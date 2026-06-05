МАКС удалили из App Store, но он нужен для работы. Что делать пользователям iPhone

Вечером 3 июня мессенджер MAX пропал из российского App Store. Для кого-то это новость из серии «ну и бог с ним». Но если на MAX завязана рабочая переписка, чаты с коллегами или общение с учебным заведением, всё выглядит совсем иначе. То, что Apple удалила мессенджер MAX, многих застало врасплох: приложение теперь нельзя ни скачать заново, ни обновить. А у тех, кто уже его установил, перестали приходить уведомления. Разбираемся, что делать пользователям iPhone, которым MAX нужен именно по работе — без паники и без героических переустановок.



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Почему MAX исчез из App Store

Apple убрала MAX из магазина вечером 3 июня и пока никак это не прокомментировала. Глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ-2026 заявил, что тоже не может объяснить решение Apple. По его словам, ограничения затронули более 20 миллионов россиян — это не меньше четверти всей аудитории мессенджера.

Реакция оказалась резкой: глава Ростелекома назвал Apple врагами России из-за этой истории.

Скачать или обновить приложение через App Store теперь невозможно. Но куда важнее для работы другое: у тех, кто уже установил MAX, перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Мы отдельно разобрали, что делать с пропавшими уведомлениями.

Причина техническая. После удаления приложения из магазина отзывается пуш-токен, через который доставляются уведомления. Сервер MAX просто больше не может их отправлять. То есть сообщение от начальника придёт, но вы о нём не узнаете, пока сами не откроете чат.

Хорошая новость: уже установленное приложение работает. Сообщения отправляются и приходят, звонки проходят — не хватает только всплывающих уведомлений. Поэтому первое и главное правило прямо сейчас: не удаляйте MAX с iPhone. Вернуть его из App Store не получится. Сценарий, в общем, знакомый. Из российского App Store годами внезапно пропадают приложения банков, и каждый раз пользователи находят обходные пути. С мессенджером история повторяется.

Веб-версия MAX на компьютере

Самый простой способ остаться на связи — веб-версия мессенджера. Она открывается по адресу web.max.ru без установки приложения.

Но сразу важная оговорка: на iPhone веб-версия не работает. При заходе на web.max.ru через Safari или любой другой мобильный браузер сайт просто перекидывает вас на страницу загрузки приложения. Так что выручит она только на компьютере.

Есть и второй нюанс. Вход по номеру телефона в MAX Web сейчас недоступен — авторизоваться можно только по QR-коду, который сканируется в мобильном приложении. Открываете на компьютере web.max.ru, заходите в установленном на iPhone приложении в «Настройки» — «Устройства» — «Войти по QR-коду» и наводите камеру на экран. Через пару секунд все чаты оказываются перед вами на рабочем столе.

Для работы это почти идеальный вариант: большую часть дня вы и так за компьютером, а переписка с коллегами всегда под рукой в отдельной вкладке. Подробнее про возможности браузерной версии мы рассказывали в отдельном материале о MAX Web. Запутались с QR-кодом или вход не срабатывает? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там подскажут, что делать.

Приложение MAX для Windows и macOS

Если веб-версия с её QR-кодом кажется неудобной, есть вариант лучше — десктопное приложение MAX. Его можно скачать для Windows, macOS и Linux с официального сайта мессенджера.

Главное преимущество перед браузерной версией — авторизация по номеру телефона. Вам не нужен телефон с установленным приложением, чтобы сканировать QR-код: достаточно ввести свой номер и код из СМС. Это особенно выручает, если MAX на iPhone у вас по каким-то причинам не сохранился.

По сути это полноценный клиент: чаты, файлы, звонки — всё на месте, плюс нормальные уведомления прямо на рабочем столе компьютера. Для тех, кто весь день за ноутбуком, такой вариант часто оказывается даже удобнее смартфона.

Второй смартфон на Android для MAX

Если в App Store приложения больше нет, это не значит, что его нет нигде. На Android MAX по-прежнему свободно скачивается из RuStore и Google Play, Huawei AppGallery, а также из магазинов Samsung, Xiaomi и Vivo. Есть и установочный файл на официальном сайте download.max.ru.

Поэтому самый надёжный путь для тех, кто плотно завязан на мессенджер, — держать MAX на отдельном устройстве Android. Это может быть запасной смартфон, который лежит в ящике, или рабочий телефон, выданный компанией. На нём приложение установится без всяких ограничений, будет получать уведомления и обновляться как обычно.

Бонусом этот же Android-аппарат станет вашим «ключом» для входа в веб-версию: именно с него удобно сканировать QR-код для авторизации на компьютере. Простой смартфон под один-два мессенджера сегодня можно найти по адекватной цене — для постоянного рабочего инструмента вложение скромное.

Чем заменить MAX для работы

Иногда проще не бороться с ограничениями, а договориться о запасном канале связи. Обсудите с коллегами, куда переехать на время: корпоративная почта, таск-трекер, рабочий чат в другом мессенджере. Для оперативных вопросов часто хватает связки «почта плюс звонок».

Но тут есть оговорка. Если через MAX идёт общение с государственными сервисами, школой или вузом, полноценной замены может просто не оказаться — мессенджер всё-таки задумывался как платформа с цифровым ID и госфункциями. В этом случае альтернативы две: десктопное приложение либо отдельное устройство на Android. Оба варианта мы разобрали выше.

А чтобы не пропустить, вернётся ли MAX в App Store, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — рассказываем обо всех обходных путях первыми.

Что стоит сделать прямо сейчас. Если MAX уже стоит на вашем iPhone — не удаляйте его ни при каких обстоятельствах. Для рабочих задач удобнее всего поставить приложение MAX на компьютер: вход по номеру телефона и нормальные уведомления решают сразу две проблемы. А если переписка критична на ходу, заведите под MAX запасной Android — это снимет вопрос полностью. Будем надеяться, что приложение вернётся в App Store официально, и все эти костыли быстро станут неактуальными.