Как искать товары по фото на Ozon и Wildberries с айфона

Увидели классную вещь на фото и хотите купить такую же? Теперь не нужно вручную описывать товар в поисковой строке маркетплейса. Приложения Ozon и Wildberries добавили кнопки быстрого поиска прямо в меню «Поделиться» на iPhone. Выбираете фото, нажимаете «Поделиться», тапаете по иконке нужного магазина, и приложение сразу показывает похожие товары. Это даже удобнее, чем искать по картинкам на iPhone через браузер.



Как включить поиск по фото на iPhone

По умолчанию кнопки Ozon и Wildberries могут не отображаться в меню «Поделиться». Их нужно активировать вручную. Делается это один раз, после чего кнопки будут доступны всегда.

Откройте приложение «Фото» на iPhone и выберите любой снимок. Нажмите кнопку «Поделиться» в левом нижнем углу экрана. Пролистайте список действий вниз до конца. Нажмите «Редактировать действия». Найдите в списке «Найти по фото на Ozon» и «Поиск по фото на Wildberries». Включите тумблеры напротив обоих приложений. Нажмите «Готово».

Теперь обе кнопки появятся в стандартном меню «Поделиться». Это работает не только в приложении «Фото». Вы можете отправить картинку на поиск из Safari, Telegram, любого мессенджера или галереи. Принцип один и тот же: нажимаете «Поделиться», выбираете маркетплейс, смотрите результаты. Никаких дополнительных действий не требуется.

Обратите внимание: для работы этой функции на iPhone должны быть установлены приложения Ozon и Wildberries. Если какое-то из них отсутствует, соответствующая кнопка просто не появится в списке действий.

Не получилось настроить кнопки или возникли вопросы?

Поиск товаров по фото на Wildberries

Wildberries подходит к поиску по фото серьёзнее. Когда вы отправляете изображение через меню «Поделиться», приложение анализирует снимок и определяет все предметы на нём. Если на фото несколько вещей, маркетплейс покажет их список и предложит выбрать конкретную. Допустим, на фотографии человек в куртке, кроссовках и с рюкзаком. Wildberries выделит каждый предмет отдельно, и вы нажмёте именно на тот, который хотите найти. Поиск пойдёт по нему.

Ещё одна полезная деталь: к фотографии можно добавить текстовое уточнение. Например, отправили фото футболки, а в строке поиска дописали «с длинным рукавом» или «без принта». Алгоритм учтёт и визуальные характеристики изображения, и ваш текст. Это удобно, когда нужно найти не точную копию вещи, а похожий вариант с другими деталями. Можно даже написать «такой же, но синий», и система попробует подобрать подходящие варианты.

По данным самого Wildberries, поиском по фото ежедневно пользуются 1,7 миллиона человек. За последний год месячная аудитория этой функции выросла больше чем в два раза. Функция комбинированного поиска по фото и тексту пока тестируется, но уже доступна большинству пользователей. Кстати, похожую технологию использует и Visual Intelligence на iPhone 16: наводите камеру на предмет, и система сама находит информацию о нём.

Поиск товаров по фото на Ozon

У Ozon кнопка в меню «Поделиться» тоже есть, но подход к распознаванию принципиально другой. Маркетплейс сам решает, какой предмет на фотографии вы ищете. Выбрать конкретный объект, как на Wildberries, нельзя. Иногда это приводит к забавным результатам.

Допустим, вы сфотографировали ребёнка в куртке на самокате. Вам нужна куртка, но Ozon решит, что вы ищете самокат. И покажет именно самокаты. Переубедить алгоритм не получится: текстового уточнения здесь нет. Единственный выход: обрезать фото так, чтобы на нём осталась только нужная вещь, и отправить на поиск заново.

Зато для простых случаев Ozon работает быстро. Одно нажатие в меню «Поделиться», и через секунду вы уже листаете товары. Когда на фото один предмет без лишнего фона, результаты обычно попадают в точку. Особенно хорошо поиск работает с электроникой, посудой и другими вещами с характерной формой. С одеждой сложнее: алгоритм может зацепиться за цвет или фактуру ткани и показать что-то совсем не то.

Если вы пользуетесь обоими маркетплейсами, есть смысл отправлять фото и туда, и туда. Результаты часто отличаются, и нужный товар может найтись только на одной из площадок. А если встроенных возможностей маркетплейсов не хватает, попробуйте заменить Visual Intelligence на iPhone сторонними решениями для поиска.

Отличия поиска по фото на Ozon и Wildberries

Главное различие: Wildberries даёт вам контроль. Он определяет предметы на фото, позволяет выбрать нужный и уточнить запрос текстом. Ozon действует на автомате: сам выбирает объект, сам запускает поиск. Повлиять на его решение нельзя.

Для простых фотографий с одним предметом оба маркетплейса справляются одинаково хорошо. Разница заметна на сложных снимках с несколькими объектами. В таких ситуациях Wildberries удобнее, потому что не приходится обрезать изображение вручную.

В любом случае обе кнопки стоит активировать в меню «Поделиться». Это займёт минуту, а сэкономит кучу времени в будущем. Увидели вещь в ленте социальной сети, на фото в чате или в карточке товара на другом сайте: одно нажатие, и вы уже знаете, сколько это стоит на маркетплейсе.