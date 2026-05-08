Как покупать на Ozon по зеленой цене без Ozon Карты

Зелёные ценники на Ozon долгое время были привилегией владельцев Ozon Карты. Хотите скидку до 30 % — оформляйте карту Ozon Банка и платите ей. Никаких альтернатив. Но с мая 2026 года всё изменилось, и теперь можно покупать технику Apple на Ozon по зелёной цене картами сразу нескольких банков. Рассказываем, как это работает и что нужно сделать.



Зелёная цена на Ozon: как работает скидка

Если вы хоть раз покупали что-то на Ozon, то наверняка замечали два ценника на одном товаре. Обычная цена — и рядом зелёная. Иногда разница составляет 50–100 рублей, а иногда — несколько тысяч. Скидка по зелёной цене может достигать 30 %, и распространяется она на сотни тысяч товаров в самых разных категориях.

Раньше получить эту скидку можно было только одним способом — оплатить заказ с Ozon Карты. Это дебетовая карта Ozon Банка, которую маркетплейс активно продвигает среди покупателей. Логика простая: хочешь самую низкую цену — пользуйся нашим банком.

Такой подход устраивал далеко не всех. Многие пользователи не хотели заводить ещё одну карту, перечислять на неё деньги, следить за балансом. Особенно если основной банк — тот же Сбер, Т-Банк или Совкомбанк. Но именно так Ozon и привязывал к себе покупателей: по внутренней статистике маркетплейса, владельцы Ozon Карты заказывают вдвое больше.

Почему Ozon разрешил платить по зелёной цене картами других банков

Ситуация начала меняться ещё осенью 2025 года. Центробанк обратил внимание на практику, при которой цена товара зависит от способа оплаты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что подобная модель мешает конкуренции и затрудняет контроль за злоупотреблениями. Мы подробно разбирали эту историю в материале о том, почему ЦБ хочет запретить скидки в зависимости от способа оплаты.

Под давлением регулятора Ozon объявил, что с осени 2025 года к программе лояльности «Зелёная цена» на коммерческих условиях может подключиться любой российский банк. Модель простая: банк-партнёр софинансирует скидку для своих клиентов, а покупатели получают ту же зелёную цену, что и с Ozon Картой.

В конце апреля 2026 года первыми партнёрами программы стали Совкомбанк и МТС Деньги. С начала мая клиенты этих банков могут получать зелёную цену на Ozon, оплачивая покупки своими обычными картами. Уровень скидок одинаковый — такой же, как у держателей Ozon Карты. Никакой разницы.

Совкомбанк пошёл дальше и подтвердил, что зелёная цена работает с любыми его картами — дебетовыми, кредитными и даже с картой рассрочки «Халва». При оплате «Халвой» на покупки по зелёной цене дополнительно действует рассрочка, а при оплате кредитной картой — льготный период.

Банки, которые дают зелёную цену на Ozon

На момент публикации статьи к программе «Зелёная цена» подключены три банка:

Ozon Банк — оригинальный участник программы, работает с самого запуска зелёных ценников

— оригинальный участник программы, работает с самого запуска зелёных ценников Совкомбанк — участвуют все карты банка, включая дебетовые, кредитные и карту рассрочки «Халва»

— участвуют все карты банка, включая дебетовые, кредитные и карту рассрочки «Халва» МТС Деньги — карты МТС Банка также дают доступ к зелёной цене

Ozon ожидает, что в ближайшее время к программе присоединятся и другие банки. Так что список партнёров будет расти.

Где посмотреть зелёную цену на товаре Ozon

Определить товар с зелёной ценой легко. Откройте карточку любого товара на Ozon и посмотрите на блок с ценой справа. Если товар участвует в программе, вы увидите зелёный ценник с пометкой «С банками» и логотипами банков-партнёров. Рядом будет обычная цена — она всегда выше.

Также можно нажать на область с ценой, и Ozon покажет всплывающее окно «Скидка при оплате банками-партнёрами». Там будет список банков, картами которых можно оплатить заказ для получения зелёной цены. Зелёная цена применяется автоматически. Вам не нужно вводить промокоды, активировать купоны или совершать какие-то дополнительные действия. Достаточно просто выбрать правильный способ оплаты. Кстати, если вы любите находить товары визуально, у нас есть инструкция, как искать товары по фото на Ozon прямо с Айфона.

Как оплатить заказ на Ozon картой банка-партнёра

Допустим, у вас есть карта Совкомбанка или МТС Банка, и вы хотите купить товар по зелёной цене. Вот что нужно сделать.

Найдите нужный товар на Ozon. Убедитесь, что на нём есть зелёный ценник в карточке товара. Если его нет, значит, продавец не подключил этот товар к программе, и скидка на него не распространяется. Нажмите кнопку «Купить сейчас» или добавьте товар в корзину и перейдите к оформлению заказа. Ozon перенаправит вас на страницу оформления заказа. В разделе «Способ оплаты» добавьте карту одного из банков-партнёров. Нажмите «Новой картой» и введите данные вашей карты Совкомбанка или МТС Банка. Если карта уже привязана к аккаунту, просто выберите её из списка. Дождитесь автоматического пересчёта цены. В разделе «Ваш заказ» появится строка «Скидка» с суммой, которую вы экономите благодаря зелёной цене. Выберите способ получения — самовывоз или курьер — и нажмите «Оформить заказ». Готово. Вы купили товар по зелёной цене без Ozon Карты.

Перед покупкой обязательно обновите приложение Ozon до последней версии. Совкомбанк прямо об этом предупреждает — в старых версиях приложения зелёная цена для карт партнёров может не отображаться. Зелёная цена заменяет кешбэк за конкретную покупку. Не рассчитывайте получить одновременно и скидку по зелёному ценнику, и баллы кешбэка от банка за ту же операцию. Впрочем, экономия по зелёной цене обычно заметно больше любого кешбэка.

Если у вас карта «Халва» от Совкомбанка, вы получаете двойную выгоду. Во-первых, товар по зелёной цене со скидкой. Во-вторых, рассрочку на покупку, потому что Ozon — партнёр «Халвы». Фактически вы покупаете товар дешевле и платите за него частями без переплаты. Обратите внимание: галочка «Оплатить после получения» на странице оформления заказа тоже работает с картами банков-партнёров. Можно сначала забрать товар и только потом списать деньги с карты — зелёная цена при этом сохранится.

С осени 2025 года Ozon открыл программу «Зелёная цена» для подключения любого российского банка на коммерческих условиях. Совкомбанк и МТС Деньги стали первыми, но вряд ли последними. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы список партнёров пополнится другими крупными банками.

Для покупателей это однозначно хорошая новость. Больше не нужно заводить отдельную карту ради скидок на одном маркетплейсе. Если ваш банк подключился к программе — просто привяжите карту к Ozon и покупайте по зелёной цене. Никаких лишних действий. Скидка применяется автоматически, и вы экономите прямо в момент оплаты.