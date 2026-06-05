Глава Ростелекома назвал Apple врагами России из-за удаления МАКС из App Store. Что теперь будет?

«Это враги» — так глава «Ростелекома» Михаил Осеевский ответил на вопрос об Apple. Повод резкий: 3 июня мессенджер МАКС исчез из App Store, и владельцы iPhone тут же столкнулись с тем, что не приходят уведомления в МАКС о сообщениях и звонках. Дальше посыпались громкие заголовки и предсказания о «зеркальном ответе». Давайте разберёмся, что произошло на самом деле и грозит ли это блокировкой App Store и других сервисов Apple в России.



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Почему МАКС исчез из App Store

3 июня произошло то, чего ждали немногие: МАКС пропал из App Store — причём сразу во всех региональных магазинах, а не только в российском. Apple, по своему обыкновению, никак не объяснила решение. Пресс-служба мессенджера подтвердила удаление и сообщила, что направила в Купертино запрос с просьбой разъяснить причины.

Последствия для пользователей конкретные. Скачать МАКС из App Store больше нельзя. Уже установленное приложение продолжает работать, но уведомления о новых сообщениях и звонках не приходят — пуши отвалились. Чтобы не пропустить важное, придётся открывать мессенджер вручную.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что на iOS приходится 25-30% аудитории МАКС, а ограничения затронули более 20 миллионов человек. Цифра внушительная, и именно она объясняет уровень реакции.

Важная деталь для контекста: в конце апреля МАКС уже получал метку «вредоносное ПО» — её поставила Cloudflare, но через день отозвала. Так что вокруг мессенджера и до этого хватало шума.

Заявление Ростелекома об Apple: главное из выступления на ПМЭФ

На полях ПМЭФ Михаил Осеевский высказался максимально жёстко: «Это враги». По его словам, на фоне продвижения МАКС удаление из App Store — это «абсолютно недружественный шаг».

Но дальше идёт куда более важная часть цитаты, которую в заголовках обычно теряют. Осеевский подчеркнул, что подобные действия «не должны автоматически приводить» к таким же шагам с российской стороны. И добавил, что надеется на дополнительные консультации коллег из VK.

Иными словами, самый громкий спикер дня сам же отверг идею зеркального ответа. Это не призыв «запретить Apple», а эмоциональная оценка ситуации. Минцифры тоже высказалось сдержанно: Шадаев пообещал решать вопрос и заверил, что «всё будет хорошо». Мы следим за всеми поворотами этой истории и публикуем разборы одними из первых — подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

Могут ли запретить iPhone и технику Apple в России

Здесь стоит отделить эмоции от реальных механизмов. Прямого запрета iPhone в российском законодательстве нет, и слова про «врагов» его не создают.

Что говорит против радикального сценария? Во-первых, аудитория слишком большая. Те же 20 с лишним миллионов пользователей — это избиратели, бизнес и госструктуры, которые сидят на iPhone и iPad. Бить по ним ради ответа Apple невыгодно никому.

Во-вторых, зеркальный ответ уже отклонён на уровне того самого спикера, который назвал Apple врагами.

В-третьих, Apple не заблокировали за неисполнение закона 194-ФЗ (действует с 1 сентября 2025 года), который обязывает не мешать установке RuStore, вряд ли что-то предпримут и в этот раз.

Что вполне реально — точечное давление. Россия уже умеет действовать так: с 1 апреля 2026 года операторы «большой четвёрки» отключили оплату сервисов Apple с мобильного счёта. Так что более вероятный сценарий — не запрет Apple, а новые ограничения вокруг сервисов и продвижение RuStore. Сомневаетесь в каком-то из сценариев или хотите обсудить новость? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — разберём вместе.

Что будет с App Store, iCloud и Apple ID в России

Полностью выключить App Store, iCloud или Apple ID на территории России технически и юридически непросто — это пользовательские сервисы, а не отдельное приложение в каталоге. Эксперты не раз отмечали: заставить Apple что-то сделать против её правил практически невозможно, а отключение сервисов скорее произошло бы по инициативе самой компании, чем по российским законам.

Поэтому держим в голове два трезвых вывода. Первый: история с МАКС — это про конкретное приложение, а не про доступ ко всему магазину. Второй: всё, что вы прочитаете про «ответный удар» и «конец Apple в России», стоит делить надвое. Пока это слухи и эмоции, а не решения.

Если коротко — паниковать рано. Ваш iPhone работает, App Store открыт, установленные приложения никуда не делись. И если вы решите снести мессенджер, помните: переписки при удалении не пропадут, а вот установить его заново уже не выйдет. Сам МАКС, если он вам нужен, спокойно ставится на тот же Андроид из RuStore, Google Play или с официального сайта проекта. А мы будем следить за развитием ситуации и обновим материал, как только появится конкретика.