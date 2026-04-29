Как выбрать доставку и что выгоднее: СДЭК, Яндекс Доставка, 5POST и другие

Отправить посылку в другой город и не переплатить: звучит просто, но на деле приходится открывать десяток сайтов курьерских служб. Если вы уже сталкивались с заказом товаров с доставкой до двери, то знаете, как сильно отличаются тарифы. Т-Банк решил эту проблему прямо в своём приложении. Там появился сервис «Отправка посылок». Он собирает тарифы сразу нескольких курьерских компаний на одном экране и показывает, где дешевле, а где быстрее. Яндекс Доставка, СДЭК, 5Post, Каргобукинг: все варианты в одном месте, и вам не нужно переключаться между приложениями.



Отправка посылок в приложении Т-Банка

Сервис спрятан не так глубоко, как может показаться, но и на главном экране вы его не увидите. Искать нужно в разделе «Город». Откройте его, перейдите во вкладку «Все сервисы» и найдите пункт «Отправка посылок». Именно здесь начинается расчёт стоимости доставки.

Важный момент: сервис доступен всем пользователям приложения Т-Банка. Если вы давно не обновляли приложение, сделайте это. Функция появилась в одном из последних обновлений. Установить свежую версию Т-Банка можно по нашей инструкции. Кстати, если вам интересны другие способы отправки товаров, у нас есть подробный разбор с личным опытом.

Как рассчитать стоимость доставки через Т-Банк

Расчёт стоимости доставки занимает пару минут. Вот что нужно сделать.

Откройте приложение Т-Банка и перейдите в раздел «Город». Нажмите на вкладку «Все сервисы» и выберите «Отправка посылок». Перед вами появится форма расчёта. Укажите адрес отправления. Здесь есть нюанс: одного названия города недостаточно. Нужно ввести полный адрес с улицей и номером дома. Тарифы курьерских служб зависят от конкретной точки забора посылки. Аналогично введите полный адрес получателя. Выберите размер посылки. Приложение не просит вводить цифры вручную: вы попадаете на отдельную страницу, где размер выбирается ползунком. Просто двигаете его до нужного значения. Укажите ценность посылки. Для этого тоже есть своя страница с ползунком. Ценность влияет на стоимость страховки: чем дороже содержимое, тем выше цена доставки. Если отправляете что-то недорогое, не завышайте ценность: сэкономите на тарифе. Нажмите кнопку «Рассчитать». Приложение покажет список доступных курьерских служб с указанием цены и сроков доставки. Результаты сортируются по категориям: «Самый дешёвый», «Самый быстрый» и так далее.

Как оформить отправку посылки через приложение Т-Банка

После расчёта у вас есть два варианта оформления. Первый: продолжить оформление в приложении. Вы выбираете подходящий вариант, и приложение ведёт вас дальше по шагам. Все данные, которые вы уже ввели, сохраняются. Не придётся заново вбивать адреса и параметры посылки.

Второй вариант: перейти на сайт выбранной курьерской службы. Это бывает нужно, если у конкретного перевозчика нет возможности оформлять доставку в приложении Т-Банка. Важно: даже при переходе на сторонний сайт цена фиксируется. Вы не попадёте в ситуацию, когда в приложении было 227 рублей, а на сайте службы доставки уже 350. Цена останется такой, какую показал расчёт.

Оплата в обоих случаях происходит картой Т-Банка. И здесь есть приятный бонус: при оплате картой начисляется повышенный кэшбэк. Конкретный размер зависит от персональных условий и текущих акций, но сам факт наличия кэшбэка за доставку посылок делает сервис ещё привлекательнее.

Какие службы доставки можно сравнить в Т-Банке

На данный момент сервис работает с несколькими крупными логистическими партнёрами. Среди них Яндекс Доставка, СДЭК, 5Post, Каргобукинг и другие. Список может расширяться: Т-Банк явно планирует добавлять новых перевозчиков.

Интересно, что тарифы разных служб могут отличаться в разы. На примере маршрута Новосибирск — Москва разброс цен для посылки до 5 кг составляет от 304 до 4670 рублей. При этом сроки тоже различаются: от одного до девяти дней. Без такого сравнительного сервиса вы бы просто выбрали знакомую службу и, вполне возможно, переплатили.

Как выбрать самую дешёвую доставку посылки

Если вы клиент Т-Банка и хотя бы иногда отправляете посылки, сервис однозначно стоит попробовать. Он экономит время на сравнении тарифов и даёт возможность выбрать оптимальный вариант, не выходя из банковского приложения. Повышенный кэшбэк при оплате картой Т-Банка: дополнительный аргумент в пользу этого способа.

Конечно, это не революция в мире доставки. Подобные агрегаторы существуют и отдельно. Но интеграция прямо в банковское приложение, которым вы и так пользуетесь каждый день, делает процесс максимально удобным. Вводите адреса, двигаете ползунки, сравниваете цены, оплачиваете: всё за пару минут.