Мессенджер MAX стал МАКС: что изменилось в приложении на iPhone

Если вы давно не заглядывали в App Store, то вот вам сюрприз. Национальный мессенджер России, который все привыкли называть MAX, сменил название в магазине приложений Apple. Теперь на странице приложения красуется надпись «МАКС: общение, звонки, сервисы». Полностью на кириллице. Без единой латинской буквы. Останется еще переименовать Цифровой ID, который сейчас все массово создают и будет настоящий дзен.



Почему MAX переименовали в МАКС

Причина, на самом деле, лежит на поверхности. С 1 марта 2026 года в России действует Федеральный закон №168-ФЗ о защите русского языка. Он требует, чтобы вся информация для потребителей в публичном пространстве была выполнена на русском языке. Вывески, указатели, рекламные материалы: всё должно быть на кириллице.

Формально закон не обязывает переводить товарные знаки. Но мессенджер, который позиционируется как национальный продукт России, продолжать называть латиницей было бы странно. Особенно когда юридическое лицо разработчика уже зарегистрировано как ООО «МАХ» — три русские буквы М, А, Х.

Несколько названий у мессенджера МАКС

С названием мессенджера вообще всё запутано. Юрлицо — ООО «МАХ», что формально читается как «Мах» с русской «Х». А бренд при этом произносится как «Макс». В App Store приложение теперь называется именно МАКС: через К. А разработчиком по-прежнему указана компания MAX LLC. Лучше бы дали возможность использовать две учетных записи MAX в одном приложении.

То есть мы имеем интересную ситуацию: юрлицо — «МАХ», бренд — «МАКС», разработчик в App Store — MAX LLC. Три разных написания одного и того же продукта. Впрочем, пользователям от этого ни холодно ни жарко: мессенджер работает одинаково, как его ни назови.

Что изменилось в приложении МАКС

Помимо названия, описание приложения тоже полностью русифицировано. Разработчики подчёркивают функции мессенджера: переписка, звонки, стикеры, голосовые сообщения, Цифровой ID для подтверждения возраста и статуса, работа с документами и интеграция с образовательной платформой Сферум.

Отдельно стоит отметить, что приложение занимает первое место в категории «Соцсети» в App Store и имеет более 2 миллионов оценок. Учитывая, что MAX активно продвигается государством с сентября 2025 года, удивляться тут нечему.

Закон о русском языке повлиял на название MAX в App Store

Закон №168-ФЗ уже изменил облик российских городов: вывески массово переводят на кириллицу, жилые комплексы переименовывают, рекламные материалы переделывают. Теперь очередь дошла и до магазинов приложений.

Интересно, что Apple в своё время зарегистрировала российское юрлицо как ООО «ЭППЛ РУС» — просто транслитерировала название кириллицей без лишних ухищрений. У VK с мессенджером получилось сложнее: название «Макс» в реестре юрлиц уже было занято другой компанией с аналогичным видом деятельности. Пришлось регистрироваться как «МАХ». А в App Store — писать «МАКС». Изящно, ничего не скажешь.

По сути, переименование MAX в МАКС — это просто ещё один шаг в сторону полной русификации. Функционально ничего не изменилось. Но символически этот жест показательный: даже в экосистеме Apple российские приложения теперь говорят по-русски.