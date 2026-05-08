Ozon Селект: что это такое, чем отличается от обычного Ozon и как скачать приложение на iPhone

На маркетплейсах можно купить всё что угодно — от кабеля для iPhone до зимней куртки. Но чем шире ассортимент, тем сложнее отличить оригинал от подделки. Ozon решил эту проблему радикально: запустил отдельное приложение для проверенных брендов. Называется оно Ozon Селект, и если вы хотите искать товары по фото на Ozon, то наверняка слышали о нём. Давайте разберёмся, что внутри, чем Селект отличается от Ozon и для кого это приложение вообще создавалось.



Что такое Ozon Селект

Ozon Селект — это отдельное мобильное приложение внутри экосистемы Ozon. Его запустили в декабре 2025 года как площадку для продажи оригинальных брендовых товаров среднего и премиального ценового сегмента.

Важный момент: это не просто фильтр внутри основного приложения. Ozon Селект — полноценный отдельный продукт со своим интерфейсом и каталогом. При этом инфраструктура общая: те же пункты выдачи, та же оплата при получении, тот же аккаунт Ozon ID.

На витрине Селекта представлено более 5 миллионов товаров от 2 500 с лишним брендов. В основном это одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, косметика, бьюти-гаджеты и товары для дома. Среди марок — Mango, Guess, Dior, Byredo, Clarins, Estée Lauder, Hugo, Marc O'Polo, HENDERSON, Ekonika и многие другие. Особый акцент сделан на российских дизайнерах: YULIAWAVE, Belle you, Askent, Baon.

Отличия Ozon Селект от обычного Ozon

На первый взгляд может показаться, что Селект — это просто «тот же Ozon, только дороже». Но разница принципиальная, и касается она не только цен.

Проверка продавцов. На обычном Ozon может продавать практически любой предприниматель. В Селекте каждый продавец проходит ручную верификацию. У него проверяют документы, подтверждающие право продавать товары бренда . Это значит, что на витрину Селекта не попадёт случайный продавец с непонятным товаром.

На основном Ozon более 350 миллионов позиций — от канцелярии до автозапчастей. В Селекте каталог существенно уже и отобран экспертной комиссией вручную. Здесь нет дешёвых ноунеймов и копий — только . Ценовая политика. На обычном Ozon побеждает тот, кто дешевле. Маркетплейс активно субсидирует скидки и акции. В Селекте подход другой: скидки от самой площадки не превышают 2% от стоимости товара. Бренды сами определяют цену и решают, участвовать ли в акциях. Кстати, недавно ЦБ хочет запретить маркетплейсам менять цену в зависимости от способа оплаты — это тоже влияет на ценообразование. Селект же защищает ценовой паритет с магазинами брендов .

Для товаров из Селекта Ozon внедряет бережную упаковку, фотофиксацию на этапах отгрузки и приёмки. В планах — фирменные боксы и пломбы, которые подтверждают, что товар не вскрывался. Обычному Ozon такой уровень заботы о товарном виде не свойственен. Оплата после примерки. Функция работает на обеих площадках, но для Селекта она особенно важна. Когда средний чек составляет 15 000-50 000 рублей, возможность осмотреть вещь и убедиться в оригинальности до оплаты — решающий аргумент.

Как видите, аргументов воспользоваться Ozon Селект много. Особенно для тех, кто не хочет наткнуться на откровенную подделку или разбираться, оригинальная вещь или нет.

Как скачать Ozon Селект на iPhone

Приложение доступно бесплатно в App Store. Называется оно «Ozon Селект: брендовые товары». Отдельно регистрироваться в нем не нужно. Просто скачайте приложение и войдите через свой Ozon ID — тот же, что используете в обычном Ozon. Все ваши адреса доставки, пункты выдачи и способы оплаты подтянутся автоматически.

Кстати, веб-версии у Селекта пока нет. Покупать можно только через мобильное приложение, что может быть неудобно, если вы привыкли выбирать дорогие вещи на большом экране. По данным Ozon, запуск десктопной версии запланирован на 2026 год.

Ещё одна особенность: если товар доступен и в Селекте, и на основном Ozon, купить его можно из любого из двух приложений. А вот если товар есть только в одном каком-то месте, то и купить вы его сможете исключительно через то приложение, откуда добавили в корзину.

Какие товары продаются в Ozon Селект

Основу ассортимента составляет категория fashion: мужская, женская и детская одежда, обувь и аксессуары. Но не только — каталог шире, чем кажется на первый взгляд. Вот что можно найти в Селекте:

одежда, обувь и аксессуары от проверенных брендов;

украшения и бижутерия;

парфюмерия и декоративная косметика ;

; уходовая косметика;

стайлеры, фены и другие бьюти-гаджеты;

витамины и БАДы;

текстиль, аксессуары и декор для дома.

На витрине также встречаются лимитированные коллекции и редкие бренды, которых нет в основном приложении Ozon. Часть марок вообще впервые вышла на маркетплейс именно через Селект — раньше они продавались только в собственных интернет-магазинах или офлайн-бутиках.

Кому стоит скачать Ozon Селект

Здесь всё зависит от того, что и как вы покупаете. Если ваш типичный заказ на Ozon — это повседневные товары, бытовая химия и недорогая электроника, Селект вам не нужен. Он просто не про это.

А вот если вы регулярно покупаете брендовую одежду или парфюмерию онлайн — Селект может серьёзно упростить жизнь. Не нужно гадать, оригинал перед вами или подделка. Не нужно вчитываться в отзывы, пытаясь понять, настоящий ли это Dior или копия из Гуанчжоу.

По данным Ozon, почти 27 миллионов клиентов маркетплейса приобретали fashion-товары дороже 20 000 рублей. А средний чек премиальных покупателей в шесть раз выше, чем на основной площадке. То есть аудитория для такого сервиса уже есть — и она немаленькая.

Из минусов: пока нет веб-версии, корзина не объединяется с основным Ozon, а некоторые покупатели жалуются на то, что упаковка не соответствует ожиданиям. Но сервис молодой — ему ещё нет и года, и Ozon активно его дорабатывает.

Ozon Селект — это попытка создать внутри маркетплейса отдельное пространство для тех, кому важна не только цена, но и гарантия подлинности товара. Идея правильная: российский рынок онлайн-торговли дорос до сегментации, которая давно стала нормой на глобальных площадках. Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play, а для входа хватит обычного аккаунта Ozon.