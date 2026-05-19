Как скачать Fortnite на iPhone в России без смены региона App Store

Фортнайт снова можно скачать на Айфон — и на этот раз даже из российского App Store. Ещё в мае прошлого года Fortnite вернулся в американский App Store после выигранного суда, и для загрузки приходилось заводить иностранный аккаунт. Теперь Epic Games расширила доступность игры на новые регионы, и никаких танцев со сменой аккаунтов больше не нужно. Если же вы не ценитель Фортнайта, то обязательно зацените игру Control, которая недавно вышла на iPhone. Это топовый ААА-шутер, которых не так много на смартфонах Apple.



Fortnite в App Store России: что изменилось

В августе 2020 года Epic Games внедрила собственную платёжную систему прямо внутри игры, обходя 30-процентную комиссию Apple. Реакция не заставила себя ждать: Apple удалила Fortnite из магазина, а Epic подала в суд. Началась одна из самых громких юридических битв в истории мобильных платформ.

Судебные разбирательства между Epic и Apple длились несколько лет. В 2024 году Евросоюз обязал Apple допустить сторонние магазины приложений, и Fortnite вернулся на iPhone в ЕС через Epic Games Store. А в мае 2025 года федеральный суд США постановил, что Apple нарушила судебный запрет и должна вернуть игру в американский App Store.

Тогда же мы публиковали инструкцию, как установить Fortnite через иностранный аккаунт — для этого приходилось менять регион в настройках или заводить отдельную учётную запись Apple. Способ рабочий, но не самый удобный. Особенно если у вас есть активные подписки.

И вот спустя год всё изменилось. Epic Games расширила доступность Fortnite в App Store на новые регионы. Игра теперь доступна для загрузки по всему миру — включая Россию.

Как установить Fortnite на Айфон в России

Теперь, когда игра доступна в российском App Store, процесс установки стал максимально простым.

Откройте App Store на вашем iPhone. В строке поиска введите Fortnite или перейдите по ссылке. Найдите приложение от разработчика Epic Games Inc. и нажмите кнопку «Загрузить». Дождитесь окончания загрузки — приложение весит около 2,5 ГБ. Откройте Fortnite и дождитесь завершения дополнительной загрузки данных — ещё порядка 12 ГБ. Убедитесь, что вы подключены к Wi-Fi. Готово — можете играть.

Раньше для этого приходилось менять регион аккаунта Apple на США. Теперь же достаточно обычного российского аккаунта — Fortnite находится в поиске App Store и загружается без каких-либо ухищрений.

Для комфортной установки вам понадобится не менее 15 гигабайт свободного пространства на iPhone. Перед загрузкой зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone» и при необходимости удалите ненужные приложения или фотографии. И обязательно подключитесь к Wi-Fi — качать такой объём через мобильную сеть будет очень долго. Если после установки Fortnite вылетает на iPhone с iOS 26, не переживайте — проблема известная, и решение есть.

На каких iPhone работает Fortnite и сколько нужно памяти

Системные требования у Fortnite для iOS не самые мягкие. Игра работает на следующих устройствах:

iPhone 11 и новее

iPhone SE третьего поколения и новее

iPad Pro 10.5 дюймов и новее

iPad Air четвёртого поколения и новее

iPad десятого поколения и новее

iPad mini шестого поколения и новее

Минимальная версия системы — iOS 17.0. Если у вас iPhone XS, XR или более старая модель — Fortnite на них не запустится. К игре можно подключить контроллер — поддерживаются DualSense и Xbox-геймпады через Bluetooth. Это существенно упрощает управление, потому что играть на сенсорном экране в Fortnite — задача не для слабонервных.

Покупки внутри Fortnite в России

Fortnite — бесплатная игра. Вы не платите ни за скачивание, ни за доступ к основным режимам. «Королевская битва», «Нулевая высота», LEGO Fortnite, Fortnite Festival — всё это доступно сразу после установки. Деньги тратятся только на косметику: скины, эмоции и боевой пропуск.

Но вот с покупкой внутриигровой валюты В-баксов в России ситуация сложная. Рабочих способов оплаты в российском App Store для Fortnite фактически нет. Российские банковские карты не принимаются, а пополнить баланс Apple ID привычными способами больше нельзя. Единственные варианты — использовать остаток средств на балансе Apple ID, если он у вас ещё есть, либо покупать В-баксы через иностранный аккаунт с привязанной подарочной картой App Store. Ну и никто не мешает покупать валюту напрямую у Epic Games, но потребуется иностранная банковская карта.

Что нового в Fortnite для iOS

За шесть лет отсутствия на iOS Fortnite сильно изменился. Появились режимы «Нулевая высота» без строительства, LEGO Fortnite с элементами выживания и крафта, Fortnite Festival с музыкальными ритм-мини-играми. Игра давно вышла за рамки обычного батл-рояля и превратилась в развлекательную платформу.

Мобильная версия — это полноценный клиент игры. Все режимы, все обновления, кроссплей с другими платформами — всё на месте. Если вы давно хотели вернуться в Fortnite или попробовать игру впервые — сейчас идеальный момент. Достаточно открыть App Store, нажать «Загрузить» и подождать. Главное — заранее освободите минимум 15 ГБ памяти на iPhone и убедитесь, что ваша модель поддерживается. Спустя шесть лет Fortnite наконец-то вернулся на Айфон. И на этот раз для всех.