!

Проблема фальшивых документов возникла ещё в марте 2025 года, когда предыдущая версия генератора ChatGPT вызвала волну экспериментов с поддельными чеками, удостоверениями личности и трудовыми договорами. Тогда качество было заметно хуже — текст путался, логотипы выглядели странно. Но даже того уровня хватало, чтобы обмануть невнимательного проверяющего.

С ChatGPT Images 2.0 ситуация стала критической. Модель рисует убедительные скриншоты платёжных систем, банковские интерфейсы, чеки с логотипами реальных компаний. Всё это — за пару минут, без каких-либо навыков в Photoshop.

Кому угрожают реалистичные подделки, созданные ИИ

Список потенциальных жертв обширный. Страховые компании уже бьют тревогу: сгенерировать фото повреждённого автомобиля и приложить к нему поддельный счёт из автосервиса стало элементарно. HR-отделы рискуют получить резюме с фальшивыми дипломами и рекомендательными письмами. Бухгалтерии — подложные чеки на возмещение расходов.

Эксперты по кибербезопасности называют это феноменом «угрозы нулевой квалификации». Раньше для изготовления качественной подделки нужны были навыки работы с графическими редакторами и доступ к специализированным ресурсам. Теперь достаточно сформулировать запрос в чат.

OpenAI установила ограничения: модель отказывается создавать откровенно мошеннические документы, если в запросе прямо написано «фейк» или «подделка». Но пользователи быстро нашли обходные пути — достаточно переформулировать просьбу, и система выполняет запрос без вопросов.

Определить поддельный скриншот или справку

Полностью остановить это невозможно. Генераторы изображений становятся лучше с каждым месяцем, и Google со своим Nano Banana 2 не отстаёт от OpenAI. Но есть несколько вещей, которые стоит иметь в виду.

Во-первых, доверять скриншотам как доказательству чего-либо больше нельзя. Ни в переписке, ни в суде, ни при оформлении страхового случая. Скриншот — это просто картинка, и теперь её может нарисовать кто угодно.

Во-вторых, компаниям и госструктурам придётся переходить на цифровую верификацию документов. Бумажная справка с печатью перестаёт быть надёжным подтверждением. Нужны QR-коды, цифровые подписи, проверка через базы данных.

В-третьих, OpenAI добавляет к изображениям метаданные C2PA — цифровой «водяной знак», который позволяет определить, что картинка создана ИИ. Но эти метаданные легко удалить при пересохранении файла.

ChatGPT Images 2.0 — технически блестящий продукт. Он пригодится дизайнерам, маркетологам, разработчикам интерфейсов. Но он же открывает дверь для массовых подделок документов на таком уровне качества, которого раньше просто не существовало. И это та реальность, к которой придётся привыкать всем.